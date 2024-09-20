https://ukraina.ru/20240920/1057567181.html
Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый - 20.09.2024 Украина.ру
Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
Сейчас ВС РФ создают несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника. Российские военные стремятся реализовать свои преимущества в ФАБах, а также в артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый
2024-09-20T06:15
2024-09-20T06:15
2024-09-20T06:15
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ВС РФ пытаются реализовать свои преимущества в управляемых авиабомбах, а также в артиллерии. Российские подразделения "просто и кроваво", но банально и прагматично ликвидируют боеспособную часть ВСУ, сообщил политолог.Это рассчитано на то, что в конечном итоге рано или поздно эта армия закончится, и тогда ВСУ нечем будет удерживать остальные территории, либо они пойдут на мирные соглашения на российских условиях, отметил эксперт.В конце 2024 года можно говорить, что есть признаки снижения качества ВСУ. Оружие Киеву еще могут привезти, но хорошую стойкую пехоту взять негде. Россия наращивает свой ресурс, постепенно, без мобилизации и резких рывков, а Украина этот ресурс теряет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова читайте на сайте Украина.руО том, что представляет из себя в реальности "план победы" Зеленского и для чего он нужен - в авторском материале Павла Котова "План Зеленского: победы не будет" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240919/1057562906.html
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новости, россия, харьков, херсон, пётр скоробогатый, всу, запорожье, оборона, вс рф, наступление, сво, ресурсы, украина
Новости, Россия, Харьков, Херсон, Пётр Скоробогатый, ВСУ, Запорожье, оборона, ВС РФ, наступление, СВО, ресурсы, Украина
Перед наступлением на Харьков, Херсон и Запорожье армии РФ нужно обескровить оборону ВСУ — Скоробогатый
Сейчас ВС РФ создают несколько точек притяжения на фронте, вокруг которых концентрируются войска противника. Российские военные стремятся реализовать свои преимущества в ФАБах, а также в артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль", военный политолог Петр Скоробогатый