https://ukraina.ru/20240617/1055678850.html

Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин

Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин - 17.06.2024 Украина.ру

Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин

Каждый хочет петь, но отыскать таланты – процесс, сравнимый с поиском золота или драгоценных ископаемых, считает музыкальный продюсер, певец и хореограф Юрий Бардаш

2024-06-17T04:46

2024-06-17T04:46

2024-06-17T04:46

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О своем проекте "Звук моего региона-2", о российской и украинской эстраде, а также о подозрении от СБУ он рассказал в интервью изданию Украина.ру – Юрий Фёдорович, хотелось бы поговорить о многих ваших проектах, но начнем вот с чего: недавно Вы опубликовали выступление YOURA и написали, что ждете концерт в освобожденном Киеве. Каким вы видите этот концерт, что на нем прозвучит?– Касательно музыки – я, скорее всего, привезу туда проект YOURA. Это мой личный проект, он не для больших сцен и широкой публики. Это больше индастриал, тяжелый электронный бит и зубодробильные тексты. Не все вывозят такую энергию, в целом, это – андеграундная история. Но это никак не связано с моей профессиональной деятельностью, потому что она заключается в том, чтобы делать продукт массового потребления.Но сейчас я не считаю, что мои выступления к месту. Сегодня у нас вся страна в растерянности, артисты уехали, и все смотрят по сторонам как тот Джон Траволта из мема.Моя задача сейчас – мобилизовать творческий потенциал людей, чтобы мы прекратили унывать, стали творить, писать песни. Когда душа поет – человеку хорошо. Вот этим я занимаюсь, не концентрируюсь на себе.– Расскажите о вашем проекте "Звук моего региона-2": для кого он?– В начале июня мы совместно с Институтом развития интернета запустили на всю Россию музыкальный конкурс по поиску талантов "Звук моего региона-2". Мне хочется организовать процесс обмена опытом между всеми регионами нашей страны. Особенно речь идет о новых, где люди долгое время жили под бомбами, в закрытых информационных вакуумных пространствах.А ведь и им хочется петь, танцевать, творить. Сегодня я – тот человек, который выполняет роль проводника между Большой Землей и этими малыми регионами. Я их соединяю, знакомлю. Это очень важно – это движение, жизнь.– Объясните, пожалуйста, концепцию проекта.– В телеграм-бот присылают демки самые разные люди, любых возрастов. Сейчас каждый поет, десять лет назад люди стеснялись это делать, их были единицы, сегодня это не так. У нас каждую пятницу на музыкальные платформы загружаются от 20 до 50 тысяч песен. Соответственно, очень много музыки.Я предлагаю народу петь, присылать мне свои песни, которые я лично отслушиваю. Не пропускаю ни одной демки. И все это для того, чтобы где-то увидеть и услышать талант, не пропустить его. После я поеду к этому человеку, организую процесс, чтобы его творчество увидели и услышали, как можно больше людей.– А к этим песням есть какие-то требования, ограничения жанровые, стилистические?– Абсолютно любой стиль. Я с 15 лет занимаюсь музыкой и за мою музыкальную трудовую практику у меня я работал над самыми разными проектами. Quest Pistols – это поп-музыка, boys band, "Нервы" – авторская рок-песня, "Луна" – хипстерский инди-проект, группа "Коррупция" – стадионная музыка.У меня нет музыкального образования, я абсолютно восприимчив к любому стилю. Самое главное – это талант, творчество. Хоть электроника, хоть рэп, хоть поп, хоть оперная манера пения. Это все не важно, главное – чтобы человек творил.Два дня назад я отслушал почти 2000 песен, 705 писем открыл. И вы спросите – что с там, в этих двух тысячах? А я вам скажу: практически ничего, полтора человека! Вот, как это работает.Пока я слушал, я вспомнил, как в детстве, когда я жил в Алчевске (Луганщина – ред.), и там была гора "Шлачка". Это место, куда свозят промышленные отходы с АМК — Алчевского металлургического комбината. Длина завода – 11 километров, там работает 20 тысяч человек из 100 тысяч населения, то есть, грубо говоря, все мужчины работают на этом заводе. И вот мы, маленькие, старались заработать хоть какую копейку и рылись в этой Шлачке – искали алюминий, а в лучшем случае – медь. Вот и я сравнил этот процесс: роешься в Шлачке и ищешь свое золото.В 2021 году я проводил такой конкурс: отслушал 10 тысяч демок и нашел одного человека! Но когда мы сделали релиз песни того парня, через две недели ее пела вся страна.— О ком вы говорите?— Это Wellboy (Антон Вельбой). В 2021 я еще был на Украине, нашел там этого парня. Он был на шоу "Голос", на X-Factor, но его никто не заметил. Он вернулся к себе домой в село, практически сошел с ума. Когда он прислал мне демо, я поехал к нему в это село, докрутил его материал и представил это широкой общественности. Когда вышла первая песня "Гуси", он выступал на самом большом фестивале с аудиторией в 100 тысяч в слоте между Валерием Меладзеи Веркой Сердючкой (Андрей Данилко). Так что, творить нужно тогда, когда не можешь не творить.— А среди тех песен, что вам присылают сейчас, можете выделить какие-то тенденции, самые популярные направления?— Молодежь присылает полу-рэпчик со всякими клише вроде "поднять денег", "мои братья" и так далее. На военную тематику много присылают – люди поддерживают русских солдат, СВО.Каждая песня человека – его карта болезней. По тому, что человек выдает, всегда чувствуешь, чем он живет, что у него на душе. Естественно, я не слушаю каждую песню от начала до конца, хватает и пяти секунд, чтобы понять, ценно ли это. Звук, темп, мелодия, тембр голоса, смысл – вот составляющие, чтобы понять, все это вместе пробирает или нет.