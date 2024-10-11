Алексей Самойлов: Пока ВСУ сидят на чемоданах под Суджей, Молдавия колеблется по поводу Приднестровья
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться.
Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Николаевич, маневренные группы российских войск нанесли ВСУ очередной контрудар и завязали бои за населенные пункты Любимовка и Малая Локня, которые стоят на дорогах, ведущих из оккупированной киевским режимом Суджи на Рыльск и Льгов. Что нам еще нужно сделать, чтобы окружить группировку врага в районе самой Суджи?
- Сейчас мы пытаемся отсечь северную часть захваченных территорий. Там находятся достаточносерьезные силы и средства Украины, которые предназначались для захвата Коренево и похода на Рыльск. А мы пытаемся срубить эту головную часть их войск. Наступаем мы пока вдоль границы. Потому что дальше граница поворачивает на юг, а там нам придется тяжелее.
28 ноября 2023, 15:35Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков). Член экспертной группы по Украине при РИСИ (Российском институте стратегических исследований). Заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Мы пока не знаем, что нужно сделать для окончательного окружения Суджи. Это будет зависеть от оперативной обстановки. На данном этапе будем применять тяжелое вооружение, в том числе на авиационных носителях. Все-таки там мало населенных пунктов. А ближе к Судже его использование будет затруднено, поскольку мы не хотим разрушать подземные коммуникации газоизмерительной станции (там четыре магистральные трубы) и сам город.
ВСУ по-прежнему пытаются щупать другие участки границы, чтобы укусить нас и отвлечь. Но они понимают, что раз уж мы не отвлеклись от Донбасса в начале этой авантюры, то сейчас эти попытки тем более будут безрезультатны.
Мы будем действовать следующим образом:
Мы отсечем часть курской группировки ВСУ от Суджи, окружив ее и уничтожив. Они вынуждены будут опуститься вниз на юг, чтобы приблизиться к границе и закрепиться в Судже. Какое-то время противник будет за нее цепляться. Но у нас есть надежда, что на плечах отступающего врага мы зайдем на территорию Сумской области для создания буферной зоны. В частности, для контроля дорог, по которым киевский режим может осуществлять диверсионно-террористические рейды.
Для нас это просто военная необходимость.
Когда мы спустимся чуть ниже и возьмем под контроль трассу "Сумы-Суджа-Курск", то мы войдем в Сумскую область вслед за ними. Тем более, киевский режим отселил большое количество сел, потому что прекрасно понимает эту нашу военную необходимость.
- Вы сказали, что на юге этого украинского "пятна" (район Гуево и Плехово) нам будет тяжелее. Это потому, что с нашей стороны там недостаточно обеспеченные транспортные коммуникации?
- Совершенно верно. Это в прямом смысле медвежий угол. Да, в этом медвежьем углу русские люди остаются под оккупацией украинских нацистов. Но и врагу нет смысла там сидеть, если он не будет контролировать основные дороги. Как он там будет передвигаться в распутице ноября-декабря? Он на вертолетах будет снабжение доставлять? Так мы их посбиваем.
Когда противник будет оттуда уходить, он натворит массу бед: что-то взорвет, кого-то поубивает.
Повторюсь, ВСУ не смогут закопаться в мешке Гуево-Плехово. Но они зацепятся на линии Бондаревка-Суджа-Гончаровка, потому что там есть дороги, которые непосредственно ведут на украинскую территорию. Но мы тоже попытаемся отсечь украинскую границу с юга, если у нас все удачно получится на севере.
Мы их рассекаем и берем в котел. Часть ВСУ уничтожается, часть – оттягивается.
- Зафиксируем. Сейчас основное снабжение врага идет по трассе "Сумы-Суджа-Курск" через автомобильный пункт пропуска "Суджа". А мы эту дорогу пристреляли?
- Мы почти все дороги врага держим под огневым контролем: как РСЗО, так и ствольной артиллерии. Там все простреливается. Плюс, работает наша малая и большая авиация. Так что снабжение курской группировки ВСУ и так серьезно затруднено. И им будет еще хуже.
- Если я правильно понял ваши рассуждения, то мы в случае захода в Сумскую область будем двигаться по трассе "Сумы-Суджа-Курск". Но ведь в этом случае мы тоже будем серьезно ограничены в логистике.
- Конечно. В этом и состоит вся сложность. Тут уже многое будет зависеть от того, смогут ли ВСУ осуществить организованное отступление: сколько у них останется войск и смогут ли они вывезти технику.
Если это будет бегство, когда враг побросает оружие и боеприпасы, то нам надо будет их догонять. В этом случае нам нужно будет наладить серьезную поддержку с воздуха и наземную логистику, когда силы закрепления сразу же должны будут идти за передовыми отрядами.
А если ВСУ сейчас пакуют чемоданы (готовят плановый отход), они погрузят технику и личный состав, а потом отойдут на заранее подготовленные позиции. Пригнали технику – распаковали – заняли позиции. В этом случае стремительного броска к Сумам ожидать не стоит.
Повторюсь, все будет зависеть от того, что к моменту окончания зачистки Курской области сделает противник: будет ли это бегство или отступление.
