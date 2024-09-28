https://ukraina.ru/20240928/1057743099.html

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится - 28.09.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится

В зоне проведения спецоперации портится погода. Скоро пойдут дожди, поля станут труднопроходимыми для людей и техники. Тем не менее высокая динамика боевых действий сохраняется.

2024-09-28T07:53

2024-09-28T07:53

2024-09-28T07:53

россия

запад

угледар

владимир путин

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вооруженные силы украины

нато

ес

спецоперация

геннадий алехин

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Российская армия удерживает инициативу на большей части линии боевого соприкосновения и продолжает наступать на ряде направлений. ВСУ сидят главным образом в обороне, пытаясь продвигаться только в Курской области.Наиболее напряженной по-прежнему остается ситуация на Донбассе. За лето и большую часть сентября российские войска продвинулись далеко на запад и вышли на линию Покровск — Селидово — Курахово. Освободили ряд населенных пунктов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск. Сейчас интенсивность боев здесь несколько снизилась — армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики. Зато оживилось Южнодонецкое направление, немало времени остававшееся относительно статичным.Группировки войск "Юг" и "Восток" всерьез взялись за Угледар. Этот город долгие месяцы был для нас крепким орешком. Расположен на возвышенности, с его многоэтажек местность просматривается на километры. Попытки лобовых штурмов ни к чему не привели. Максимум, чего удалось добиться подразделениям морской пехоты, — временно закрепиться в южном пригороде Павловки.Теперь тактику изменили: город окружают. Первым делом перерезали трассу Угледар — Константиновка, в ходе ожесточенных боев освободив этот населенный пункт. Следом группировка "Юг" заняла Водяное на северо-востоке и атаковала шахты "Южнодонбасская № 1" и "Южнодонбасская № 2". Противника оттуда уже почти полностью выбили. Активные наступательные действия продолжаются. Выявляем цели, отрабатываем минометной и ствольной артиллерией, поражаем FPV-дронами. После чего заходит пехота. Некоторые шахтные стволы противник заминировал по одной простой причине — боялись, что это станет серьезным укреплением для наших штурмовых подразделений.С запада замкнуть кольцо пытаются бойцы группировки "Восток", взявшие Пречистовку, форсировавшие реку Кашлагач и наступающие на Богоявленку. Через этот населенный пункт со стороны Курахово и Успеновки проходит последняя дорога, по которой еще может снабжаться гарнизон Угледара. И она уже под огневым контролем российской артиллерии. По данным украинских СМИ, именно по ней 72-я бригада ВСУ попытается выйти из города.Повторяются авдеевский и бахмутский сценарии. Российская армия создает кольцо, берет под огневой контроль все дороги, но оставляет узкий коридор. Противник уходит по этому коридору под ударами бомб и дронов, бросая оружие и боевую технику. Плюсы этой тактики очевидны: лучше зачищать ту же Богоявленку, когда туда отступят ВСУ, чем многоэтажную застройку Угледара.Впрочем, не исключено, что гарнизон не воспользуется коридором, цепляясь до последнего. Это единственный город на Южнодонецком направлении, подконтрольный Киеву. Его освобождение позволит еще дальше отбросить украинскую армию от столицы ДНР, а также снизить угрозу для Волновахи и трассы Донецк — Мариуполь.Но цели на осеннюю кампанию обеих сторон понятны. Россия должна закрепить летние успехи и как можно дальше отодвинуть ВСУ к западным границам Донецкой Народной Республики. Киев, лихорадочно оперируя резервами, пытается не допустить обвала фронта.Курская авантюра киевского режима привела к уничтожению более восьми бригад ВСУ на Сумском направлении и ускорила освобождение Донбасса. "Внезапный" для ВСУ и НАТО российский штурм города Угледара – яркое подтверждение немощи западных стратегов и военно-промышленного комплекса. Кроме значительного продвижения вглубь обороны противника на Покровском направлении, где недавно освобожден город Украинск, российские подразделения успешно наступают и на Купянском направлении, вскоре возьмут под контроль автодорогу Боровая – Купянск – Узловой, по которой организовано снабжение региональной группировки украинских войск. Командованию ВСУ нечем затыкать дыры на Восточном фронте – практически все подготовленные резервы уничтожены в приграничных районах Курской области, с пропагандистскими целями.