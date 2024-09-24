https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром - 24.09.2024 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром

в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк

2024-09-24T05:50

2024-09-24T05:50

2024-09-24T05:50

интервью

россия

украина

селидово

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

the washington post

сво

покровск/красноармейск

угледар

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То есть все время направление нашего наступления меняется, а противнику трудно на это реагировать, считает один из ведущих военных экспертов России, уроженец Днепропетровска, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещание. По словам военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение. - Алексей, сколько в этом комментарии правды, а сколько - лукавства и крокодильих слез? - Пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские войска находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Причем мы подошли к ним только с одной стороны - с юго-востока. Но поскольку в целом наше наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что такой наш прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держится и который может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под нашим артиллерийским и стрелковым контролем. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение. В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если мы ее перережем, снабжать гарнизон будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы. Наконец, втрожение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи. Короче говоря, во всех названных мной трех точках для Украины существуют именно такие опасности, как описывал этот украинский танкист в отношении Красноармейска. - Вы сказали про Невельский выступ. Насколько я знаю, мы не сможем устроить там ВСУ подобие котла до тех пор, пока не возьмем село Желанное Второе, которое находится на господствующей высоте. - Вы правы, что надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока можно обойтись и без этого. Нам достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу. - А как именно развивается наше наступление на Угледар? - Сейчас мы берем "Южнодонбасские шахты" к востоку от города, а к югу мы переправились через речку Кашлагач. То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб. Вообще в последнее время у нас нет практики лобовых штурмов. Нас остановили после взятия Новогродовки, мы пошли на Селидово. В Селидово уперлись - взяли Украинск. После Украинска быстрое продвижение закончилось - пошли на Цукурино и на Горняк. То есть все время направление нашего наступления меняется, а противнику трудно на это реагировать. - Насчет Курской области. Ходят слухи, что в ближайшее время ВСУ собираются атаковать границу со стороны Глухова, чтобы сорвать наши сегодняшние планы освобождения территории. - Да, это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова. Такое наступление могло бы помочь ВСУ выйти из тупика, в котором они оказались после ударов на Суджу и на Коренево - наступление увязло, а без взятия опорных пунктов на дороге Рыльск-Курск развивать его невозможно. Другое дело, что противник уже утратил фактор внезапности. Мы уже готовы к тому, что он может пойти на такой шаг. Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар. Более того, в стратегическом плане, если Украина получит еще 50 километров фронта на севере Сумской области, для нее это будет смерти подобно. У Киева и так аховая ситуация. Он явно находится в меньшинстве по всей линии соприкосновения. И получит еще один участок фронта - получить еще одну мясорубку для техники и живой силы, а также ослабление других направлений, без которого невозможно это гипотетическое наступление на Рыльск. - А как вы оцениваете нашу способность восполнять потери в живой силе и технике? Да, Украина истощается, но ведь и мы небесконечные. - Конечно, на любой войне обе стороны несут регулярные потери. Вопрос в темпе возмещения этих потерь. Пока же все наблюдатели признают, что Россия не только восполняет потери в живой силе и технике, но и наращивает группировку в количественном и качественном отношении. Если в 2023 году у нас было продвижение только под Артемовском, то сегодня Украина полностью утратила инициативу (курская авантюра привела к ухудшению ее стратегического положения). Россия наращивает мощь ударов. Дело не в захвате территорий, а в уничтожении оборонительного потенциала Украины. Он явно исчерпывается быстрее, чем восполняется.О других нюансах СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20240920/1057568238.html

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селидово

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угледар

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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