Новый британский "Маккартизм", расправа над Николаем Островским, музыка Донбасса. События культуры

Новый британский "Маккартизм", расправа над Николаем Островским, музыка Донбасса. События культуры

Н малой родине Николая Островского уничтожили его монумент; донецкий артист выпустил альбом; в Британии людей культуры "отменяют" из-за гендерной политики

"Мягкая отмена трансфобов"Отбросив лишние стеснения и политкорректные формулировки, британское издание The Telegraph 6 октября опубликовало материал о "культуре отмены" с грозным словом "маккартизм" в заголовке.Тема воистину острая. Речь идет о неких негласных черных списках, разрушающих карьеры публичных людей и, в особенности, артистов из-за того, что они допустили какое-нибудь высказывание, "оскорбляющее сообщество добра". Все верно, написано именно так: “community of the good”.Издание собрало несколько историй деятелей искусства, которые стали жертвами так называемой "мягкой отмены": фактически никто не призывал разорвать с ними все контакты вследствие громкой истории вроде той, в которую попал Джонни Депп, но проблемы оказались куда серьезнее, чем казались с первого взгляда.1. Пианист Джонни Бест, работавший с британской кинокомпанией BFI, имеет необычную специализацию – по сути, возрождает почти забытую профессию тапёра, то есть аккомпанирует на фортепиано немым фильмам. Его неприятности начались после того, как в 2020 году он подписал письмо в защиту писательницы Джоанн Роулинг, усомнившейся в теории гендерного разнообразия."Руководство BFI поручило кураторскому и программному персоналу не приглашать меня и не сообщать мне, почему", — написал Бест в колонке для журнала The Critic.Достоверна ли его информация – неизвестно, но пост музыканта в соцсети X (заблокирована в РФ) прокомментировали директор литературного фестиваля в Чиппинг-Нортоне Дженни Ди и писательница Сара Резерфорд, написав, что их коснулась та же "отмена".2. На проблемы после критики гендерной политики пожаловалась цифровая художница Берди Роуз. По ее словам, доход от работ "прекратился в одночасье — как будто выключился выключатель" после публикации в Facebook*.Неприятности коснулись и ее жениха, фолк-панк-музыканта Дузера Макдуза, утверждает Роуз.3. Поэтесса Рейчел Руни в 2019 году написала книгу My Body is Me! (мое тело – это я, – Ред.), в чем теперь раскаивается. Сейчас, называя свою карьеру разрушенной, Руни замечает, что лучше бы она не писала ту книгу, "бросившую вызов гендерным стереотипам". Теперь она работает сиделкой.Ряд историй издание опубликовало анонимно, так как писатели, продюсеры и музыканты опасаются окончательно лишиться возможности работать в своей сфере, но их рассказы похожи один на другой.Финальная история – арт-продюсера Дениз Фахми, и она отличается от всех остальных, потому что Фахми удалось выиграть суд, утверждая, что на работе в Совете по искусству Англии она подверглась преследованиям из-за критики гендерной теории.Фахми уверяет, что контролирующие органы, которые должны защищать свободу слова артистов, творцов, на самом деле ведут себя, как "мошенники" и "издеваются". Сейчас она стала соучредителем правозащитной компании Freedom In The Arts совместно с хореографом Рози Кэй, которая также ранее была обвинена в трансфобии."Во имя справедливости, добра и честности давайте отправим Маккарти и его друзей обратно в Салем XVII века. А потом все вместе будем, так или иначе, без страха шагать в ногу со временем, твердо помня об интересах каждого отдельного гражданина нашей страны", – писал как-то Рей Брэдбери об американской "охоте на коммунистических ведьм", том самом маккартизме, смысловой мост к которому перекинул автор The Telegraph Этан Смолман.Сравнение спорное и неоднозначное, конечно, однако определенная проблема в британских артистических кругах, очевидно появилась.Песни ДонецкаУчастник музыкального конкурса "Звук моего региона", который проводит музыкальный продюсер Юрий Бардаш, – рэппер Дима OM [Дмитрий Пахомов] из Донецка выпустил мини-альбом "Звук моего региона".Как и во многих других текстах артиста, в песнях прямо или незримо присутствует родной город – Донецк, а на обложке альбома – его традиционный символ – роза.Две из четырех композиций сольные – "Молодость моя" о жизни дончан в военные годы и "Тоскою кончится", а два других трека – "Мама, меня уже не вылечить" и лирический "Рука к руке" – в коллаборации с артистами, с которыми музыкант познакомился на проекте: Томом Космосом и Радушей.Над альбомом работал Сергей Галямин (BACANOV)."Выражаю благодарность всем причастным, к тому, чтобы это случилось. Рад знакомству с музыкантами, желаем им успеха!", – написал Дмитрий в своем телеграм-канале, презентовав мини-альбом.О проекте "Звук моего региона" в интервью изданию Украина.ру рассказывал Юрий Бардаш. В июне 2024 года стартовал второй конкурс – всероссийский."Мне хочется организовать процесс обмена опытом между всеми регионами нашей страны. Особенно речь идет о новых, где люди долгое время жили под бомбами, в закрытых информационных вакуумных пространствах.А ведь и им хочется петь, танцевать, творить. Сегодня я – тот человек, который выполняет роль проводника между Большой Землей и этими малыми регионами. Я их соединяю, знакомлю. Это очень важно – это движение, жизнь", – говорил продюсер.Декоммунизация ПолесьяВ селе Вилия Ровненской области 10 октября снесли очередной памятник советскому писателю Николаю Островскому, сообщил телеграм-канал "Деколонізація Україна".Вилия – родина автора одного из самых известных в нашей стране и за рубежом советских романов – "Как закалялась сталь". Известен факт о том, что во время Великой Отечественной войны село сгорело дотла, но уцелел один единственный дом – в котором родился Островский."В Ровенской области снесли памятник писателю, участнику Гражданской войне на Украине Николаю Островскому.Декоммунизаторы в самой России, совсем недавно требовавшие убрать автора "Как закалялась сталь" из школьной программы, тихо радуются. Есть у них деятельные соратники на белом свете, есть", – написал в своем телеграм-канале российский писатель и участник военных действий Захар Прилепин.Ранее памятник Островскому, еще в 2022 году уничтожили в Шепетовке Хмельницкой области, где писатель заканчивал школу.Памятник в Киеве, располагавшийся на Воздухофлотском проспекте, снесли в октябре 2023 года после появления на нём надписи: "Снести оккупанта". Тогда хотели расправиться и с монументом в Вилии, но представитель местного сельсовета говорил, что это может привести к "протестам и беспорядкам".Подробнее о Николае Островском и памяти о нем - в материале Марии Нестеровой "Островский – наш." В память о легендарном авторе советского блокбастера "Как закалялась сталь" на сайте Украина.ру.* Решением суда запрещена "деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности"

