Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты приступили к детальному изучению головной части ракеты HIMARS
Pападные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет следующим президентом США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас Россия стоит перед выбором из двух вариантов. Первый вариант — начать воевать "по-настоящему", второй — не отвечать на возможные удары вглубь территории, а точнее — продолжать отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", рассказал эксперт.
По словам политолога, западные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет новым президентом США, указал он.
По его мнению, в этом случае президент США Джо Байден может принять это решение, чтобы осложнить последующие отношения Москвы и Вашингтона.
Но он этого не сделал. Сегодняшнее "миролюбие" немецкого канцлера связано не с "любовью к России", а с ужасной ситуацией, в которой оказалась его партия. Поэтому сейчас Шольц "сдал назад", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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