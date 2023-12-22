https://ukraina.ru/20231222/1052336728.html

"Островский – наш." В память о легендарном авторе советского блокбастера "Как закалялась сталь"

"Островский – наш." В память о легендарном авторе советского блокбастера "Как закалялась сталь" - 22.12.2023 Украина.ру

"Островский – наш." В память о легендарном авторе советского блокбастера "Как закалялась сталь"

Большевик и писатель Николай Островский родился на Волыни, в селе Вилия Острожского уезда, а жизнь и творчество его оказались наиболее тесно связаны с Шепетовкой, что на Ровненщине, но память о нем – порой спорная, порой – спорная непримиримо, сохраняется во многих городах и областях современных Украины и России

2023-12-22T18:00

2023-12-22T18:00

2023-12-22T18:00

история

история

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волынь

писатель

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революция

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Писатель ушёл из жизни 22 декабря 1936 года в Москве.На сайте центральной областной библиотеки Хмельницкой области по сей день написано следующее:"Николай Островский до сих пор живёт в нашей памяти. Его могучая борьба с телесной немощью, победа духа над больным телом превратили человека-калеку в героический символ эпохи. И как пишет известная журналистка Светлана Кабачинская "нужно быть слепцами, чтобы отбрасывать такого человека, такую биографию из истории нашего народа… Островский – наш.Кто-то недальновидный может перекроить школьные программы, но никому не дано переписать прошлое, которое целиком могло сложиться немножечко иначе, если бы в нём не было больного человека с неодолимой волей, которая сделала его не только символом эпохи, в которую он жил, но и символом народа, которым рождён.И он нужен тут, на родной земле. Для того, чтобы, оглядываясь на него, его жизнь и книги, создавали мы это будущее – свое и Отечества – так, чтобы не было нестерпимо больно за бесцельно прожитые годы."В России легендарный роман "Как закалялась сталь" тоже был выкинут из школьной программы. Произведения авторов-соцреалистов заменили Александром Солженицыным и другими диссидентами.Роман в свое время был переведён более, чем на 200 языков, но популярнее всего стал (и остаётся) в Китае: председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Ли Жуйхуань убеждён, что герой Павка Корчагин для Китая – культовый, а году главный редактор китайского журнала "Литература и искусство России" Ся Чжунсянь, подводя итоги первой пятилетки XXI столетия отмечала, что роман не потерял актуальности для китайских читателей, несмотря на крах Советского Союза и умышленное забвение на родине.К слову, китайские деятели искусства были восхищены романом настолько, что даже сняли 20-серийный фильм на рубеже столетий – в 2000 году. Снимался он на Украине, именно там, где происходит действие романа, Корчагина сыграл украинский актёр Андрей Саминин, а в Китае сериал режиссера Хан Гана был признан лучшей драмой года.Более аутентичная – советская экранизация 1975-го года Николая Мащенко на экранах теперь появляется редко, но в свое время стала стартом блестящей карьеры Владимира Конкина – Игоря "Суслика", Володи Шарапова, князя Меншикова.Жизнь самого Островского была наполнена невероятными, практически магическими символами и совпадениями, но счастливой не была. Комсомолец первых лет, участник Гражданской войны с 1919 года, боец комдива Григория Котовского и Первой конной армии Семёна Буденного – бурная и неутомимая молодость писателя стала вдохновением и сюжетной базой для его романов.Увы, написал он немного: кроме романов "Как закалялась сталь" и "Рождённые бурей" сохранилась еще одна автобиографическая повесть (впрочем, Островский всегда писал о себе) с таким же названием. Сохранилась она не вся – только некоторые отрывки в письмах и воспоминаниях, где писатель описывал подвиги дивизии Котовского.К неизлечимой болезни, определившей всю сознательную жизнь Островского, привели два события: уже в 1922 году, будучи кавалеристом, он был отправлен на военную пенсию, упав с лошади и получив серьезные травмы, а позднее, занимаясь строительством узкоколейной дороги на Киевщине, он заболел тифом. Болезнь уже не отступилась от писателя до конца его жизни.Демобилизовавшись, Островский занимался восстановлением народного хозяйства Украинской ССР (к этому времени он закончил школу в Шепетовке и учился в Киевском электротехническом техникуме), осваивал строительство дорог, занимался комсомольской деятельностью и организовал ячейки ВЛКСМ в нескольких населенных пунктах Хмельниччины – Изяславле, Берездове. Ячейки занимались не только просвещением и образованием, но и помогали милиции в поимке националистических банд – злобного эха Гражданской войны и УНР.Была в его жизни не только Украина: писатель жил в Сочи и Новороссийске, где познакомился с женой Раисой Мацюк, но мечтал жить в Москве. О выделении квартиры для него ходатайствовал перед Иосифом Сталиным писатель Михаил Шолохов и в 1932 году супруги переехали, наконец, в столицу.Островский к этому времени уже не мог ходить и стремительно терял зрение, но начал работу над романом "Как закалялась сталь". Когда писатель окончательно ослеп, он диктовал текст произведения жене, соседке Галине и добровольным помощникам – молодым литераторам, которые вызвались помогать ему.