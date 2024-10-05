https://ukraina.ru/20241005/1057905743.html
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года - 05.10.2024 Украина.ру
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
В транзите российского газа по украинскому коридору после 2024 года заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
новости
украина
европа
россия
газ
транзит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/98/1032449883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1671f2874551c0d544ba2b4264e73e55.jpg
По ее словам, Европа собирается покупать российский газ до 2027 года, поэтому продолжение украинского транзита для Европы "звучит логично"."Потому что в ту же Австрию вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", - объяснила эксперт.Она добавила, что для России логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу. При этом Белова отметила, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны.С другой стороны, с точки зрения Украины сохранение транзита российского газа является "определенным подспорьем", подчеркнула эксперт."Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила Белова.По ее словам, есть вероятность того, что транзит остановится в конце этого года с истечением контракта, так того, что он продолжится, но только до 2027 года.Как сообщало издание Украина.ру, пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. При этом украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена его продлевать.Больше о проблемах снабжения Европы газом в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
украина
европа
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/98/1032449883_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_708593a2abaaebd391bba492c1e09be8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, россия, газ, транзит
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
В транзите российского газа по украинскому коридору после 2024 года заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
По ее словам, Европа собирается покупать российский газ до 2027 года, поэтому продолжение украинского транзита для Европы "звучит логично".
"Потому что в ту же Австрию
вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", - объяснила эксперт.
Она добавила, что для России логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу. При этом Белова отметила, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны.
С другой стороны, с точки зрения Украины сохранение транзита российского газа является "определенным подспорьем", подчеркнула эксперт.
"Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила Белова.
По ее словам, есть вероятность того, что транзит остановится в конце этого года с истечением контракта, так того, что он продолжится, но только до 2027 года.
Как сообщало издание Украина.ру
, пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. При этом украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена его продлевать.