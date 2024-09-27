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Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу

Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу - 27.09.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу

Если мы будем продолжать СВО в духе "мы уже отвечаем", боевые действия затянутся на несколько лет. Перемалывать вооружение, которое стремительно будет поступать на Украину, нам придется долго. Даже если мы героически освободим Донбасс, дальнейшее продвижение будет еще сложнее в связи с тем, что транспортные коммуникации не будут перекрыты

2024-09-27T05:37

2024-09-27T05:37

2024-09-27T05:37

интервью

сво

украина

днепр

россия

владимир путин

владимир зеленский

олаф шольц

нпз

нато

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Поэтому России следовало бы, заручившись поддержкой Глобального Юга, перейти к уничтожению мостов через Днепр и других критически важных объектов инфраструктуры Украины, считает военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий ПодлесныйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Иванович, все наши предыдущие беседы мы начинали с обсуждения планов и ресурсов Украина и Запада, и в качестве универсального ответа на них предлагали использовать "корпус Медведева" для проведения стратегической наступательной операции с ударом в стык Харьковской и Сумской областей и выходом к Днепру. Но потом случилась курская авантюра, которая обнулила наши прогнозы. Оказалось, что у нас нет таких резервов. Каков теперь будет ваш личный план нашей победы?- Когда мы с вами общались d прошлый раз, я сказал, что если эти резервы есть, их надо немедленно вводить в бой, а если нет – надо героически отстаивать рубежи теми силами, которые у нас есть. Отстаивать наши рубежи вне зоны СВО у нас получилось, но не сразу. Мы остановили Украину под Курском только после того, как подтянули туда дополнительные резервы. А теперь перейдем к ответу на ваш вопрос.Чем больше времени проходит с 24 февраля 2022 года, тем больше информации всплывает о первоначальном плане СВО. Насколько я понимаю, мы должны были освободить Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы принудить киевский режим к подписанию Стамбульских соглашений. В ходе переговоров второго уровня мы и противник договорились о неких правилах: "Боевые действия идут только в зоне СВО, а мы не уничтожаем транспортную инфраструктуру Украины". Но нас обманули. Мы получили эскалацию конфликта.Поэтому я считаю, что СВО завершилась 6 августа. Это уже не СВО. Речь идет о масштабных боевых действиях на наших "старых" и "новых" территориях.В чем же теперь состоит наш план победы? Мы сейчас опять стоим перед выбором из двух вариантов.Вариант первый – мы "начинаем по-настоящему". Мы наносим удары по центрам принятия решений, уничтожаем мосты через Днепр и добиваем украинскую энергетику. Уже не должно быть сентенций в духе "как же наш братский народ переживет зиму, если свет будет выключен на 20 часов из 24". На войне как на войне.Вариант второй. Мы не отвечаем на возможные удары вглубь российской территории. Точнее, мы продолжаем отвечать в духе "Украина поразила наш НПЗ, мы поразили ее НПЗ". Этот сценарий возможен, поскольку Москва заявляет, что "СВО – это уже наш ответ на действия Украины". Но если мы будем работать по этой же схеме, война может длиться бесконечно.Западные ракеты по нам полетят однозначно. Сначала это будет StormShadow (совместное производство Франции и Великобритании). ATACAMS полетят только после того, как будет понятно, кто станет президентом США. В этом случае Байден может принять это решение, чтобы осложнить последующие отношения Москвы и Вашингтона.Кстати, Запад очень надеялся продавить Шольца, чтобы он передал Украине ракеты Taurus. Швеция даже передала киевскому режиму 129 истребителей Rafale, способных запускать эти боеприпасы (сейчас они находятся на территории Румынии и Польши). Но Шольц этого не сделал. Его сегодняшнее миролюбие связано не с любовью к России, а с ужасной ситуацией, в которой оказалась его партия. Шольц сдал назад.