https://ukraina.ru/20240926/1057688335.html

"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова

"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова - 26.09.2024 Украина.ру

"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова

Если Украина получит еще 50 километров фронта на севере Сумской области, для нее это будет смерти подобно. У Киева и так аховая ситуация. Противник явно находится в меньшинстве по всей линии фронта. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-26T04:45

2024-09-26T04:45

2024-09-26T04:45

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Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова, отметил эксперт.Другое дело, что противник уже утратил фактор внезапности. Российское командование уже готовы к тому, что ВСУ могут пойти на такой шаг, отметил он.Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар, сообщил Анпилогов.И получит еще один участок фронта — еще одну мясорубку для техники и живой силы, а также ослабление других направлений, без которого невозможно это гипотетическое наступление на Рыльск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руПро различные аспекты польской политики — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057657312.html

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