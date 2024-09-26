"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова - 26.09.2024 Украина.ру
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"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова
"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова - 26.09.2024 Украина.ру
"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова
Если Украина получит еще 50 километров фронта на севере Сумской области, для нее это будет смерти подобно. У Киева и так аховая ситуация. Противник явно находится в меньшинстве по всей линии фронта. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-26T04:45
2024-09-26T04:45
новости
украина
россия
алексей анпилогов
сумская область
всу
наступление
курск
граница
курская область
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Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова, отметил эксперт.Другое дело, что противник уже утратил фактор внезапности. Российское командование уже готовы к тому, что ВСУ могут пойти на такой шаг, отметил он.Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар, сообщил Анпилогов.И получит еще один участок фронта — еще одну мясорубку для техники и живой силы, а также ослабление других направлений, без которого невозможно это гипотетическое наступление на Рыльск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руПро различные аспекты польской политики — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, алексей анпилогов, сумская область, всу, наступление, курск, граница, курская область, сво
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, Сумская область, ВСУ, наступление, Курск, граница, Курская область, СВО

"Получит еще одну мясорубку": Анпилогов о том, решится ли Украина наступать на Рыльск со стороны Глухова

04:45 26.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Если Украина получит еще 50 километров фронта на севере Сумской области, для нее это будет смерти подобно. У Киева и так аховая ситуация. Противник явно находится в меньшинстве по всей линии фронта. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова, отметил эксперт.
Другое дело, что противник уже утратил фактор внезапности. Российское командование уже готовы к тому, что ВСУ могут пойти на такой шаг, отметил он.
Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар, сообщил Анпилогов.
"Более того, в стратегическом плане, если Украина получит еще 50 километров фронта на севере Сумской области, для нее это будет смерти подобно. У Киева и так аховая ситуация. Он явно находится в меньшинстве по всей линии соприкосновения", — подчеркнул эксперт.
И получит еще один участок фронта — еще одну мясорубку для техники и живой силы, а также ослабление других направлений, без которого невозможно это гипотетическое наступление на Рыльск, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Про различные аспекты польской политики — в материале Ростислава Ищенко Мирный план Сикорского на сайте Украина.ру
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 06:45
Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово Цель Зеленского – удержать Угледар за время его нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи
 
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