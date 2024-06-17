Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин - 17.06.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240617/1055678850.html
Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин - 17.06.2024 Украина.ру
Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
Каждый хочет петь, но отыскать таланты – процесс, сравнимый с поиском золота или драгоценных ископаемых, считает музыкальный продюсер, певец и хореограф Юрий Бардаш
2024-06-17T04:46
2024-06-17T04:46
культура
интервью
культура
музыка
россия
украина
юрий бардаш
верка сердючка
сбу
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О своем проекте "Звук моего региона-2", о российской и украинской эстраде, а также о подозрении от СБУ он рассказал в интервью изданию Украина.ру – Юрий Фёдорович, хотелось бы поговорить о многих ваших проектах, но начнем вот с чего: недавно Вы опубликовали выступление YOURA и написали, что ждете концерт в освобожденном Киеве. Каким вы видите этот концерт, что на нем прозвучит?– Касательно музыки – я, скорее всего, привезу туда проект YOURA. Это мой личный проект, он не для больших сцен и широкой публики. Это больше индастриал, тяжелый электронный бит и зубодробильные тексты. Не все вывозят такую энергию, в целом, это – андеграундная история. Но это никак не связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она заключается в том, чтобы делать продукт массового потребления.Но сейчас я не считаю, что мои выступления к месту. Сегодня у нас вся страна в растерянности, артисты уехали, и все смотрят по сторонам как тот Джон Траволта из мема.Моя задача сейчас – мобилизовать творческий потенциал людей, чтобы мы прекратили унывать, стали творить, писать песни. Когда душа поет – человеку хорошо. Вот этим я занимаюсь, не концентрируюсь на себе.– Расскажите о вашем проекте "Звук моего региона-2": для кого он?– В начале июня мы совместно с Институтом развития интернета запустили на всю Россию музыкальный конкурс по поиску талантов "Звук моего региона-2". Мне хочется организовать процесс обмена опытом между всеми регионами нашей страны. Особенно речь идет о новых, где люди долгое время жили под бомбами, в закрытых информационных вакуумных пространствах.А ведь и им хочется петь, танцевать, творить. Сегодня я – тот человек, который выполняет роль проводника между Большой Землей и этими малыми регионами. Я их соединяю, знакомлю. Это очень важно – это движение, жизнь.– Объясните, пожалуйста, концепцию проекта.– В телеграм-бот присылают демки самые разные люди, любых возрастов. Сейчас каждый поет, десять лет назад люди стеснялись это делать, их были единицы, сегодня это не так. У нас каждую пятницу на музыкальные платформы загружаются от 20 до 50 тысяч песен. Соответственно, очень много музыки.Я предлагаю народу петь, присылать мне свои песни, которые я лично отслушиваю. Не пропускаю ни одной демки. И все это для того, чтобы где-то увидеть и услышать талант, не пропустить его. После я поеду к этому человеку, организую процесс, чтобы его творчество увидели и услышали, как можно больше людей.– А к этим песням есть какие-то требования, ограничения жанровые, стилистические?– Абсолютно любой стиль. Я с 15 лет занимаюсь музыкой и за мою музыкальную трудовую практику у меня я работал над самыми разными проектами. Quest Pistols – это поп-музыка, boys band, "Нервы" – авторская рок-песня, "Луна" – хипстерский инди-проект, группа "Коррупция" – стадионная музыка.У меня нет музыкального образования, я абсолютно восприимчив к любому стилю. Самое главное – это талант, творчество. Хоть электроника, хоть рэп, хоть поп, хоть оперная манера пения. Это все не важно, главное – чтобы человек творил.Два дня назад я отслушал почти 2000 песен, 705 писем открыл. И вы спросите – что с там, в этих двух тысячах? А я вам скажу: практически ничего, полтора человека! Вот, как это работает.