https://ukraina.ru/20241016/1058113306.html

"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева

"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева - 16.10.2024 Украина.ру

"Ребята живут на стреме": эксперт о том, успеет ли Тирасполь подготовиться к возможному нападению Киева

Контингент ПМР очень небольшой: от 16-до 25 тысяч ВС Тирасполя и от 3 до 5 тысяч российских войск. В боевых действиях они давно не участвовали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-10-16T03:45

2024-10-16T03:45

2024-10-16T03:45

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В СМИ распространяется информация, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области.Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс, отметил эксперт.С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Владимир Зеленский все же поехал на "куцый самми"т стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. Но не только для того, чтобы просить оружие, указал политолог.Контингент Приднестровья очень небольшой: от 16-до 25 тысяч вооруженных сил Тирасполя и от 3 до 5 тысяч непосредственно российских войск. В основном это не боевые подразделения, а инженерно-технические. В боевых действиях они давно не участвовали, уточнил он."Да, мобилизационный потенциал у ПМР есть. Вопрос в том, успеют ли они провести вооружение и развёртывание войск по основным направлениям удара. Ребята живут на стреме. Но спокойная жизнь расхолаживает", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья читайте на сайте Украина.руО том, зачем Украина насильно вывозит людей из Курской области и как можно на это повлиять — в интервью Ларисы Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

https://ukraina.ru/20241015/1058110360.html

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новости, украина, приднестровье, алексей самойлов, владимир зеленский, рамштайн, детали, сво, спецслужба, всу