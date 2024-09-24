https://ukraina.ru/20240924/1057637387.html

Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии

Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии - 24.09.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии

Международное энергетическое агентство предупредило о мрачных последствиях ожидаемого с 2025 года прекращения транзита российского газа в Европу не только для Украины, но и для соседней Молдавии.

2024-09-24T06:45

2024-09-24T06:45

2024-09-24T06:45

украина

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урсула фон дер ляйен

ильхам алиев

газпром

bloomberg

европейская комиссия

эксклюзив

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МЭА ожидает прекращения поставок российского газа через Украину с 2025 годаМеждународное энергетическое агентство (МЭА) ожидает прекращения поставок российского газа через Украину после истечения срока действия транзитного соглашения в конце 2024 года, предупреждая о предстоящей суровой зиме для Киева и его соседей."Не исключено, что какое-то соглашение о продолжении транзитных потоков еще может быть найдено… Но в базовом варианте предполагается, что российские транзитные потоки через Украину будут прекращены с января 2025 года", — говорится в докладе МЭА, опубликованном 19 сентября, сообщило американское агентство Bloomberg.На протяжении более пяти десятилетий потоки газа были ключевым элементом, связывающим Россию, Украину и Европу. Но эта эпоха, возможно, подходит к концу, хотя некоторые страны, такие как Австрия и Словакия, все еще импортируют топливо из России. Были обсуждены альтернативные решения для сохранения поставок газа по этому маршруту, включая поставки из Азербайджана, но до сих пор неясно, как они будут работать.Агентство также напомнило, что энергетической инфраструктуре Украины нанесён серьезный ущерб. "Нагрузка на систему сейчас огромна… В результате интенсивных атак в период с марта по май 2024 года Украина к середине года имела лишь около трети довоенных мощностей по производству электроэнергии, даже до последних ударов", – отмечает МЭА.В документе также подчеркнуты мрачные последствия прекращения транзита не только для Украины, но и для соседней Молдавии. Эта страна сталкивается со "значительной неопределенностью в отношении поставок газа", которые, вероятно, обойдутся намного дороже после истечения срока действия транзитной сделки. В то время как Молдавия готовится к различным сценариям, она сталкивается с "ощутимыми рисками" для своей энергетической безопасности и доступности, отмечено в докладе.Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что будущее поставок российского газа в Европу зависит от Украины. Еврокомиссия ранее сообщала, что не будет вести переговоры с Москвой о продлении транзитного соглашения.На этот маршрут в настоящее время приходится менее 5% поставок газа на континент, но этого все еще достаточно, чтобы оказать влияние на энергетическую безопасность и рыночные цены на континенте, отмечено в материале Bloomberg.Крупнейший поставщик газа в Словакии, компания SPP, заявила, что в преддверии зимы ситуация в Словакии "комфортная". Австрия исходит из предположения, что поступление газа через Украину прекратится в январе 2025 года, и правительство в Вене надеется, что это позволит ему разорвать долгосрочные контракты с "Газпромом".Немецкий концерн Uniper SE, когда-то один из ключевых клиентов "Газпрома", не намерен покупать российский газ, по словам главного исполнительного директора Майкла Льюиса. Газовый рынок Европы находится в сильном положении для поддержания стабильных поставок этой зимой, отчасти благодаря высокому уровню запасов в регионе, сказал он в интервью на этой неделе.При этом в докладе МЭА, в котором изучается энергетическая безопасность Украины в преддверии зимы, отмечено, что после истечения срока действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" Киеву придется обеспечивать себе поставки газа из Центральной и Восточной Европы. Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если транзит российского газа в Европу прекратится, то "газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована".Норвежско-немецкий водородный проект признан нежизнеспособнымНорвежская компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, назвав проект нежизнеспособным. Equinor отказывается от планов по производству "голубого" водорода и поставок его в Германию по трубопроводу, посчитав проект слишком дорогим, а спрос – недостаточным, заявил 20 сентября представитель компании Магнус Ффрацен Эйдсволд в комментарии британскому агентству Reuters."Мы решили отказаться от этого проекта на ранней стадии, поскольку водородный трубопровод оказался неосуществимым. Это также означает, что планы по производству водорода также будут приостановлены", – сказал Эйдсволд. По его словам, Equinor не сможет продолжать расширять проекты без твердых долгосрочных обязательств европейских покупателей по импорту водорода.При этом планы по разработке газовых электростанций, работающих на водороде, в Германии совместно с немецкой компанией RWE будут реализованы, но водород для этого будет закупаться на континенте, а не экспортироваться из Норвегии. Однако потенциальный источник альтернативных поставок представитель Equinor не назвал.