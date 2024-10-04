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Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара

Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара - 04.10.2024 Украина.ру

Константинов рассказал о возможностях, открывшихся после освобождения Угледара

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале назвал освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике поводом для гордости

2024-10-04T09:28

2024-10-04T09:28

2024-10-04T09:28

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"Очередная победа нашей армии, очередной освобожденный от киевских нацистов город русского Донбасса. Для нас это - повод для гордости. Для жителей Угледара - начало новой эры", - написал Константинов.Он выразил уверенность, что это событие пополнит календарь значимых для Русского мира дат.Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Угледар, находившийся раньше под контролем ВСУ.Подробнее об освобождении города - в материале Егора Леева Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, угледар, донецкая народная республика, донбасс, владимир константинов, вооруженные силы украины