Пока я слушал, я вспомнил, как в детстве, когда я жил в Алчевске (Луганщина – ред.), и там была гора "Шлачка". Это место, куда свозят промышленные отходы с АМК — Алчевского металлургического комбината. Длина завода – 11 километров, там работает 20 тысяч человек из 100 тысяч населения, то есть, грубо говоря, все мужчины работают на этом заводе. И вот мы, маленькие, старались заработать хоть какую копейку и рылись в этой Шлачке – искали алюминий, а в лучшем случае – медь. Вот и я сравнил этот процесс: роешься в Шлачке и ищешь свое золото.В 2021 году я проводил такой конкурс: отслушал 10 тысяч демок и нашел одного человека! Но когда мы сделали релиз песни того парня, через две недели ее пела вся страна.— О ком вы говорите?— Это Wellboy (Антон Вельбой). В 2021 я еще был на Украине, нашел там этого парня. Он был на шоу "Голос", на X-Factor, но его никто не заметил. Он вернулся к себе домой в село, практически сошел с ума. Когда он прислал мне демо, я поехал к нему в это село, докрутил его материал и представил это широкой общественности. Когда вышла первая песня "Гуси", он выступал на самом большом фестивале с аудиторией в 100 тысяч в слоте между Валерием Меладзеи Веркой Сердючкой (Андрей Данилко). Так что, творить нужно тогда, когда не можешь не творить.— А среди тех песен, что вам присылают сейчас, можете выделить какие-то тенденции, самые популярные направления?— Молодежь присылает полу-рэпчик со всякими клише вроде "поднять денег", "мои братья" и так далее. На военную тематику много присылают – люди поддерживают русских солдат, СВО.Каждая песня человека – его карта болезней. По тому, что человек выдает, всегда чувствуешь, чем он живет, что у него на душе. Естественно, я не слушаю каждую песню от начала до конца, хватает и пяти секунд, чтобы понять, ценно ли это. Звук, темп, мелодия, тембр голоса, смысл – вот составляющие, чтобы понять, все это вместе пробирает или нет.— С кем вы работаете из первого конкурса "Звук моего региона"?— В первом конкурсе регионов я нашел артиста из Донецка – Диму Ом. Сейчас рифмовать, речитативить, записывать музыку может любой, но, чтобы это было уникально и талантливо – такого мало. Дима отличается от многого, что есть на русскоязычной сцене. Мы его подсветили, он уже активно выступает.– Другие ваши артисты – Катерина Гурова из Стаханова и Никита Лович тоже присылали демки на конкурс?— Да, они присылали демки. Я буду их показывать во втором конкурсе.— Вы хорошо знаете украинскую эстраду, украинский музыкальный мир. Вы следите за ним сейчас, поделитесь наблюдениями?— Естественно, я слежу за тем, что там сейчас происходит. Все это – политический контекст. Я вижу, как это начиналось там два года назад: был мощный подъем, мотивация, начали песни писать, в том числе и похабщину всякую про черные пакеты (речь идет о песне поп-певицы Маши Кондратенко, приводить цитаты из которой недопустимо из моральных соображений – ред.).Но теперь мы видим там полный занепад (упадок – укр.). Нет никакой мотивации, но нужно как-то продолжать гнать украинского мужика на войну. Как это происходит? Например, [Дмитрий] Монатиксадится в инвалидное кресло и выступает с каким-то пришедшем с фронта солдатом без ног. Но теперь это все уже без особого блеска происходит. Многие покричали-покричали и заткнулись. Заткнулись, потому что они понимают тщетность всех этих процессов, своих потуг.— А те, кто ничего не пели о войне? Инди-исполнители, например.— Сто процентов, они есть, но меня это не интересует сейчас. Меня интересуют такие, например, как [Андрей] Хлывнюк(солист группы "Бумбокс" – ред.), который и дня не воевал, но ходит с автоматом, в камуфляже. Или тот же Монатик, Верка Сердючка – люди, которых любили все. Это люди, которые никогда и близко не окажутся ни под какими пулями, но с удовольствием будут загонять в эту мясорубку украинцев. Святослав Вакарчуктуда же, "Океан Ельзи", ну и все остальные. Это те, кто экзамен нашей музыкальной культуры не прошли.Сейчас там все настолько под колпаком, что даже для тех, кто хотел бы что-нибудь изменить, нет никаких возможностей. Диктатура страшнейшая. Когда говорят, что в России диктатура – я улыбаюсь. Я хожу в Москве в корчму (сеть ресторанов украинской кухни корчма "Тарас Бульба" – ред.), и все хорошо, песни украинские играют, никаких вопросов. Здесь люди, наоборот, переживают за украинцев, все имеют сердце, всем больно.