https://ukraina.ru/20241011/1058036662.html

Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья

Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья - 11.10.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья

Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться.

2024-10-11T19:30

2024-10-11T19:30

2024-10-11T19:30

интервью

приднестровье

украина

молдавия

владимир зеленский

алексей самойлов

рютте

вооруженные силы украины

рамштайн

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Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, маневренные группы российских войск нанесли ВСУ очередной контрудар и завязали бои за населенные пункты Любимовка и Малая Локня, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск и Льгов. Что нам еще нужно сделать, чтобы окружить группировку врага в районе самой Суджи?- Сейчас мы пытаемся отсечь северную часть захваченных территорий. Там находятся достаточносерьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск. А мы пытаемся срубить эту головную часть их войск. Наступаем мы пока вдоль границы. Потому что дальше граница поворачивает на юг, а там нам придется тяжелее.Мы пока не знаем, что нужно сделать для окончательного окружения Суджи. Это будет зависеть от оперативной обстановки. На данном этапе будем применять тяжелое вооружение, в том числе на авиационных носителях. Все-таки там мало населенных пунктов. А ближе к Судже его использование будет затруднено, поскольку мы не хотим разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там четыре магистральные трубы) и сам город.ВСУ по-прежнему пытаются щупать другие участки границы, чтобы укусить нас и отвлечь. Но они понимают, что раз уж мы не отвлеклись от Донбасса в начале этой авантюры, то сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны.Мы будем действовать следующим образом:Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды.Для нас это просто военная необходимость.Когда мы спустимся чуть ниже и возьмем под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то мы войдем в Сумскую область вслед за ними. Тем более, киевский режим отселил большое количество сел, потому что прекрасно понимает эту нашу военную необходимость.- Вы сказали, что на юге этого украинского "пятна" (район Гуево и Плехово) нам будет тяжелее. Это потому, что с нашей стороны там недостаточно обеспеченные транспортные коммуникации?- Совершенно верно. Это в прямом смысле медвежий угол. Да, в этом медвежьем углу русские люди остаются под оккупацией украинских нацистов. Но и врагу нет смысла там сидеть, если он не будет контролировать основные дороги. Как он там будет передвигаться в распутице ноября-декабря? Он на вертолетах будет снабжение доставлять? Так мы их посбиваем.Когда противник будет оттуда уходить, он натворит массу бед: что-то взорвет, кого-то поубивает.Повторюсь, ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово. Но они зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка, потому что там есть дороги, которые непосредственно ведут на украинскую территорию. Но мы тоже попытаемся отсечь украинскую границу с юга, если у нас все удачно получится на севере.Мы их рассекаем и берем в котел. Часть ВСУ уничтожается, часть – оттягивается.- Зафиксируем. Сейчас основное снабжение врага идет по трассе "Сумы-Суджа-Курск" через автомобильный пункт пропуска "Суджа". А мы эту дорогу пристреляли?- Мы почти все дороги врага держим под огневым контролем: как РСЗО, так и ствольной артиллерии. Там все простреливается. Плюс, работает наша малая и большая авиация. Так что снабжение курской группировки ВСУ и так серьезно затруднено. И им будет еще хуже.- Если я правильно понял ваши рассуждения, то мы в случае захода в Сумскую область будем двигаться по трассе "Сумы-Суджа-Курск". Но ведь в этом случае мы тоже будем серьезно ограничены в логистике.- Конечно. В этом и состоит вся сложность. Тут уже многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику.Если это будет бегство, когда враг побросает оружие и боеприпасы, то нам надо будет их догонять. В этом случае нам нужно будет наладить серьезную поддержку с воздуха и наземную логистику, когда силы закрепления сразу же должны будут идти за передовыми отрядами.А если ВСУ сейчас пакуют чемоданы (готовят плановый отход), они погрузят технику и личный состав, а потом отойдут на заранее подготовленные позиции. Пригнали технику – распаковали – заняли позиции. В этом случае стремительного броска к Сумам ожидать не стоит.Повторюсь, все будет зависеть от того, что к моменту окончания зачистки Курской области сделает противник: будет ли это бегство или отступление.- И, опять же, если говорить о буферной зоне в Сумской области, то там очень много направлений, откуда Украина может осуществлять диверсионно-террористические атаки. Нам понадобится много сил, чтобы их перекрыть.- Конечно. Но и Украине потребуется много сил, чтобы их перекрыть. Учитывая, что в Курской области враг потерял все боеспособные части: воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ.Если противник организует грамотный отход остатков этих сил, тогда их отход будет прикрывать тероборона. А если мы их быстро рассечем хотя бы пополам или аж на три части (южнее Суджи), у них сразу же возникнут серьезные сложности и им придется бежать. Это облегчит наш заход в Сумскую область.Но заходить туда нам однозначно придется. От Суджи до Сум всего 45 километров. Это не так много. Есть надежда, что у нас может получиться новый Брусиловский прорыв при качественном прикрытии с воздуха и поддержке тыла.- В СМИ сейчас также распространяется версия, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области. Политическая выгода от этой затеи очевидна. А как насчет политических рисков?- Политические риски у этой затеи очень серьезные.Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия.Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс. Да, Санду высказывала пожелание, чтобы российские войска покинули Приднестровье, но это звучало как блеянье больной овцы.С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Зеленский все же поперся на куцый саммит стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. Для чего? Не только для того, чтобы просить оружие. Он же с Рютте и остальной военно-политической верхушкой Запада встречался несколько дней назад. Значит, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы ему оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье.Контингент Приднестровья очень небольшой: от 16-до 25 тысяч вооруженных сил Тирасполя и от 3 до 5 тысяч непосредственно российских войск. В основном это не боевые подразделения, а инженерно-технические. В боевых действиях они давно не участвовали. Да, мобилизационный потенциал у ПМР есть. Вопрос в том, успеют ли они провести вооружение и развёртывание войск по основным направлениям удара.Ребята живут на стреме. Но спокойная жизнь расхолаживает.- Я общался по этому поводу с местными экспертами. Они говорят, что только-только сейчас Приднестровье начало проводить хоть какие-то учения. Хотя и неофициально.- И тут еще надо смотреть, осуществляет ли Украина перемещение личного состава и техники в этом районе. Наша разведка этим серьезно озабочена. Когда в начале 2023 года киевский режим разместил там одну бригаду, Москва на это сразу же обратила внимание.Наконец, надо смотреть на реакцию Кишинева и Бухареста. Нужно ли это Молдавии, нужно ли это Румынии?- Все как раз обратили внимание, что Румыния закрыла свое консульство в Ростове.- Напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия. Я все же думаю, что румыны и молдаване понимают, что им достанется очень серьезно. Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта. Это посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие.И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва.Конечно, Приднестровье можно легко взять в клещи и раздавить. Но что с этими клещами потом будет?- Реально ли провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье за месяц, как раз к выборам в США?- В срочном порядке все можно сделать и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в натовском ознобе. Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение. У нее есть определенный уровень мобилизации вооруженных сил, а также политического руководства и генштаба. То есть Бухарест может перейти к самим военным действиям.Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии. Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны.А для Румынии это удовлетворение хотелок Зеленского закончится быстрым военным поражением, когда будут уничтожаться ее центры принятия решений. Израиль показал, как это надо делать.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20241009/1057969062.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, украина, молдавия, владимир зеленский, алексей самойлов, рютте, вооруженные силы украины, рамштайн, сво, суджа, курская область, сумская область, авиация, артиллерия