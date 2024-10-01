Главное за ночь 1 октября
08:10 01.10.2024 (обновлено: 08:12 01.10.2024)
На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора".
В Торецке (Дзержинске) сообщают о боях уже в центральной части города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются бои за оставшуюся северную часть.
На Покровском направлении наши войска заняли район очистных сооружений и полевого водохранилища западнее Новогродовки, сообщают вражеские ресурсы. Севернее Селидово наши штурмовики на мотоциклах сумели прорваться сквозь огонь врага и занять позиции. Южнее ВС России закрепились на окраине Цукуркино.
ВСУ готовятся возобновить наступление на Курскую область с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает "Северный ветер".
В Глушковском районе на участке госграницы артиллерия и расчеты FPV Северян наносили огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски в направлении н.п. Новый Путь. В ходе боев уничтожено до 30 человек живой силы противника, ББМ, 120-мм миномет и два пикапа.
На юге Суджанского района продолжается продвижение Северян в районе н.п. Плехово.
Подтверждения того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, до сих пор отсутствуют. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Гросси нанесет сегодня визит в Белоруссию для встреч на высоком уровне в Минске и посещения АЭС в Островце, сообщили в МАГАТЭ.
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Министр обороны отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.
Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.