"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева - 16.10.2024 Украина.ру
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"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева - 16.10.2024 Украина.ру
"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева
Контингент ПМР очень небольшой: от 16-до 25 тысяч ВС Тирасполя и от 3 до 5 тысяч российских войск. В боевых действиях они давно не участвовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-10-16T03:45
2024-10-16T03:45
новости
украина
приднестровье
алексей самойлов
владимир зеленский
рамштайн
детали
сво
спецслужба
всу
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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс, отметил эксперт.С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Владимир Зеленский все же поехал на "куцый самми"т стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. Но не только для того, чтобы просить оружие, указал политолог.Контингент Приднестровья очень небольшой: от 16-до 25 тысяч вооруженных сил Тирасполя и от 3 до 5 тысяч непосредственно российских войск. В основном это не боевые подразделения, а инженерно-технические. В боевых действиях они давно не участвовали, уточнил он."Да, мобилизационный потенциал у ПМР есть. Вопрос в том, успеют ли они провести вооружение и развёртывание войск по основным направлениям удара. Ребята живут на стреме. Но спокойная жизнь расхолаживает", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
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новости, украина, приднестровье, алексей самойлов, владимир зеленский, рамштайн, детали, сво, спецслужба, всу
Новости, Украина, Приднестровье, Алексей Самойлов, Владимир Зеленский, Рамштайн, детали, СВО, спецслужба, ВСУ

"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева

03:45 16.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / Government of the Pridnestrovian Moldavian RepublicВооружённые силы Приднестровской Молдавской Республики
Вооружённые силы Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© commons.wikimedia.org / Government of the Pridnestrovian Moldavian Republic
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Контингент ПМР очень небольшой: от 16-до 25 тысяч ВС Тирасполя и от 3 до 5 тысяч российских войск. В боевых действиях они давно не участвовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.
Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс, отметил эксперт.
С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Владимир Зеленский все же поехал на "куцый самми"т стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. Но не только для того, чтобы просить оружие, указал политолог.
"Он же с [Генсеком НАТО Марком] Рютте и остальной военно-политической верхушкой Запада встречался несколько дней назад. Значит, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы ему оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье", — подчеркнул Самойлов.
Контингент Приднестровья очень небольшой: от 16-до 25 тысяч вооруженных сил Тирасполя и от 3 до 5 тысяч непосредственно российских войск. В основном это не боевые подразделения, а инженерно-технические. В боевых действиях они давно не участвовали, уточнил он.
"Да, мобилизационный потенциал у ПМР есть. Вопрос в том, успеют ли они провести вооружение и развёртывание войск по основным направлениям удара. Ребята живут на стреме. Но спокойная жизнь расхолаживает", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Вчера, 17:08
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия движется к Орехову, а ВСУ планируют контрнаступ без авиацииЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиУкраинаПриднестровьеАлексей СамойловВладимир ЗеленскийРамштайндеталиСВОспецслужбаВСУ
 
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