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в клещи в районе города Селидово на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. Селидово охвачено с трёх сторон. Одним из ключевых эпизодов окружения города стало блокирование трассы Цукурино — Селидово. Это позволило значительно затруднить снабжение населенного пункта извне.Если российский Генштаб разыграет это сражение по всем правилам военной науки (а войну на истощение по меньшей мере в этом и в прошлом году ГШ ВС РФ уже выиграл) и сможет реализовать преимущество в складывании фронта за Угледаром, то последствия сдачи Угледара для ВСУ могут стать критическими и непоправимыми. И это на фоне происходящего в Курской области, откуда тоже ВСУ скоро придётся выходить.Второе по интенсивности боевых действий — Курское направление. Фланг срезали, однако говорить о полном освобождении области рано. В Глушковском районе ВСУ пытаются прорваться в районе населенных пунктов Краснооктябрьский и Веселое. В Кореневском районе продолжаются бои у Любимовки, по позициям ВСУ в Ольговке и Толстом Луге наносятся удары дронами и тяжелыми авиабомбами. Сообщают об активных действиях российской армии на юге Суджанского района в районе населенного пункта Плехово.Бои практически на всех участках фронта носят позиционный характер. ВСУ подтягивают резервы, не считаясь с потерями в личном составе и технике, но каких-либо успехов не добились. По-прежнему серьезной проблемой остается угроза прорыва через границу, однако она частично снимается интенсивной работой ВКС и артиллерии по приграничным районам Сумской области Украины. Противнику физически не дают завести на территорию России столько техники, сколько ему нужно.Уже совершенно ясно, что Зеленский санкционировал нападение на Курскую область в попытке завершить провальную в целом для него летнюю кампанию медийной "перемогой". Этим он намеревался козырять на проходящей сейчас в США Генассамблее ООН. Однако его войска, заняв ряд российских сел, не смогли продвинуться дальше и сейчас страдают от отсутствия привычного "Старлинка", высоких потерь и внятных целей, которые их командование не спешит объявить во всеуслышание.Украинские боевики, отступая из Курской области, не успевают забирать с собой тела сослуживцев. По словам военного корреспондента RT Саргона Хадая, курское приграничье буквально усеяно трупами украинцев и иностранных "солдат удачи". "Помимо трупов иностранных наёмников, здесь повсюду лежат трупы украинских солдат. Времени для их захоронения сейчас нет, так как наступление продолжается", — отметил он.Неподалеку от Купянска ракетой ОТРК "Искандер" был уничтожен мост через реку Оскол, по которому ВСУ перебрасывали на левобережный плацдарм резервы и технику. Этот мост играл ключевую роль для обеспечения логистики украинской армии на этом участке ЛБС. Теперь опорные пункты ВСУ отрезаны от путей снабжения, что, по мнению военных экспертов, крайне негативно скажется на боеспособности украинских подразделений.Мы активно воюем в районе Кругляковки. Противник несет большие потери. Скорые возят из Чугуева, Волчанска, Липцев раненых украинских военных в Харьков. Раненых иностранцев везут в Киев. Продвижение русских в целом невозможно остановить из-за преимущества РФ в воздухе. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв.На других направлениях СВО без особых изменений. На Бахмутском участке — все тот же методичный штурм Часова Яра. Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Григоровка в шести километрах к северу от города. Это в значительной части обезопасит фланг наступающей группировки. Южнее, в Торецке (Дзержинске), — по-прежнему городские бои.В Запорожской области — позиционные бои северо-западнее Работино и севернее Вербового. После неудачного летне-осеннего контрнаступа ВСУ в 2023-м обе стороны воспринимают это направление как второстепенное. Осенью здесь к тому же делать особо нечего. Распутица и отсутствие "зеленки" превращают этот участок фронта в крайне неудобный для действий крупными силами.