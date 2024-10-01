https://ukraina.ru/20241001/1057802782.html

Главное за ночь 1 октября

Главное за ночь 1 октября - 01.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 октября

На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора". Украина.ру, 01.10.2024

2024-10-01T08:10

2024-10-01T08:10

2024-10-01T08:12

россия

макеевка

рафаэль гросси

андрей белоусов

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магатэ

новости

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На Краснолиманском направлении ВС России продвинулись в южной части Невского, идут бои у Макеевки, докладывает ТГ-канал "Два майора".В Торецке (Дзержинске) сообщают о боях уже в центральной части города. В Нью-Йорке (Новгородском) продолжаются бои за оставшуюся северную часть.На Покровском направлении наши войска заняли район очистных сооружений и полевого водохранилища западнее Новогродовки, сообщают вражеские ресурсы. Севернее Селидово наши штурмовики на мотоциклах сумели прорваться сквозь огонь врага и занять позиции. Южнее ВС России закрепились на окраине Цукуркино.ВСУ готовятся возобновить наступление на Курскую область с вводом в бой новых бригад и вклиниться на новых участках, сообщает "Северный ветер".В Глушковском районе на участке госграницы артиллерия и расчеты FPV Северян наносили огневое поражение по скоплениям личного состава и техники ВСУ, а также сорвали попытку переброски в направлении н.п. Новый Путь. В ходе боев уничтожено до 30 человек живой силы противника, ББМ, 120-мм миномет и два пикапа.На юге Суджанского района продолжается продвижение Северян в районе н.п. Плехово.Подтверждения того, что подразделения израильской армии вошли на территорию Ливана, до сих пор отсутствуют. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.Гросси нанесет сегодня визит в Белоруссию для встреч на высоком уровне в Минске и посещения АЭС в Островце, сообщили в МАГАТЭ.Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. Министр обороны отметил, что воины-пехотинцы своими ратными подвигами вписали немало ярких страниц в историю страны.Подробнее о тактике ВС РФ - в материале Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, макеевка, рафаэль гросси, андрей белоусов, вооруженные силы украины, магатэ, новости