https://ukraina.ru/20240930/1057760823.html

Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus

Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus - 30.09.2024 Украина.ру

Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus

Pападные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет следующим президентом США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-09-30T04:45

2024-09-30T04:45

2024-09-30T04:45

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олаф шольц

джо байден

геннадий алехин

нпз

rafale

ракеты

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Сейчас Россия стоит перед выбором из двух вариантов. Первый вариант — начать воевать "по-настоящему", второй — не отвечать на возможные удары вглубь территории, а точнее — продолжать отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", рассказал эксперт.По словам политолога, западные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет новым президентом США, указал он.По его мнению, в этом случае президент США Джо Байден может принять это решение, чтобы осложнить последующие отношения Москвы и Вашингтона. Но он этого не сделал. Сегодняшнее "миролюбие" немецкого канцлера связано не с "любовью к России", а с ужасной ситуацией, в которой оказалась его партия. Поэтому сейчас Шольц "сдал назад", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, что как за неделю изменилась ситуация в зоне СВО — в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240929/1057740374.html

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новости, россия, сша, запад, олаф шольц, джо байден, геннадий алехин, нпз, rafale, ракеты, выборы, президент сша, москва, вашингтон, storm shadow , "taurus"