Известны слова одной из первых рецензий на роман, написанной для газеты "Правда" журналистом Михаилом Кольцовым:"Маленький бледный Островский, навзничь лежащий в далекой хатенке в Сочи, слепой, неподвижный, забытый — смело вошёл в литературу, отодвинув более слабых авторов, завоевал сам себе место в книжной витрине, на библиотечной полке. Разве же он не человек большого таланта и беспредельного мужества? Разве он не герой, не один из тех, кем может гордиться страна".Почти забытый в России, на Украине писатель парадоксально заметен, — увы, во многом из-за конфликтов, связанных с памятью о нём. Памятник в Киеве, располагавшийся на Воздухофлотском проспекте, снесли в октябре этого года после появления на нём надписи "Снести оккупанта". А вот уничтожать памятник в родной писателю Вилии местные власти отказались – на запросы разгневанных активистов они раз за разом отвечают отпиской, что никакого постановления на этот счёт нет, а в комментарии украинскому изданию представитель сельсовета озвучил и вовсе крамольную мысль: демонтаж памятника может привести к протестам и беспорядкам в Вилии. Символично, особенно если вспомнить о том, что во время Великой Отечественной войны Вилия была дотла сожжена нацистами, а один дом уцелел. Дом, в котором родился Островский.Остался стоять памятник и на вокзальной площади железнодорожной станции Острог. В украинской прессе даже публиковали конспирологические материалы о таинственной семантике схожести фамилии Островского с литовскими князьями Острожскими, многократно увековеченными по всей Западной Украине…Анонимная статья в издании "День":"На вокзальной площади железнодорожной станции Острог стоит памятник пролетарскому писателю Николаю Алексеевичу Островскому, а на центральной площади самого города Острог — памятник князьям Острожским. В городе Тернополе одна из центральных улиц при Советской власти называлась улицей Николая Островского, после 1991 года ей вернули прежнее название — князя Острожского.Острожане, как видим, оказались более толерантными: оба памятника стоят. А вот в Тернополе памятник Горькому, например, улетел, как птичка на юг. И, тем не менее, студенты даже гуманитарных специальностей Острожской академии в большинстве своем плохо уже представляют, кто такой Николай Островский и что он делает на Острожском вокзале…"Самым же знаменательным местом, посвященном Островскому, совершенно бесспорно остается музей в Шепетовке – на Ровненщине. Памятник вандалы разрушили, а вот на уникальное во всех смыслах здание музея рука не поднялась.О строительстве монумента, кстати, в 2013 году рассказывал Виталий Лемежанский – первый секретарь горкома комсомола в 1965-1970:"Какие то были насыщенные работой годы! Когда приехал в Шепетовку, то среди комсомольских работников, секретарей первичных организаций, работников музея Николая Островского, общественности города витала идея создания и установки памятника нашему славному земляку, писателю Н. Островскому.Некоторые шепетовчане просто "заболели" такой идеей: давай памятник! Этому, кроме всего прочего, способствовало то обстоятельство, что в 1964 году на достаточному высоком республиканском уровне было широко отмечено 60-летие с дня рождения Н. Островского. В это время пионеры собирали макулатуру, комсомольцы – металлолом, аматоры сцены проводили платные концерты, комсомольцы-активисты распространяли литературу, работали сверх нормы, а заработанные деньги перечисляли в фонд сооружения будущего памятника".Памятник расположился у музея. Трёхэтажное красное бетонное футуристическое здание стоит на насыпном холме, его с пяти сторон поддерживают серые пилоны, украшает здание смальта и мозаичное панно со сценами из истории Великой Октябрьской революции.В 2010 году музей решили активно развивать, из статично-документального превратить в интерактивный. В городе появились экскурсии "Николай Островский под грифом "совершенно секретно" и "По городу Павки Корчагина". С 2014 года экспозиция полностью переформатировалась под развенчивание "мифов" о писателе. Откровенно говоря, "развенчиваемые мифы" - звучит громко, но в действительности экскурсоводы всего лишь сообщают, что отец Островского был офицером царской армии, о чем не принято было говорить в советское время, а мать – чешка, бежавшая от этнической дискриминации в Австрийской империи.Что в этой информации такого секретного – неизвестно, однако одна из директоров музея, Нина Перепелицына, уже после Перестройки рассказывала, что в 60-е ездила в архивы сочинского и московского музеев за всей этой тайной информацией, но ничего не добилась, а в ответ получила угрозы: "не стоит копаться в старых могилах".Одна за другой после Майдана звучали безумные идеи посвятить музей Степану Бандере, АТО или "шепетовскому краеведению", но сошлись в итоге на "Музее, посвящённом советской пропаганде". Не худший, надо признать, вариант, на фоне прочих груд камней на месте некогда прекрасных сооружений и костров тщеславия в духе Джироламо Савонаролы.Идея (дословно) "показывать на примере биографии пролетарского писателя Николая Островского механизмы работы советской тоталитарной пропаганды" позволила музею сохранить и преумножить экспозицию. Среди прочего, в ней хранятся листовки времен Великой Отечественной войны, освобождения Волыни от нацистов, на которых на украинском языке написано:"Воин, ты борешься сейчас за землю Павки Корчагина, только вперёд, ни шагу назад!"

https://ukraina.ru/20231002/1049740201.html

https://ukraina.ru/20210829/1032139792.html

https://ukraina.ru/20190930/1025155626.html

https://ukraina.ru/20230403/1044887428.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

история, украина, волынь, писатель, литература, революция, гражданская война