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Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин
Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин - 25.03.2025 Украина.ру
Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин
Интеграции новых регионов в российское культурное пространство уделяется особое внимание. Об этом 25 марта заявил глава правительства России Михаил Мишустин
2025-03-25T11:37
2025-03-25T11:37
2025-03-25T11:37
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Глава правительства России Мишустин поздравил культуры с профессиональным праздником. отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.Мишустин отметил, что Россия гордится современными достижениями актёров и режиссёров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек.Председатель правительства отметил, что сейчас в разных регионах страны ведётся работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. Также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских посёлках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания.Он пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия.Накануне Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР Актуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами
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новости, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, новые регионы, культура, русская культура, культурное наследие, днр, лнр, запорожская область, херсонская область
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Новые регионы, культура, русская культура, культурное наследие, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область
Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин
Интеграции новых регионов в российское культурное пространство уделяется особое внимание. Об этом 25 марта заявил глава правительства России Михаил Мишустин
Глава правительства России Мишустин поздравил культуры с профессиональным праздником. отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.
"Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием", - сказано в поздравлении главы правительства с Днём работника культуры.
Мишустин отметил, что Россия гордится современными достижениями актёров и режиссёров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек.
"Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности, - заявил Мишустин. - Развитие культуры и искусства – приоритет государственной политики".
Председатель правительства отметил, что сейчас в разных регионах страны ведётся работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. Также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских посёлках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания.
"Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей", - констатировал глава правительства России.
Он пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия.