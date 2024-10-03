Удар по Курской АЭС, освобождение Угледара. Итоги 3 октября на Украине
18:45 03.10.2024 (обновлено: 18:46 03.10.2024)
СМИ сообщили о попытке прицельного удара Украины по Курской АЭС. Угледар освобождён
Об освобождении Угледара в 17:11 сообщило Минобороны России.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Угледар Донецкой Народной Республики", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Новость об освобождении была встречена радостно. Однако многие задались вопросом о дальнейшем ходе боевых действий.
"Теперь официально. Угледар наш. Что дальше? Минобороны объявило официально: Угледар наш. Группировка войск "Восток" окончательно выбила противника из городской застройки. Остатки украинского гарнизона ушли малыми группами на север в сторону Богоявленки, взято много пленных. Долгая битва за этот город, попивший у нас немало крови, наконец завершилась. Противник потерял единственный город и главный узел военной логистики на южнодонецком направлении. Теперь его основательно подвинут на запад. Группировка, высвободившаяся под Угледаром, пойдет на север в сторону Курахова и на запад - на Великую Новоселку. А там уже и до границы с Запорожьем рукой подать", - отметил военкор Александр Коц.
За несколько часов до этого служащий в ВСУ журналист Владимир Бойко рассказал о том, что происходило в Угледаре.
"Вот, например, информация о последнем, перед сдачей Угледара, пополнении личного состава 72-й бригады. В бригаду прибыли 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку по состоянию здоровья не пригодны к службе на передовой (ведь в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) выполняли план призыва и мобилизовали больных. И остальных 20 на следующий день дезертировали 16 военнослужащих. Таким образом из пополнения в 50 лиц на позиции были отправлены 4, после первой же ротации эти четверо также дезертировали. И такая ситуация по всему фронту", - писал он в соцсетях.
Происходящее в Угледаре Бойко назвал "локальным обвалом фронта".
"Дальше будет только хуже <...>На сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут – на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – "95 квартал" ликвидировал еще в 2019 году", - отмечал Бойко.
По его словам, до марта ещё можно было срочно исправить ситуацию, уволив действующего министра обороны Украины Рустема Умерова, генерального прокурора Украины Андрея Костина и директора Госбюро расследований Алексея Сухачёва, "назначив вместо этих "специалистов" вменяемых людей, возродив военную юстицию и демонстративно погнав на фронт уклонистов шабуниных, леменовых, лещенок и других положинских и жаданов".
Перечисленные Бойко люди так или иначе связаны с Офисом президента Украины или западным грантовыми структурами.
Аэроразведчик 72-й обмр Николай Волошнов заявил о том, что Угледар был обречён.
"Угледар пал. Угледар был обречён, спасти его было невозможно. А вот людей спасти можно было. Но приказ на выход так и не дали. Все в городе и вокруг него понимали, что отсчёт идёт на дни, а потом уже и на часы, но приказ на отход так и не поступил. Куда будем отходить. А х** его знает. Пока у врага будет хватать сил нас гнать, будем отступать назад", - заявил Ворошнов.
Некоторые на Украине уже поспешили обвинить во всём тех, кто сообщал о плохой для ВСУ обстановке в Угледаре: мол, якобы это помогло ВС РФ. В частности, под шквалом критики оказалась нардеп Марьяна Безуглая, которая ранее сообщала о происходящем в городе.
Удар по Курской АЭС
Вечером 3 октября российские СМИ сообщили о сорванной попытке Украины ударить по Курской АЭС.
"ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове — предварительно, французской авиабомбой. По нашей информации, ПВО отработала по снаряду в 16:20, она упала в 5 км от станции. Сейчас там пожар. Сама АЭС и её инфраструктура не пострадали", - написал телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.
Эту новость прокомментировал военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды"
"Ну что же, авиаудар по Курчатову украинцы нанесли. Пишут, что французкая авиабомба была сбита, то есть если перевести на понятный русский, не долетела до АЭС ( вроде как АЭС определили целью удара) и она взорвалась на земле, предварительно в 4 микрорайоне. Плюсом там вполне может быть не только бомба, но и ракеты Шторм/Скальп. Сейчас конечно будут разбираться и официальные источники дадут тип боеприпаса, хотя в общем и целом ситуацию это не меняет. Город с работающей АЭС подвергся ракетно-бомбовому удару со стороны противника", - отметил он.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил информацию. По его данным, неподалёку от Курской АЭС был сбит украинский беспилотник.
"В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы", - написал он в своём телеграм-канале.
Некоторые вспомнили недавние слова Владимира Зеленского о том, что у Украины появились свои дальнобойные ракеты.
"Вчера Зеленский анонсировал новую ракету. Сегодня 4 ракеты полетели на Курскую. Переклеил бирки и вуаля - уже украинские ракеты летят куда хотят. Как версия?" - отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Вчера, 18:00ВСУ признали, что Угледар – это Россия, впечатляющий удар ФАБом, уничтожение УПЦ. Итоги 2 октябряГенеральный штаб ВСУ исключил из своих сводок информацию об Угледаре пока в сети гадают, чем уничтожила российская армия укрепрайон противника в Волчанске. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео с гордостью признал свое участие в расколе православия на Украине
Примечательно, что ранее украинские националисты, в т.ч. и находящиеся на службе в ВСУ, призывали нанести удар по российским АЭС.
"Вот десяток подземных фабрик дронов. Чтобы дёшево и связь не глушилась. Чтобы для фронта. Или чтобы на поражение 1000 км. И если бы их пару сотен тысяч. И ещё чтобы внезапно неизвестные угрожали их пустить из территории Казахстана по российской АЭС в Красноярске-45", - писал в своём телеграм-канале лидер запрещённой в РФ группировки С14, замкомандира 14-го полка БпЛА Евгений Карась.
Подразделения его полка принимали участие во вторжении в Курскую область. В частности, в Курской области сражался батальон 14-го полка под названием "Нахтигаль" в честь одноимённой украинской дивизии СС.
Вечером 3 октября пресс-служба Курской АЭС сообщила о работе станции.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации "без генерации"", - указывалось в сообщении в телеграм-канале.
Там же отмечалось, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения "находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений".
О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире, — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".