— С кем вы работаете из первого конкурса "Звук моего региона"?— В первом конкурсе регионов я нашел артиста из Донецка – Диму Ом. Сейчас рифмовать, речитативить, записывать музыку может любой, но, чтобы это было уникально и талантливо – такого мало. Дима отличается от многого, что есть на русскоязычной сцене. Мы его подсветили, он уже активно выступает.– Другие ваши артисты – Катерина Гурова из Стаханова и Никита Лович тоже присылали демки на конкурс?— Да, они присылали демки. Я буду их показывать во втором конкурсе.— Вы хорошо знаете украинскую эстраду, украинский музыкальный мир. Вы следите за ним сейчас, поделитесь наблюдениями?— Естественно, я слежу за тем, что там сейчас происходит. Все это – политический контекст. Я вижу, как это начиналось там два года назад: был мощный подъем, мотивация, начали песни писать, в том числе и похабщину всякую про черные пакеты (речь идет о песне поп-певицы Маши Кондратенко, приводить цитаты из которой недопустимо из моральных соображений – ред.).Но теперь мы видим там полный занепад (упадок – укр.). Нет никакой мотивации, но нужно как-то продолжать гнать украинского мужика на войну. Как это происходит? Например, [Дмитрий] Монатиксадится в инвалидное кресло и выступает с каким-то пришедшем с фронта солдатом без ног. Но теперь это все уже без особого блеска происходит. Многие покричали-покричали и заткнулись. Заткнулись, потому что они понимают тщетность всех этих процессов, своих потуг.— А те, кто ничего не пели о войне? Инди-исполнители, например.— Сто процентов, они есть, но меня это не интересует сейчас. Меня интересуют такие, например, как [Андрей] Хлывнюк(солист группы "Бумбокс" – ред.), который и дня не воевал, но ходит с автоматом, в камуфляже. Или тот же Монатик, Верка Сердючка – люди, которых любили все. Это люди, которые никогда и близко не окажутся ни под какими пулями, но с удовольствием будут загонять в эту мясорубку украинцев. Святослав Вакарчуктуда же, "Океан Ельзи", ну и все остальные. Это те, кто экзамен нашей музыкальной культуры не прошли.Сейчас там все настолько под колпаком, что даже для тех, кто хотел бы что-нибудь изменить, нет никаких возможностей. Диктатура страшнейшая. Когда говорят, что в России диктатура – я улыбаюсь. Я хожу в Москве в корчму (сеть ресторанов украинской кухни корчма "Тарас Бульба" – ред.), и все хорошо, песни украинские играют, никаких вопросов. Здесь люди, наоборот, переживают за украинцев, все имеют сердце, всем больно.— В мае все активно обсуждали заочное подозрение, которое объявила вам СБУ. Понятно, что СБУ, ГБР и ГУР предъявляют таких подозрений множество в день в отношении людей, которые находятся вне их зоны досягаемости, но они порой прибегают к совершенно беспредельным действиям.Вы давали на эту тему много комментариев. В частности, сказали: "Значит, люди на тех территориях меня читают. Я этому очень рад, я продолжаю трудиться, я продолжаю держать связь с украинцами, со здоровыми украинцами". Расскажите об этом.— У моего канала "Философия Бардаша" своя аудитория, в том числе и украинцы. Сейчас там риторика полегче, а еще полгода назад я писал информацию, которую некоторым людям было тяжело читать. Я высказывал свои мысли, будил украинцев, побуждал из выезжать, вдохновлял партизан, чтобы они там работали на территории.О подозрении мне постоянно задают вопрос. Ответ простой. Идет война, и мы все на ней. Мы можем бояться, залезть в норку, сидеть и ждать, пока все закончится. А можем работать и помогать своим солдатам. Верно? Этим я и занимаюсь.Что касается общения с украинцами, мне кажется, что моя деятельность дала плоды. Люди все больше просыпаются, приближаются к протестным настроениям – и украинские солдаты, и женщины, которые уже начинают штурмовать ТЦК (территориальные центры комплектации, аналог военкомата – ред.).Когда все началось, я в Instagram* сказал: "Ребята, никакой победы не будет, только капитуляция может спасти жизни украинцев. Только капитуляция может спасти от этого горя, несчастья и разрушения страны". Меня никто не услышал.Им там Алексей Арестович** рассказывал, что у России осталась одна ракета. Теперь он сидит где-то за бугром и рассказывает, что у Украины осталась одна ракета. То есть они играют в такие сатанинские игры с украинским народом… А украинцы продолжает все это кушать.Мне вообще кажется, что надежда в Украине только на женщин. Потому что, в целом, женщина в Украине всем правит. Там лютая эмансипация прошла. Если женщин устраивает, что их мужиков забирают, рушатся семьи – хорошо. Если их не устраивает, они могут такой бунт поднять, что никому не поздоровится. Сделают ли они это? Посмотрим.— Вы знаете о каких-нибудь проблемах украинцев в Москве, в России?— Мне кажется, что единственная помощь, которая нужна украинцу здесь – получение российского паспорта. С этим становится все сложнее, два года назад это было гораздо легче сделать. А ситуация, как мне кажется, будет еще усложняться, потому что все захотят получить паспорт РФ.Я могу только одно сказать. Русскому человеку нужно быть в России. Это единственное место, где сейчас для русского спокойно. Где он может себя чувствовать вольно.*Соцсеть принадлежит Meta*, запрещена в РФ**Признан спонсором экстремизма и терроризма в РФО трагедии в украинском театре и мобилизации - в материале Марии Нестеровой Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

интервью, культура, музыка, россия, украина, юрий бардаш, верка сердючка, сбу