— В мае все активно обсуждали заочное подозрение, которое объявила вам СБУ. Понятно, что СБУ, ГБР и ГУР предъявляют таких подозрений множество в день в отношении людей, которые находятся вне их зоны досягаемости, но они порой прибегают к совершенно беспредельным действиям.Вы давали на эту тему много комментариев. В частности, сказали: "Значит, люди на тех территориях меня читают. Я этому очень рад, я продолжаю трудиться, я продолжаю держать связь с украинцами, со здоровыми украинцами". Расскажите об этом.— У моего канала "Философия Бардаша" своя аудитория, в том числе и украинцы. Сейчас там риторика полегче, а еще полгода назад я писал информацию, которую некоторым людям было тяжело читать. Я высказывал свои мысли, будил украинцев, побуждал из выезжать, вдохновлял партизан, чтобы они там работали на территории.О подозрении мне постоянно задают вопрос. Ответ простой. Идет война, и мы все на ней. Мы можем бояться, залезть в норку, сидеть и ждать, пока все закончится. А можем работать и помогать своим солдатам. Верно? Этим я и занимаюсь.Что касается общения с украинцами, мне кажется, что моя деятельность дала плоды. Люди все больше просыпаются, приближаются к протестным настроениям – и украинские солдаты, и женщины, которые уже начинают штурмовать ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкомата – ред.).Когда все началось, я в Instagram* сказал: "Ребята, никакой победы не будет, только капитуляция может спасти жизни украинцев. Только капитуляция может спасти от этого горя, несчастья и разрушения страны". Меня никто не услышал.Им там Алексей Арестович** рассказывал, что у России осталась одна ракета. Теперь он сидит где-то за бугром и рассказывает, что у Украины осталась одна ракета. То есть они играют в такие сатанинские игры с украинским народом… А украинцы продолжает все это кушать.Мне вообще кажется, что надежда в Украине только на женщин. Потому что, в целом, женщина в Украине всем правит. Там лютая эмансипация прошла. Если женщин устраивает, что их мужиков забирают, рушатся семьи – хорошо. Если их не устраивает, они могут такой бунт поднять, что никому не поздоровится. Сделают ли они это? Посмотрим.— Вы знаете о каких-нибудь проблемах украинцев в Москве, в России?— Мне кажется, что единственная помощь, которая нужна украинцу здесь – получение российского паспорта. С этим становится все сложнее, два года назад это было гораздо легче сделать. А ситуация, как мне кажется, будет еще усложняться, потому что все захотят получить паспорт РФ.Я могу только одно сказать. Русскому человеку нужно быть в России. Это единственное место, где сейчас для русского спокойно. Где он может себя чувствовать вольно.*Соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ**Признан спонсором экстремизма и терроризма в РФО трагедии в украинском театре и мобилизации - в материале Марии Нестеровой Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240426/1054731628.html
https://ukraina.ru/20240119/1052783320.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, культура, музыка, россия, украина, юрий бардаш, верка сердючка, сбу
Культура, Интервью, культура, музыка, Россия, Украина, Юрий Бардаш, Верка Сердючка, СБУ

Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин

04:46 17.06.2024
 
Юрий Бардаш
 Юрий Бардаш
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Мария Лихограй
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Каждый хочет петь, но отыскать таланты – процесс, сравнимый с поиском золота или драгоценных ископаемых, считает музыкальный продюсер, певец и хореограф Юрий Бардаш
О своем проекте "Звук моего региона-2", о российской и украинской эстраде, а также о подозрении от СБУ он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Юрий Фёдорович, хотелось бы поговорить о многих ваших проектах, но начнем вот с чего: недавно Вы опубликовали выступление YOURA и написали, что ждете концерт в освобожденном Киеве. Каким вы видите этот концерт, что на нем прозвучит?
