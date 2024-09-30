Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus - 30.09.2024 Украина.ру
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Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus - 30.09.2024 Украина.ру
Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
Pападные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет следующим президентом США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-09-30T04:45
2024-09-30T04:45
новости
россия
сша
запад
олаф шольц
джо байден
геннадий алехин
нпз
rafale
ракеты
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Сейчас Россия стоит перед выбором из двух вариантов. Первый вариант — начать воевать "по-настоящему", второй — не отвечать на возможные удары вглубь территории, а точнее — продолжать отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", рассказал эксперт.По словам политолога, западные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет новым президентом США, указал он.По его мнению, в этом случае президент США Джо Байден может принять это решение, чтобы осложнить последующие отношения Москвы и Вашингтона. Но он этого не сделал. Сегодняшнее "миролюбие" немецкого канцлера связано не с "любовью к России", а с ужасной ситуацией, в которой оказалась его партия. Поэтому сейчас Шольц "сдал назад", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.руО том, что как за неделю изменилась ситуация в зоне СВО — в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, запад, олаф шольц, джо байден, геннадий алехин, нпз, rafale, ракеты, выборы, президент сша, москва, вашингтон, storm shadow , "taurus"
Новости, Россия, США, Запад, Олаф Шольц, Джо Байден, Геннадий Алехин, НПЗ, Rafale, ракеты, выборы, президент США, Москва, Вашингтон, Storm Shadow , "Taurus"

Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus

04:45 30.09.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты приступили к детальному изучению головной части ракеты HIMARS
Российские специалисты приступили к детальному изучению головной части ракеты HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Pападные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет следующим президентом США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас Россия стоит перед выбором из двух вариантов. Первый вариант — начать воевать "по-настоящему", второй — не отвечать на возможные удары вглубь территории, а точнее — продолжать отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ", рассказал эксперт.
По словам политолога, западные ракеты в сторону России "полетят однозначно". Сначала это будут Storm Shadow, а ракеты ATACMS полетят после того, когда станет понятно, кто станет новым президентом США, указал он.
По его мнению, в этом случае президент США Джо Байден может принять это решение, чтобы осложнить последующие отношения Москвы и Вашингтона.
"Кстати, Запад очень надеялся продавить Шольца, чтобы он передал Украине ракеты Taurus. Швеция даже передала киевскому режиму 129 истребителей Rafale, способных запускать эти боеприпасы (сейчас они находятся на территории Румынии и Польши)", — отметил Подлесный.
Но он этого не сделал. Сегодняшнее "миролюбие" немецкого канцлера связано не с "любовью к России", а с ужасной ситуацией, в которой оказалась его партия. Поэтому сейчас Шольц "сдал назад", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
О том, что как за неделю изменилась ситуация в зоне СВО — в авторской статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится на сайте Украина.ру
Дмитрий Стефанович - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Вчера, 08:25
Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный мечРоссия в целях сдерживания США может более активно проводить ядерные учения. Мы можем под камеры и спутники продемонстрировать передачу ядерных боезарядов со складов 12-го Главного управления непосредственно в части. Но надо все это делать так, чтобы быть уверенными, что противник это увидит, услышит и поймет
 
НовостиРоссияСШАЗападОлаф ШольцДжо БайденГеннадий АлехинНПЗRafaleракетывыборыпрезидент СШАМоскваВашингтонStorm Shadow"Taurus"
 
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