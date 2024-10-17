https://ukraina.ru/20241017/1058169705.html

Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе

Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе - 17.10.2024 Украина.ру

Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе

Владимир Зеленский посетил Евросовет в Брюсселе, где заявил, что без поддержки Западом его "плана победы" Киеву "будет очень сложно", снова утверждал, что Иран и Северная Корея воюют против ВСУ, а также нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану

2024-10-17T15:55

2024-10-17T15:55

2024-10-17T15:55

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"С Виктором Орбаном мы поздоровались, это уже неплохо", - посмеялся Зеленский.Такое отношение, по всей видимости, продиктовано тем, что Венгрия не соглашается с проукраинской позицией всей остальной Европы и нередко выступает против помощи киевскому режиму. В частности, не так давно Будапешт затормозил передачу Украине замороженных российских активов.Сам Орбан, комментируя вчерашнюю презентацию "плана победы", заявил, что от списка "бросает в дрожь и даже больше"."Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию", - подчеркнул он.Однако только выпадами в адрес Орбана Зеленский в Брюсселе не ограничился. Он сказал еще о том, что если Запад не поддержит "план победы", Киеву будет "очень сложно", а приглашение Украины в НАТО - не красный флаг, а гарантия безопасности континента. Ну и без напоминания о корейских военных и иранских оружейниках не обошлось.Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) сообщили, что Россия на Дальнем Востоке якобы готовит более 10 тысяч северокорейских военных для участия в СВО против Киева.СМИ также обратили внимание, что перед встречей Евросовета Зеленский не смог ответить на вопросы журналистов с критикой представленного накануне "плана".Так, один из представителей прессы попросил его прокомментировать слова критиков "плана" о том, что "в документе содержится только то, что союзники могут сделать для Украины, но нет ничего о том, что Украина может сделать для союзников"."План подготовили не для критиков", - ответил Зеленский, добавив, что Украина уже и так делает многое, теперь очередь за союзниками.Другой журналист уточнил, что многие пункты "плана" были отвергнуты уже ранее, и спросил, как Зеленский намерен это изменить."Не так много таких пунктов", - возразил Зеленский.О том, какие пункты входят в "план победы" Зеленского и как на него отреагировали в Раде, читайте в материале Планы на кофе в Ялте уже не звучат: презентация "плана победы" Раде и продвижение ВС РФ. Итоги 16 октября.

https://ukraina.ru/20241008/1057966414.html

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