– Касательно музыки – я, скорее всего, привезу туда проект YOURA. Это мой личный проект, он не для больших сцен и широкой публики. Это больше индастриал, тяжелый электронный бит и зубодробильные тексты. Не все вывозят такую энергию, в целом, это – андеграундная история. Но это никак не связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она заключается в том, чтобы делать продукт массового потребления.
Но сейчас я не считаю, что мои выступления к месту. Сегодня у нас вся страна в растерянности, артисты уехали, и все смотрят по сторонам как тот Джон Траволта из мема.
Моя задача сейчас – мобилизовать творческий потенциал людей, чтобы мы прекратили унывать, стали творить, писать песни. Когда душа поет – человеку хорошо. Вот этим я занимаюсь, не концентрируюсь на себе.
Расскажите о вашем проекте "Звук моего региона-2": для кого он?
– В начале июня мы совместно с Институтом развития интернета запустили на всю Россию музыкальный конкурс по поиску талантов "Звук моего региона-2". Мне хочется организовать процесс обмена опытом между всеми регионами нашей страны. Особенно речь идет о новых, где люди долгое время жили под бомбами, в закрытых информационных вакуумных пространствах.
А ведь и им хочется петь, танцевать, творить. Сегодня я – тот человек, который выполняет роль проводника между Большой Землей и этими малыми регионами. Я их соединяю, знакомлю. Это очень важно – это движение, жизнь.
Объясните, пожалуйста, концепцию проекта.
– В телеграм-бот присылают демки самые разные люди, любых возрастов. Сейчас каждый поет, десять лет назад люди стеснялись это делать, их были единицы, сегодня это не так. У нас каждую пятницу на музыкальные платформы загружаются от 20 до 50 тысяч песен. Соответственно, очень много музыки.
Я предлагаю народу петь, присылать мне свои песни, которые я лично отслушиваю. Не пропускаю ни одной демки. И все это для того, чтобы где-то увидеть и услышать талант, не пропустить его. После я поеду к этому человеку, организую процесс, чтобы его творчество увидели и услышали, как можно больше людей.
А к этим песням есть какие-то требования, ограничения жанровые, стилистические?
– Абсолютно любой стиль. Я с 15 лет занимаюсь музыкой и за мою музыкальную трудовую практику у меня я работал над самыми разными проектами. Quest Pistols – это поп-музыка, boys band, "Нервы" – авторская рок-песня, "Луна" – хипстерский инди-проект, группа "Коррупция" – стадионная музыка.
У меня нет музыкального образования, я абсолютно восприимчив к любому стилю. Самое главное – это талант, творчество. Хоть электроника, хоть рэп, хоть поп, хоть оперная манера пения. Это все не важно, главное – чтобы человек творил.
Два дня назад я отслушал почти 2000 песен, 705 писем открыл. И вы спросите – что с там, в этих двух тысячах? А я вам скажу: практически ничего, полтора человека! Вот, как это работает.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля, 05:29Культура
Разборки в театре Леси Украинки и в бардовской песне, русская опера в Японии. События культуры за неделюВ Токио овациями встретили российских музыкантов; киевский театр Леси Украинки отказался от своего режиссера Михаила Резниковича; Юнна Мориц хочет запретить Сергею и Татьяне Никитиным использовать свои стихи
Пока я слушал, я вспомнил, как в детстве, когда я жил в Алчевске (Луганщина – ред.), и там была гора "Шлачка". Это место, куда свозят промышленные отходы с АМК — Алчевского металлургического комбината. Длина завода – 11 километров, там работает 20 тысяч человек из 100 тысяч населения, то есть, грубо говоря, все мужчины работают на этом заводе. И вот мы, маленькие, старались заработать хоть какую копейку и рылись в этой Шлачке – искали алюминий, а в лучшем случае – медь. Вот и я сравнил этот процесс: роешься в Шлачке и ищешь свое золото.