- И, опять же, если говорить о буферной зоне в Сумской области, то там очень много направлений, откуда Украина может осуществлять диверсионно-террористические атаки. Нам понадобится много сил, чтобы их перекрыть.
- Конечно. Но и Украине потребуется много сил, чтобы их перекрыть. Учитывая, что в Курской области враг потерял все боеспособные части: воздушно-десантные войска, морскую пехоту, спецназ.
Если противник организует грамотный отход остатков этих сил, тогда их отход будет прикрывать тероборона. А если мы их быстро рассечем хотя бы пополам или аж на три части (южнее Суджи), у них сразу же возникнут серьезные сложности и им придется бежать. Это облегчит наш заход в Сумскую область.
Но заходить туда нам однозначно придется. От Суджи до Сум всего 45 километров. Это не так много. Есть надежда, что у нас может получиться новый Брусиловский прорыв при качественном прикрытии с воздуха и поддержке тыла.
- В СМИ сейчас также распространяется версия, что Украина может напасть на Приднестровье по мере приближения выборов в США и выдавливания ее войск из Курской области. Политическая выгода от этой затеи очевидна. А как насчет политических рисков?
- Политические риски у этой затеи очень серьезные.
Конечно, вероятность агрессии Украины в отношении Приднестровья есть, учитывая авантюрно-нацистское желание киевского режима не столько одержать военную победу, сколько принести вред России. К тому же, в этом случае Зеленский получит временные пиар-выгоды. Но я не думаю, что его погладят по голове за эти действия.
Прежде всего, для нападения на Тирасполь все-таки должно быть формальное или неформальное разрешение Молдавии, а киевский режим до сих этот вопрос так и не утряс. Да, Санду высказывала пожелание, чтобы российские войска покинули Приднестровье, но это звучало как блеянье больной овцы.
С другой стороны, при отказе от проведения "Рамштайна" Зеленский все же поперся на куцый саммит стран Юго-Восточной Европы в Хорватию. Для чего? Не только для того, чтобы просить оружие. Он же с Рютте и остальной военно-политической верхушкой Запада встречался несколько дней назад. Значит, Зеленский поехал договариваться о том, чтобы ему оказали хоть какую-то поддержку в нападении на Приднестровье.
Контингент Приднестровья очень небольшой: от 16-до 25 тысяч вооруженных сил Тирасполя и от 3 до 5 тысяч непосредственно российских войск. В основном это не боевые подразделения, а инженерно-технические. В боевых действиях они давно не участвовали. Да, мобилизационный потенциал у ПМР есть. Вопрос в том, успеют ли они провести вооружение и развёртывание войск по основным направлениям удара.
Ребята живут на стреме. Но спокойная жизнь расхолаживает.
- Я общался по этому поводу с местными экспертами. Они говорят, что только-только сейчас Приднестровье начало проводить хоть какие-то учения. Хотя и неофициально.
- И тут еще надо смотреть, осуществляет ли Украина перемещение личного состава и техники в этом районе. Наша разведка этим серьезно озабочена. Когда в начале 2023 года киевский режим разместил там одну бригаду, Москва на это сразу же обратила внимание.
Наконец, надо смотреть на реакцию Кишинева и Бухареста. Нужно ли это Молдавии, нужно ли это Румынии?
- Все как раз обратили внимание, что Румыния закрыла свое консульство в Ростове.
- Напрямую на военные приготовления это не указывает. Это может означать понижение дипломатического присутствия. Я все же думаю, что румыны и молдаване понимают, что им достанется очень серьезно.
Всем понятно, что агрессия Украины в отношении Приднестровья возможна только в случае молчаливого согласия Румынии и Молдавии, что делает Бухарест и Кишинев прямыми участниками вооруженного конфликта. Это посягательство на жизнь российских солдат и российского мирного населения. И военные выводы Москва будет делать соответствующие.
И тут есть еще один аспект. Подготовили ли Румыния и Молдавия свои вооруженные силы и инженерно-технические войска для устранения последствий наших ударов по городским районам и основным логистическим узлам? Им об этом надо думать. Потому что средства поражения нашего флота и авиации достанут и до Бухареста, и до Кишинёва.
Конечно, Приднестровье можно легко взять в клещи и раздавить. Но что с этими клещами потом будет?
- Реально ли провести военно-технические приготовления для нападения на Приднестровье за месяц, как раз к выборам в США?
- В срочном порядке все можно сделать и за неделю. Тем более, что Румыния сейчас находится в натовском ознобе. Она уже давно участвует в конфликте на Украине: базы, логистика, снабжение. У нее есть определенный уровень мобилизации вооруженных сил, а также политического руководства и генштаба. То есть Бухарест может перейти к самим военным действиям.
Что касается Молдавии, то ее вооруженные силы сами вряд ли смогут решить эту задачу. Тут все будет зависеть от Румынии. К том же, идет серьезное политическое противостояние внутри самой Молдавии. Там есть Гагаузия. Да и немалая часть молдавского населения не питает большой любви к Кишинёву и Бухаресту. Поэтому Молдавия рискует получить внутренний гражданский конфликт, который приведет к развалу страны.
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