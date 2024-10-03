https://ukraina.ru/20241003/1057875241.html

Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине

Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине - 03.10.2024 Украина.ру

Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине

СМИ сообщили о попытке прицельного удара Украины по Курской АЭС. Угледар освобождён

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:45

2024-10-03T18:46

эксклюзив

хроники

украина

угледар

россия

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

минобороны

офис президента

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Об освобождении Угледара в 17:11 сообщило Минобороны России."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Новость об освобождении была встречена радостно. Однако многие задались вопросом о дальнейшем ходе боевых действий."Теперь официально. Угледар наш. Что дальше? Минобороны объявило официально: Угледар наш. Группировка войск "Восток" окончательно выбила противника из городской застройки. Остатки украинского гарнизона ушли малыми группами на север в сторону Богоявленки, взято много пленных. Долгая битва за этот город, попивший у нас немало крови, наконец завершилась. Противник потерял единственный город и главный узел военной логистики на южнодонецком направлении. Теперь его основательно подвинут на запад. Группировка, высвободившаяся под Угледаром, пойдет на север в сторону Курахова и на запад - на Великую Новоселку. А там уже и до границы с Запорожьем рукой подать", - отметил военкор Александр Коц.За несколько часов до этого служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко рассказал о том, что происходило в Угледаре."Вот, например, информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыли 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны к службе на передовой (ведь в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) выполняли план призыва и мобилизовали больных. И остальных 20 на следующий день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом из пополнения в 50 лиц на позиции были отправлены 4, после первой же ротации эти четверо также дезертировали. И такая ситуация по всему фронту", - писал он в соцсетях.Происходящее в Угледаре Бойко назвал "локальным обвалом фронта"."Дальше будет только хуже <...>На сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут – на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – "95 квартал" ликвидировал еще в 2019 году", - отмечал Бойко.По его словам, до марта ещё можно было срочно исправить ситуацию, уволив действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, генерального прокурора Украины Андрея Костина и директора Госбюро расследований Алексея Сухачёва, "назначив вместо этих "специалистов" вменяемых людей, возродив военную юстицию и демонстративно погнав на фронт уклонистов шабуниных, леменовых, лещенок и других положинских и жаданов".Перечисленные Бойко люди так или иначе связаны с Офисом президента Украины или западным грантовыми структурами.Аэроразведчик 72-й обмр Николай Волошнов заявил о том, что Угледар был обречён."Угледар пал. Угледар был обречён, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказ на выход так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчёт идёт на дни, а потом уже и на часы, но приказ на отход так и не поступил. Куда будем отходить. А х** его знает. Пока у врага будет хватать сил нас гнать, будем отступать назад", - заявил Ворошнов.Некоторые на Украине уже поспешили обвинить во всём тех, кто сообщал о плохой для ВСУ обстановке в Угледаре: мол, якобы это помогло ВС РФ. В частности, под шквалом критики оказалась нардеп Марьяна Безуглая, которая ранее сообщала о происходящем в городе.Удар по Курской АЭСВечером 3 октября российские СМИ сообщили о сорванной попытке Украины ударить по Курской АЭС."ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове — предварительно, французской авиабомбой. По нашей информации, ПВО отработала по снаряду в 16:20, она упала в 5 км от станции. Сейчас там пожар. Сама АЭС и её инфраструктура не пострадали", - написал телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.Эту новость прокомментировал военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды""Ну что же, авиаудар по Курчатову украинцы нанесли. Пишут, что французкая авиабомба была сбита, то есть если перевести на понятный русский, не долетела до АЭС ( вроде как АЭС определили целью удара) и она взорвалась на земле, предварительно в 4 микрорайоне. Плюсом там вполне может быть не только бомба, но и ракеты Шторм/Скальп. Сейчас конечно будут разбираться и официальные источники дадут тип боеприпаса, хотя в общем и целом ситуацию это не меняет. Город с работающей АЭС подвергся ракетно-бомбовому удару со стороны противника", - отметил он.Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил информацию. По его данным, неподалёку от Курской АЭС был сбит украинский беспилотник."В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Некоторые вспомнили недавние слова Владимира Зеленского о том, что у Украины появились свои дальнобойные ракеты."Вчера Зеленский анонсировал новую ракету. Сегодня 4 ракеты полетели на Курскую. Переклеил бирки и вуаля - уже украинские ракеты летят куда хотят. Как версия?" - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что ранее украинские националисты, в т.ч. и находящиеся на службе в ВСУ, призывали нанести удар по российским АЭС."Вот десяток подземных фабрик дронов. Чтобы дёшево и связь не глушилась. Чтобы для фронта. Или чтобы на поражение 1000 км. И если бы их пару сотен тысяч. И ещё чтобы внезапно неизвестные угрожали их пустить из территории Казахстана по российской АЭС в Красноярске-45", - писал в своём телеграм-канале лидер запрещённой в РФ группировки С14, замкомандира 14-го полка БпЛА Евгений Карась.Подразделения его полка принимали участие во вторжении в Курскую область. В частности, в Курской области сражался батальон 14-го полка под названием "Нахтигаль" в честь одноимённой украинской дивизии СС.Вечером 3 октября пресс-служба Курской АЭС сообщила о работе станции."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации"", - указывалось в сообщении в телеграм-канале.Там же отмечалось, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения "находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире, — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241003/1057860320.html

https://ukraina.ru/20241003/1057855384.html

https://ukraina.ru/20241002/1057848079.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, угледар, россия, владимир зеленский, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, офис президента