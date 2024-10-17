Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе - 17.10.2024 Украина.ру
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Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе
Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе - 17.10.2024 Украина.ру
Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе
Владимир Зеленский посетил Евросовет в Брюсселе, где заявил, что без поддержки Западом его "плана победы" Киеву "будет очень сложно", снова утверждал, что Иран и Северная Корея воюют против ВСУ, а также нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
2024-10-17T15:55
2024-10-17T15:55
новости
украина
брюссель
северная корея
владимир зеленский
виктор орбан
евросовет
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"С Виктором Орбаном мы поздоровались, это уже неплохо", - посмеялся Зеленский.Такое отношение, по всей видимости, продиктовано тем, что Венгрия не соглашается с проукраинской позицией всей остальной Европы и нередко выступает против помощи киевскому режиму. В частности, не так давно Будапешт затормозил передачу Украине замороженных российских активов.Сам Орбан, комментируя вчерашнюю презентацию "плана победы", заявил, что от списка "бросает в дрожь и даже больше"."Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - подчеркнул он.Однако только выпадами в адрес Орбана Зеленский в Брюсселе не ограничился. Он сказал еще о том, что если Запад не поддержит "план победы", Киеву будет "очень сложно", а приглашение Украины в НАТО - не красный флаг, а гарантия безопасности континента. Ну и без напоминания о корейских военных и иранских оружейниках не обошлось.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) сообщили, что Россия на Дальнем Востоке якобы готовит более 10 тысяч северокорейских военных для участия в СВО против Киева.СМИ также обратили внимание, что перед встречей Евросовета Зеленский не смог ответить на вопросы журналистов с критикой представленного накануне "плана".Так, один из представителей прессы попросил его прокомментировать слова критиков "плана" о том, что "в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников"."План подготовили не для критиков", - ответил Зеленский, добавив, что Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками.Другой журналист уточнил, что многие пункты "плана" были отвергнуты уже ранее, и спросил, как Зеленский намерен это изменить."Не так много таких пунктов", - возразил Зеленский.О том, какие пункты входят в "план победы" Зеленского и как на него отреагировали в Раде, читайте в материале Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября.
https://ukraina.ru/20241008/1057966414.html
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новости, украина, брюссель, северная корея, владимир зеленский, виктор орбан, евросовет
Новости, Украина, Брюссель, Северная Корея, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, евросовет

Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе

15:55 17.10.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский посетил Евросовет в Брюсселе, где заявил, что без поддержки Западом его "плана победы" Киеву "будет очень сложно", снова утверждал, что Иран и Северная Корея воюют против ВСУ, а также нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
"С Виктором Орбаном мы поздоровались, это уже неплохо", - посмеялся Зеленский.
Такое отношение, по всей видимости, продиктовано тем, что Венгрия не соглашается с проукраинской позицией всей остальной Европы и нередко выступает против помощи киевскому режиму. В частности, не так давно Будапешт затормозил передачу Украине замороженных российских активов.
8 октября, 17:12
До выборов в США: Венгрия затормозила кредит G7 Украине из замороженных активов РФВенгрия отложила решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС, таким образом Будапешт затормозил окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву в размере $50 млрд для Украины. Теперь рассматривать этот вопрос будут только после окончания президентских выборов в США
Сам Орбан, комментируя вчерашнюю презентацию "плана победы", заявил, что от списка "бросает в дрожь и даже больше".
"Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - подчеркнул он.
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Однако только выпадами в адрес Орбана Зеленский в Брюсселе не ограничился. Он сказал еще о том, что если Запад не поддержит "план победы", Киеву будет "очень сложно", а приглашение Украины в НАТО - не красный флаг, а гарантия безопасности континента. Ну и без напоминания о корейских военных и иранских оружейниках не обошлось.
"Есть информация, что КНДР готовит контингент для войны в Украине, я говорил об этом с США и партнерами. Это официальное подтверждение того, что вторая страна полноценно втягивается в войну. Иран помогает оружием, но не людьми", - заявил Зеленский в Брюсселе.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) сообщили, что Россия на Дальнем Востоке якобы готовит более 10 тысяч северокорейских военных для участия в СВО против Киева.
Зеленский возмущается
Вчера, 13:10
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный советУкраина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
СМИ также обратили внимание, что перед встречей Евросовета Зеленский не смог ответить на вопросы журналистов с критикой представленного накануне "плана".
Так, один из представителей прессы попросил его прокомментировать слова критиков "плана" о том, что "в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников".
"План подготовили не для критиков", - ответил Зеленский, добавив, что Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками.
Другой журналист уточнил, что многие пункты "плана" были отвергнуты уже ранее, и спросил, как Зеленский намерен это изменить.
"Не так много таких пунктов", - возразил Зеленский.
О том, какие пункты входят в "план победы" Зеленского и как на него отреагировали в Раде, читайте в материале Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября.
 
НовостиУкраинаБрюссельСеверная КореяВладимир ЗеленскийВиктор Орбаневросовет
 
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