Запад встревожен бедственным и безнадежным положением украинских войск в Донбассе и на других направлениях. Вероятный обвал Восточного фронта на участке от Угледара до Курахово и Покровска может отбросить ВСУ до границ Днепропетровской области. "Валькирия" украинской Верховной рады Марьяна Безуглая прогнозирует появление этой осенью российских плацдармов у Днепропетровска, Запорожья, Херсона, Харькова, Сум.Агентство Bloomberg отмечает рост пессимизма – многие западные политики и чиновники разочарованы представленным в США "планом победы" Зеленского: "Это какой-то список пожеланий". Включая "пунктик" принятия Украины в НАТО – для активации 5-й статьи устава альянса, и "принуждения" России к миру. От Зеленского многие на Западе ждут начала реальных переговоров с Москвой, а не казуистики под видом плана.Евросоюз в прокси-войне с РФ выступает филиалом НАТО, и "уходящий" главный дипломат ЕС Жозеп Боррель бьет в боевой барабан, не желая видеть Украину "второй Белоруссией". Однако проблему поставки снарядов ВСУ шаманское камлание не решает. Все доступные ресурсы США и альянса на украинском ТВД (театре военных действий - Ред.) за два с половиной года потрачены впустую, "стратегическое поражение России" остается целью совершенно недостижимой."Мавр сделал свое дело" – киевский режим помог уничтожить экономику Евросоюза, утилизировать устаревшие арсеналы Пентагона и НАТО, на годы вперед загрузить предприятия американского ВПК. Дальнейшая судьба "украинского проекта" Вашингтону все менее интересна.Заявление Владимира Путина о грядущем изменении российской ядерной доктрины не могло не остаться незамеченным на Западе. На данный момент оно вызвало два типа откликов: паника и истерика."В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — заявил на минувшей неделе президент, добавив, что основанием для ядерного удара теперь станет, и критическая угроза российскому суверенитету.Спустя пару часов на эти слова откликнулся Эрнест Мониз, работавший министром энергетики в администрации Обамы и замминистра в той же сфере при Клинтоне. Последние семь лет он возглавляет НКО "Инициатива по борьбе с ядерной угрозой". Эта американская организация распустила щупальца по всему миру: обедняла уран в Казахстане и построила там хранилище для него, финансировала вывоз высокообогащённого урана из Сербии в Россию. Подразделения этой НКО есть в Израиле, Палестине, Австрии."Обновлённая доктрина добавляет опасных неопределённостей в возможных политических и военных ответах России, которые усугубят риск просчётов и расширения конфликта. Использование Россией ядерной угрозы для запугивания и давления на мировую общественность, чтобы страны перестали помогать Украине, недопустимо. Все мировые лидеры, включая тех, кто находится в хороших отношениях с Москвой, должны объединиться, чтобы дать президенту Путину ясный ответ: использование ядерного оружия недопустимо и приведёт к катастрофическим последствиям везде, включая Россию", — написал Мониз в своём официальном обращении.Американский военный аналитик подполковник в отставке Дэниэл Дэвис считает, что Путин поставил Запад перед очень сложным выбором. "Россия говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне, или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы", — отметил эксперт. С его слов, Западу стоит пересмотреть помощь Киеву, так как дальнейшие вмешательства в конфликт могут привести к ядерному удару, чего не хочет "подавляющее большинство граждан США или любой европейской страны"."Многие скажут, закатывая глаза, что Путин снова трясёт ядерной дубинкой, пытаясь запугать Запад. Я отмечу, что это большая ошибка и серьёзная недооценка российского лидера. Обратите внимание, что своё заявление Путин сделал во время визита Владимира Зеленского в США, ровно за сутки до объявленной встречи с Джо Байденом, на которой Киев с Вашингтоном будут обсуждать снятие ограничений по использованию дальнобойных ракет", — заявил Дэвис.Авторитетные аналитики и эксперты считают, что Запад учтёт фактор изменения российской ядерной доктрины. Насколько это повлияет на течение СВО, покажет ближайшее будущее.О том, что говорят украинские эксперты и военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Иллюзий питать не надо, фронт валится. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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