Повторюсь, если мы будем продолжать СВО в духе "мы уже отвечаем", боевые действия затянутся на несколько лет. Потому что перемалывать вооружение, которое стремительно будет поступать на Украину, нам придется долго. Даже если мы героически освободим Донбасс, дальнейшее продвижение будет еще сложнее в связи с тем, что транспортные коммуникации не будут перекрыты.Поэтому мне кажется, что нам придется переходить ко второму варианту.- Москва пока все равно считает, что при инерционном сценарии СВО мы одержим победу.- Дело не в инерционном сценарии СВО, а в том, что Владимир Путин как верховный главнокомандующий стоит перед тяжелым выбором. Ни один мировой лидер в истории еще не столкнулся с таким грузом ответственности, с каким столкнулся наш президент. Фактически от него зависит, начнется ли третья мировая война или не начнется.Если мы начнем уничтожать мосты через Днепр или военные объекты Запада в третьих странах, а Запад не ответит на эти удары ядерным оружием, получится, что Путин победит как гроссмейстер в шахматной игре. А если мы ударим по Жешуву или по аэродрому в Румынии, а НАТО в ответ начнет интервенцию на Украине, нам будет сложно выстоять. Нам придется нажимать кнопку Судного дня и весь мир в труху.Кроме того, Путину приходится решать серьезные дипломатические проблемы с дружественными России странами. Как отреагирует тот же Китай, если мы начнем уничтожать мосты через Днепр, учитывая, что поставки товаров с востока на запад во многом идут через Украину? Конечно, Пекину не понравится, если мы этот поток обрубим.Сейчас весь Глобальный Юг и страны БРИКС хотят, чтобы украинский конфликт был заморожен. Они думают, что в этом случае восстановятся нормальные торгово-экономические отношения: с России снимут санкции, пойдет зерно, нефть и газ. А то, что мы не сможем защитить русских людей, которые останутся по ту линию заморозки, их не волнует.Так что перед Путиным стоит очень сложная задача. Ему предстоит разрубить этот гордиев узел, объяснив нашим партнерам следующее: "Потерпите, пожалуйста, пару месяцев, Украина подпишет договор о капитуляции и тогда все наладится". Это очень сложно. Если Глобальный Юг на это неправильно отреагирует, у нас возникнут проблемы с той же продажей сырья и закупкой беспилотников.Наверное, этот вопрос будет решаться постфактум. Мы дождемся, что сделает Запад, а потом уже будем принимать какое-то решение.- Что же должны сделать Украина и Запад, чтобы Юг понял, что с ними невозможно ни о чем договориться. Их можно только победить.- Глобальный Юг это прекрасно понимает. Путин умеет простыми словами и без истерик объяснить необъяснимое. Но нашим партнерам все равно необходимо, чтобы мы пошли на заморозку и боевые действия прекратились на какое-то время.Кстати, Трампу тоже нужна заморозка конфликта. Ему нужно, чтобы не было войны, но ВПК работал, а Европа окончательно разорилась.Получается, что больше 150 стран хотят заморозки. И России придется принять решение, которое отвечает ее национальным интересам, вопреки позиции этих 150 стран: забыть об СВО и воевать по-настоящему.- Теперь к военно-техническим вопросам. Что нам даст уничтожение мостов через Днепр, погашение украинской энергетики и поражение узловых железнодорожных станций, если наша армия сейчас не в состоянии проводить стратегические наступательные операции?- В этом случае Украина не сможет перебрасывать личный состав, технику и боеприпасы на левый берег Днепра.Если мы погасим остатки украинской энергетики, у нее остановятся остатки сталелитейной промышленности, НПЗ и электровозы. Понятно, что у Киева останется 200-300 тепловозов. Но по силе тяги они не заменят электровозы. А если мы начнем уничтожать узловые станции, все железнодорожное движение встанет.Хочу также подчеркнуть, что нам необходимо уничтожить Центробанк Украины, чтобы прервать им все платежные операции. Киевский режим уже жалуется, что у них не хватает денег для зарплат военных в сентябре, поэтому они заберут декабрьские зарплаты учителей. И уничтожение Центробанка, интернета и телекоммуникаций приведет к хаосу в украинском тылу.Это позволит нам принудить киевский режим к подписанию договора о капитуляции, который выгоден только нам. Без всяких позорных миров.- Сколько для такой массированной атаки нам нужно ракет и самолетов?