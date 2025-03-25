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Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин

Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин - 25.03.2025 Украина.ру

Россия уделяет особое внимание интеграции новых регионов в культурное пространство - Мишустин

Интеграции новых регионов в российское культурное пространство уделяется особое внимание. Об этом 25 марта заявил глава правительства России Михаил Мишустин

2025-03-25T11:37

2025-03-25T11:37

2025-03-25T11:37

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Глава правительства России Мишустин поздравил культуры с профессиональным праздником. отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.Мишустин отметил, что Россия гордится современными достижениями актёров и режиссёров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек.Председатель правительства отметил, что сейчас в разных регионах страны ведётся работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. Также реализуются масштабные проекты, в том числе "Земский работник культуры". Многое делается для того, чтобы в городах и сельских посёлках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания.Он пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья, благополучия.Накануне Хуснуллин и Пушилин сверили планы восстановления и развития ДНР Актуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами

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новости, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, новые регионы, культура, русская культура, культурное наследие, днр, лнр, запорожская область, херсонская область