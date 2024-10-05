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Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года

Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года - 05.10.2024 Украина.ру

Эксперт оценила вероятность продления транзита российского газа через Украину после 2024 года

В транзите российского газа по украинскому коридору после 2024 года заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа. Об этом рассказала в интервью РИА Новости директор по исследованиям компании "Имплемента", профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова

2024-10-05T09:55

2024-10-05T09:55

2024-10-05T09:55

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По ее словам, Европа собирается покупать российский газ до 2027 года, поэтому продолжение украинского транзита для Европы "звучит логично"."Потому что в ту же Австрию вы не можете подать газ через "Турецкий поток". После 2027 года Европе это будет в меньшей степени интересно. Может быть, интересно только в контексте поддержания украинской экономики", - объяснила эксперт.Она добавила, что для России логика в задействовании украинской газотранспортной системы (ГТС) сохраняется для России в моменте, пока Европа проявляет интерес к ее газу. При этом Белова отметила, что все шаги по разрыву отношений предпринимают европейские страны.С другой стороны, с точки зрения Украины сохранение транзита российского газа является "определенным подспорьем", подчеркнула эксперт."Транзитные платежи они получают исправно. Вопрос, будут ли эти платежи покрывать потребности в инвестициях для поддержания работоспособности газотранспортной системы. Тоже не факт, потому что ГТС стареет", – добавила Белова.По ее словам, есть вероятность того, что транзит остановится в конце этого года с истечением контракта, так того, что он продолжится, но только до 2027 года.Как сообщало издание Украина.ру, пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. При этом украинская сторона неоднократно подчеркивала, что не намерена его продлевать.Больше о проблемах снабжения Европы газом в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии

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