Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты - 05.10.2024 Украина.ру
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Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты
Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты - 05.10.2024 Украина.ру
Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты
Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, так как пока нет условий для их эвакуаии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 3 октября
2024-10-05T09:33
2024-10-05T09:34
новости
угледар
донецкая народная республика
россия
минобороны
мирные жители
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Людям, которые находятся в городе продукты и воду привозят российские бойцы."Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", - отмечается в сообщении Минобороны.Мирные жители прячутся по несколько человек, в основном в подвалах, рассказал штурмовик с позывным "Макс".По его словам, это самое безопасное место, так как "все подвалы целые, а дома разбиты".Он добавил, что у некоторых граждан Угледара просто не было возможности покинуть город раньше, потому что от них требовали "бешеную сумму" для того, чтобы вывезти вещи.Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике.О значении освобождения Угледара российскими войсками в материале Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара
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новости, угледар, донецкая народная республика, россия, минобороны, мирные жители
Новости, Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Минобороны, мирные жители

Тем, кто прячется в подвалах Угледара российские военные доставляют воду и продукты

09:33 05.10.2024 (обновлено: 09:34 05.10.2024)
 
Фото: bloomberg. Угледар
Фото: bloomberg. Угледар
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Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, так как пока нет условий для их эвакуаии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 3 октября
Людям, которые находятся в городе продукты и воду привозят российские бойцы.
"Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду", - отмечается в сообщении Минобороны.
Мирные жители прячутся по несколько человек, в основном в подвалах, рассказал штурмовик с позывным "Макс".
По его словам, это самое безопасное место, так как "все подвалы целые, а дома разбиты".
Он добавил, что у некоторых граждан Угледара просто не было возможности покинуть город раньше, потому что от них требовали "бешеную сумму" для того, чтобы вывезти вещи.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении Угледара в Донецкой Народной Республике.
О значении освобождения Угледара российскими войсками в материале Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара
 
НовостиУгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияМиноборонымирные жители
 
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