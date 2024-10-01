Главное за ночь 1 октября - 01.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 1 октября
Главное за ночь 1 октября - 01.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 октября
На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора". Украина.ру, 01.10.2024
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россия
макеевка
рафаэль гросси
андрей белоусов
вооруженные силы украины
магатэ
новости
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На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора".В Торецке (Дзержинске) сообщают о боях уже в центральной части города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются бои за оставшуюся северную часть.На Покровском направлении наши войска заняли район очистных сооружений и полевого водохранилища западнее Новогродовки, сообщают вражеские ресурсы. Севернее Селидово наши штурмовики на мотоциклах сумели прорваться сквозь огонь врага и занять позиции. Южнее ВС России закрепились на окраине Цукуркино.ВСУ готовятся возобновить наступление на Курскую область с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает "Северный ветер".В Глушковском районе на участке госграницы артиллерия и расчеты FPV Северян наносили огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски в направлении н.п. Новый Путь. В ходе боев уничтожено до 30 человек живой силы противника, ББМ, 120-мм миномет и два пикапа.На юге Суджанского района продолжается продвижение Северян в районе н.п. Плехово.Подтверждения того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, до сих пор отсутствуют. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.Гросси нанесет сегодня визит в Белоруссию для встреч на высоком уровне в Минске и посещения АЭС в Островце, сообщили в МАГАТЭ.Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Министр обороны отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, макеевка, рафаэль гросси, андрей белоусов, вооруженные силы украины, магатэ, новости
Россия, Макеевка, Рафаэль Гросси, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Новости

Главное за ночь 1 октября

08:10 01.10.2024 (обновлено: 08:12 01.10.2024)
 
© РИА НовостиАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости
Читать в
На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора".
В Торецке (Дзержинске) сообщают о боях уже в центральной части города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются бои за оставшуюся северную часть.
На Покровском направлении наши войска заняли район очистных сооружений и полевого водохранилища западнее Новогродовки, сообщают вражеские ресурсы. Севернее Селидово наши штурмовики на мотоциклах сумели прорваться сквозь огонь врага и занять позиции. Южнее ВС России закрепились на окраине Цукуркино.
ВСУ готовятся возобновить наступление на Курскую область с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает "Северный ветер".
В Глушковском районе на участке госграницы артиллерия и расчеты FPV Северян наносили огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски в направлении н.п. Новый Путь. В ходе боев уничтожено до 30 человек живой силы противника, ББМ, 120-мм миномет и два пикапа.
На юге Суджанского района продолжается продвижение Северян в районе н.п. Плехово.
Подтверждения того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, до сих пор отсутствуют. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Гросси нанесет сегодня визит в Белоруссию для встреч на высоком уровне в Минске и посещения АЭС в Островце, сообщили в МАГАТЭ.
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Министр обороны отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.
Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.
 
РоссияМакеевкаРафаэль ГроссиАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныМАГАТЭНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 1 октября
06:46Что важнее: территории или люди? Украинские эксперты увидели, что Зеленский и Ко становятся врагами людей
06:30ВСУ готовятся к наступлению: Живов рассказал, на каком направлении Украина может нанести новый удар
06:15Первым падет Угледар: военный эксперт раскрыл, какие города Донбасса скоро освободят российские бойцы
06:08Украина в преддверии громких отставок. Окружение Зеленского назначит виновных
06:00Клещи замыкаются: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ штурмуют Горняк и готовят ВСУ котел под Красногоровкой
05:50Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
05:45"Если драка неизбежна – бей первым": Ищенко объяснил, почему Россия не будет ждать, пока на нее нападут
05:30Для Украины город потерян: военкор о том, почему ВСУ не будут долго сражаться за Угледар
05:17Хроника энергетической войны: Ливия поставляет нефть, Индия - дизтопливо, а Ростов - уголь Донбасса
05:15"Началась длительная агония": Ищенко объяснил, почему уничтожение киевского режима – вопрос времени
05:00Попадут в плен или умрут: эксперт раскрыл, как ВС РФ с трех сторон "насыпают" ВСУ под Невельском
04:58Новые отключения света, рост налогов и цен. Что ожидает украинцев в октябре
04:45Буфер в виде Украины исчезает на глазах и теперь речь идет о прямом столкновении с НАТО — эксперт
04:30Ростислав Ищенко объяснил, почему в НАТО заговорили о новой войне и к чему нужно готовиться России
04:15"К кому перейдет Киев?" Ищенко рассказал, каким образом Россия может обеспечить свою безопасность
04:00"Иногда воевать приходится всем": Ищенко о том, боятся ли немцы втягивания Германии в большую войну
03:45Противник перебросил резервы: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ вбили клин между Селидово и Цукурино
03:30Изменения в ядерной доктрине: эксперт объяснил, как стратеги НАТО получили "ушат холодной воды"
03:15Ищенко: После исчезновения Украины Запад готовится развязать против России "европейскую войну"
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