В 2021 году я проводил такой конкурс: отслушал 10 тысяч демок и нашел одного человека! Но когда мы сделали релиз песни того парня, через две недели ее пела вся страна.
О ком вы говорите?
— Это Wellboy (Антон Вельбой). В 2021 я еще был на Украине, нашел там этого парня. Он был на шоу "Голос", на X-Factor, но его никто не заметил. Он вернулся к себе домой в село, практически сошел с ума. Когда он прислал мне демо, я поехал к нему в это село, докрутил его материал и представил это широкой общественности. Когда вышла первая песня "Гуси", он выступал на самом большом фестивале с аудиторией в 100 тысяч в слоте между Валерием Меладзеи Веркой Сердючкой (Андрей Данилко). Так что, творить нужно тогда, когда не можешь не творить.
А среди тех песен, что вам присылают сейчас, можете выделить какие-то тенденции, самые популярные направления?
— Молодежь присылает полу-рэпчик со всякими клише вроде "поднять денег", "мои братья" и так далее. На военную тематику много присылают – люди поддерживают русских солдат, СВО.
Каждая песня человека – его карта болезней. По тому, что человек выдает, всегда чувствуешь, чем он живет, что у него на душе. Естественно, я не слушаю каждую песню от начала до конца, хватает и пяти секунд, чтобы понять, ценно ли это. Звук, темп, мелодия, тембр голоса, смысл – вот составляющие, чтобы понять, все это вместе пробирает или нет.
С кем вы работаете из первого конкурса "Звук моего региона"?
— В первом конкурсе регионов я нашел артиста из Донецка – Диму Ом. Сейчас рифмовать, речитативить, записывать музыку может любой, но, чтобы это было уникально и талантливо – такого мало. Дима отличается от многого, что есть на русскоязычной сцене. Мы его подсветили, он уже активно выступает.
Другие ваши артисты – Катерина Гурова из Стаханова и Никита Лович тоже присылали демки на конкурс?
— Да, они присылали демки. Я буду их показывать во втором конкурсе.
Вы хорошо знаете украинскую эстраду, украинский музыкальный мир. Вы следите за ним сейчас, поделитесь наблюдениями?
— Естественно, я слежу за тем, что там сейчас происходит. Все это – политический контекст. Я вижу, как это начиналось там два года назад: был мощный подъем, мотивация, начали песни писать, в том числе и похабщину всякую про черные пакеты (речь идет о песне поп-певицы Маши Кондратенко, приводить цитаты из которой недопустимо из моральных соображений – ред.).
Но теперь мы видим там полный занепад (упадок – укр.). Нет никакой мотивации, но нужно как-то продолжать гнать украинского мужика на войну. Как это происходит? Например, [Дмитрий] Монатиксадится в инвалидное кресло и выступает с каким-то пришедшем с фронта солдатом без ног. Но теперь это все уже без особого блеска происходит. Многие покричали-покричали и заткнулись. Заткнулись, потому что они понимают тщетность всех этих процессов, своих потуг.
А те, кто ничего не пели о войне? Инди-исполнители, например.
— Сто процентов, они есть, но меня это не интересует сейчас. Меня интересуют такие, например, как [Андрей] Хлывнюк(солист группы "Бумбокс" – ред.), который и дня не воевал, но ходит с автоматом, в камуфляже. Или тот же Монатик, Верка Сердючка – люди, которых любили все. Это люди, которые никогда и близко не окажутся ни под какими пулями, но с удовольствием будут загонять в эту мясорубку украинцев. Святослав Вакарчуктуда же, "Океан Ельзи", ну и все остальные. Это те, кто экзамен нашей музыкальной культуры не прошли.