Однако немецкое деловое издание Handelsblatt написало, что вместо строительства трубопровода Equinor решила производить водород из природного газа в Нидерландах, а уже оттуда его будет получать Германия. RWE, в свою очередь, заявила, что H2-Ready (готовые к работе на водороде) газовые электростанции могут начать выработку электроэнергии не ранее 2030 года, и то при условии, что правительство Германии примет программу их финансирования.По информации газеты Berliner Zeitung, решение Норвегии было встречено с большим разочарованием в Федеральном министерстве экономики и защиты климата ФРГ (BMWK). Источник, знакомый с вопросом, сообщил, что глава министерства, вице-канцлер Роберт Хабек (Союз-90/Зеленые) был "крайне удивлён" сообщением об отказе Equinor от проекта. Немецкие аналитики считают, что это решение норвежской компании может негативно сказаться на результатах немецких "зелёных" на парламентских выборах в сентябре 2025 года.В январе 2023 года Equinor и RWE подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную работу по разработке крупномасштабных цепочек создания стоимости водорода с низким углеродным следом.Меморандум предполагал изучение таких возможностей как производство "голубого" и "зелёного" водорода в Норвегии, который экспортировался бы по трубопроводу в Германию (10 ГВт/год водорода к 2038 году), а также замена угольных ТЭС в Германии газовыми электростанциями, готовыми к работе на водороде и впоследствии на него переходящими. Предполагалось, что Equinor и RWE будут совместно владеть H2-Ready газовыми электростанциями общей мощностью 3 ГВТ.В 2023 году глава Equinor Андерс Опедаль заявил, что только строительство водородопровода обойдется в 3 млрд евро, а на организацию всей цепочки поставок понадобятся десятки миллиардов евро.Роберт Хабек рассматривает водород прежде всего как двигатель сталелитейной промышленности Германии. Не далее как 16 сентября 2024 года на Стальном саммите в Дуйсбурге министр напомнил об инвестициях в 2 млрд евро в производство "зелёной стали" на заводе ThyssenKrupp, и призвал к большей уверенности в отрасли.Действительно, компания ThyssenKrupp в 2022 году запустила проект H2Stahl по испытанию водородных технологий для производства стали. Речь шла об использовании водорода в существующих доменных печах, поставках технического водорода для производства стали по новому трубопроводу, и строительстве пилотной установки прямого восстановления на водороде. Демонстрационная установка уже работает, планировалось масштабирование проекта.Хотя формально проект по поставкам "зелёного" водорода в Германию и его использования для производства электроэнергии не свернут, отказ Equinor от поставок водорода из Норвегии стал серьезным ударом для Роберта Хабека и его партии, которая в сентябре 2024 года и так потерпела электоральную катастрофу в землях Восточной Германии, отмечают немецкие СМИ.Индийские компании торгуются за более выгодные условия долгосрочных поставок нефти из РоссииГосударственные компании Индии, занимающиеся переработкой нефти, не рассматривают возможность заключения долгосрочного контракта с Россией на покупку нефти в ближайшее время. О долгих переговорах сообщила 21 сентября газета Business Standard, ссылаясь на источники в индийском министерстве нефти и природного газа.Индия в последние годы стала крупнейшим покупателем доставляемой морем российской нефти. Продажи осуществлялись со скидкой, поскольку Запад отказался от закупок из-за ряда санкций, введенных против России в после начала СВО на Украине.Премьер Индии Нарендра Моди во время визита в Россию в июле 2024 года добивался заключения долгосрочных соглашений с Роснефтью и другими ведущими российскими нефтяными компаниями. Но это не удалось в связи с нерешённостью вопроса о валюте оплаты поставок нефти.Долгосрочное соглашение может быть заключено в 2025-2026 финансовом году, сообщают ныне профильные чиновники в Индии. Поскольку очередной финансовый год в Индии начинается 1 апреля 2025 года, переговоры будут долгими, прогнозирует газета.С одной стороны, индийские компании могут себе позволить выставлять условия, ведь Индия – одна из немногих крупных экономик мира, где растет спрос на нефть: это третий по объёму импортер и потребитель нефти в мире. С другой – Индия осознанно хочет долгосрочных контрактов на поставки нефти из России. В условиях продолжающегося роста экономики в Индии планируют нарастить мощности нефтепереработки, для чего нужны стабильные поставки.Сырая нефть из России закупается индийскими компаниями по спотовым ценам, а долгосрочные контракты обычно резервируются для нефти из традиционных источников импорта Индии на Ближнем Востоке. Спотовые закупки позволяют НПЗ получать различные сорта нефти, которые в противном случае недоступны. Долгосрочное соглашение, вероятно, снизит волатильность цен на российскую сырую нефть и обеспечит гарантированную поставку российской нефти в Индию по более низким ценам – но это будет выгодно за счёт огромного стабильного рынка сбыта.По данным аналитической компании Kpler, Россия продолжает удерживать лидирующие позиции в экспорте нефти в Индию уже на протяжении года. Согласно отчету, объем индийского импорта нефти из России увеличился на 25% за период с апреля по июль 2024 года, достигнув 14,7 млрд долларов по сравнению с 11,8 млрд долларов в соответствующем периоде 2023-го. Новые данные подтверждают, что индийский спрос на российскую нефть продолжает демонстрировать стабильный и заметный рост.Об ожидаемых проблемах Украины в энергетике - в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой

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Олег Хавич

украина, индия, россия, урсула фон дер ляйен, ильхам алиев, газпром, bloomberg, европейская комиссия, эксклюзив