- Давайте посмотрим на тактико-технические характеристики конкретных боеприпасов."Искандер" (9М723). У него 7,3 метров длина, 0,92 метра – диаметр, 3,8 тонн – вес самой ракеты, 450 килограммов – боевая часть, 2100 метров с секунду – скорость, 500 километров – дальность полета. Конкретно один такой "Искандер" может перерубить любой мост на Днепре."Кинжал" (9-А-7660). У него дальность полета 3000 километров, что позволяет обеспечить сохранность пусковой установки. У него скорость 12 махов (4 километра в секунду). Боевая часть тоже в пределах 500 килограммов. Вы представляете, что будет, когда эта кинетическая масса на такой скорости попадет в мост? Он однозначно выйдет из строя.Сейчас на Украине надо вывести из строя 20 мостов. Следовательно, нам нужно 20 "Искандеров" и 20 "Кинжалов", и не меньше 40-50 ракет для уничтожения других важных целей. Около 100 ракет мы достать сможем. Несмотря на то, что наши склады иногда взрываются в результате "падения обломков беспилотников".Пусковых установок нам тоже хватит.Я даже грешным делом подумал, когда же к нам придут северокорейские KN-25 – замечательная реактивная установка. Очень жаль, что КНДР ее сделала, а мы – нет. Мне даже кажется, что Путину следовало бы попросить Лукашенко передать нам свои "Полонезы" - РСЗО, которое бьет на 300 километров.У нас есть варианты, когда мы сможем сконцентрировать свои силы и решить задуманное.- Кстати, не получится ли так, что если Лукашенко передаст нам "Полонезы", то Украина нападет на Белоруссию?- Пусть не обижаются на меня белорусы, но если Лукашенко не передаст нам "Полонезы", то Украина на них точно нападет.Если Запад сейчас не даст разрешение Зеленскому на ракетные удары вглубь российской территории, у него не останется другого выхода, кроме как расширить конфликт и попытаться втянуть Польшу в войну, а потом – все НАТО. Для этого много не надо. Можно сымитировать обстрел польcкой территории, а Варшаве придется как-то отвечать. Киевский режим мастер на эти провокации.С другой стороны, Польша очень хочет забрать пять-шесть областей западной Украины, чтобы хоть как-то попытаться осуществить свою мечту о Польше "от моря до моря". Учитывая, что сейчас возникают публичные перепалки Сикорского и Зеленского, Варшава может решиться спасать польских граждан в Галиции. Я уже не говорю о договоре об унии, по которому польским гражданам на Украине предоставляются особые права. Зеленский может этим договором воспользоваться и попросить у поляков помощи.Как только ему намекнут: "Ты попроси, и мы введем войска", Зеленский это сделает. Ему же наплевать, что поляки оттуда уже не уйдут.Нашим дипломатам можно было бы использовать этот момент, чтобы начать территориальный раздел Украины. Понятно, что Польша ведет себя враждебно по отношению к России, но мы не сможем удерживать под своим контролем огромную западноукраинскую территорию, где население будет ненавидеть наши войска. Так что мы должны попробовать договориться с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, чтобы Украину поделить.- Каких результатов нашим войскам нужно достичь на земле, чтобы подготовиться к этой воздушной атаке?- У нас есть все: воздушная, агентурная, войсковая и космическая разведка. Мы уже сейчас можем определить координаты всех целей, которые необходимо уничтожить в первую очередь. Чем быстрее мы их начнем уничтожать, тем быстрее завершится активный этап боевых действий.Я уже говорил, что мы несколько раз наносили удар по тому же Кременчугскому НПЗ, но он все еще продолжает свою работу. А уничтожить его надо. Половина горючки, на которой воюют ВСУ, идет оттуда. Без бензина и керосина танки работать не смогут.Резюмирую. Надо объяснить нашим партнерам, что мы на какое-то время прервем поставку их товаров, но потом быстро ее восстановим, чтобы завершить агонию ВСУ на Левобережье. Если мы это сделаем, политико-дипломатическая реальность будет совершенно иной. И вот тогда уже нам будет проще решить цели и задачи СВО.О других аспектах кризиса вокруг Украины - в интервью Алексея Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, днепр, россия, владимир путин, владимир зеленский, олаф шольц, нпз, нато, вооруженные силы украины, rafale, ракеты, мосты, энергетика, белоруссия, польша, александр лукашенко