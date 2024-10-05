Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года - 05.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241005/1057905743.html
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года - 05.10.2024 Украина.ру
Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
В транзите российского газа по украинскому коридору после 2024 года заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
новости
украина
европа
россия
газ
транзит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/98/1032449883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1671f2874551c0d544ba2b4264e73e55.jpg
По ее словам, Европа собирается покупать российский газ до 2027 года, поэтому продолжение украинского транзита для Европы "звучит логично"."Потому что в ту же Австрию вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", - объяснила эксперт.Она добавила, что для России логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу. При этом Белова отметила, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны.С другой стороны, с точки зрения Украины сохранение транзита российского газа является "определенным подспорьем", подчеркнула эксперт."Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила Белова.По ее словам, есть вероятность того, что транзит остановится в конце этого года с истечением контракта, так того, что он продолжится, но только до 2027 года.Как сообщало издание Украина.ру, пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. При этом украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена его продлевать.Больше о проблемах снабжения Европы газом в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103244/98/1032449883_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_708593a2abaaebd391bba492c1e09be8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, газ, транзит
Новости, Украина, Европа, Россия, газ, транзит

Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года

09:55 05.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В транзите российского газа по украинскому коридору после 2024 года заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова
По ее словам, Европа собирается покупать российский газ до 2027 года, поэтому продолжение украинского транзита для Европы "звучит логично".
"Потому что в ту же Австрию вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", - объяснила эксперт.
Она добавила, что для России логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу. При этом Белова отметила, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны.
С другой стороны, с точки зрения Украины сохранение транзита российского газа является "определенным подспорьем", подчеркнула эксперт.
"Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила Белова.
По ее словам, есть вероятность того, что транзит остановится в конце этого года с истечением контракта, так того, что он продолжится, но только до 2027 года.
Как сообщало издание Украина.ру, пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. При этом украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена его продлевать.
Больше о проблемах снабжения Европы газом в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
 
НовостиУкраинаЕвропаРоссиягазтранзит
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40Российские десантники рассказали о массовом применении "выжигающих" дронов со стороны ВСУ
11:22Положительный тест на наркотики: зачем новый генсек НАТО приезжал в Киев – Гаспарян
11:15Следственный комитет предупредил петербуржцев о появлении "молодежных банд приезжих"
10:40В Уганде послу США грозят выдворением из страны из-за его вмешательства в дела республики
10:13Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию
09:55Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года
09:33Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты
09:27Фанаты за Буданова*, зловещий визит Зеленского. Главное на Украине на утро 5 октября
08:00"Православное терпение не безгранично": Выдрин оценил опыт Израиля для России
07:45"Украинский тыл находится на Западе": эксперт оценил мобилизационный ресурс Украины
07:36Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
07:30Эксперт рассказал, какую пользу принесёт Угледар в СВО
07:23Зеленский против Буданова: кто кого?
07:15"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар
07:02Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия выходит на оперативный простор. Противник несет потери
07:00Выдрин: Стоит различать "евреев" и "израильтян"
06:45"Украинский рядовой Райан" не согласится с "перемогой" начальства: эксперт об участи ВСУ в Угледаре
06:31Топ 10 цитат Украины сегодня. Через три месяца "отрежут" Харьков и будет коллапс фронта
06:15Медиаконсультант оценил выгоды Киева от оккупации Курской области
06:03Алексей Самойлов: Россия пропустила ВСУ через Курско-Волчанскую мясорубку, чтобы спокойно пожить сто лет
Лента новостейМолния