Сейчас там все настолько под колпаком, что даже для тех, кто хотел бы что-нибудь изменить, нет никаких возможностей. Диктатура страшнейшая. Когда говорят, что в России диктатура – я улыбаюсь. Я хожу в Москве в корчму (сеть ресторанов украинской кухни корчма "Тарас Бульба" – ред.), и все хорошо, песни украинские играют, никаких вопросов. Здесь люди, наоборот, переживают за украинцев, все имеют сердце, всем больно.
В мае все активно обсуждали заочное подозрение, которое объявила вам СБУ. Понятно, что СБУ, ГБР и ГУР предъявляют таких подозрений множество в день в отношении людей, которые находятся вне их зоны досягаемости, но они порой прибегают к совершенно беспредельным действиям.
Вы давали на эту тему много комментариев. В частности, сказали: "Значит, люди на тех территориях меня читают. Я этому очень рад, я продолжаю трудиться, я продолжаю держать связь с украинцами, со здоровыми украинцами". Расскажите об этом.
— У моего канала "Философия Бардаша" своя аудитория, в том числе и украинцы. Сейчас там риторика полегче, а еще полгода назад я писал информацию, которую некоторым людям было тяжело читать. Я высказывал свои мысли, будил украинцев, побуждал из выезжать, вдохновлял партизан, чтобы они там работали на территории.
О подозрении мне постоянно задают вопрос. Ответ простой. Идет война, и мы все на ней. Мы можем бояться, залезть в норку, сидеть и ждать, пока все закончится. А можем работать и помогать своим солдатам. Верно? Этим я и занимаюсь.
Что касается общения с украинцами, мне кажется, что моя деятельность дала плоды. Люди все больше просыпаются, приближаются к протестным настроениям – и украинские солдаты, и женщины, которые уже начинают штурмовать ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкомата – ред.).
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 12:56
"ТЦК, вам не страшно?! "Военкомы похитили и избили украинского музыканта – СМИСолиста украинской инди-поп-соул группы Intermezzo Владимира Билыка на днях похитили и избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – военкомы), сообщается в соцсетях коллектива
Когда все началось, я в Instagram* сказал: "Ребята, никакой победы не будет, только капитуляция может спасти жизни украинцев. Только капитуляция может спасти от этого горя, несчастья и разрушения страны". Меня никто не услышал.
Им там Алексей Арестович** рассказывал, что у России осталась одна ракета. Теперь он сидит где-то за бугром и рассказывает, что у Украины осталась одна ракета. То есть они играют в такие сатанинские игры с украинским народом… А украинцы продолжает все это кушать.
Мне вообще кажется, что надежда в Украине только на женщин. Потому что, в целом, женщина в Украине всем правит. Там лютая эмансипация прошла. Если женщин устраивает, что их мужиков забирают, рушатся семьи – хорошо. Если их не устраивает, они могут такой бунт поднять, что никому не поздоровится. Сделают ли они это? Посмотрим.
Вы знаете о каких-нибудь проблемах украинцев в Москве, в России?
— Мне кажется, что единственная помощь, которая нужна украинцу здесь – получение российского паспорта. С этим становится все сложнее, два года назад это было гораздо легче сделать. А ситуация, как мне кажется, будет еще усложняться, потому что все захотят получить паспорт РФ.
Я могу только одно сказать. Русскому человеку нужно быть в России. Это единственное место, где сейчас для русского спокойно. Где он может себя чувствовать вольно.
*Соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ
**Признан спонсором экстремизма и терроризма в РФ
О трагедии в украинском театре и мобилизации - в материале Марии Нестеровой Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма на сайте Украина.ру.
 
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06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
06:10"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
06:00Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
05:58Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции
05:45"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
05:30Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
05:15Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
05:01Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
04:56Русский стиль: этноодежда и современность, живопись и война. Как культура отражает время
04:46Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
04:45"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
04:39Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
04:30Даниил Безсонов о том, почему США хотят, чтобы "украинцы сгорели в огне войны, не успев проснуться"
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