Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками - 26.09.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками
Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками - 26.09.2024 Украина.ру
Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками
Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он подлетает. Бойцам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие средства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T04:15
2024-09-26T04:15
новости
россия
европа
клинцевич
сво
дроны
бпла
беспилотники
оружие
рэб
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Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.Конечно, от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он близко подлетает, отметил Клинцевич.Для уничтожения дронов есть специальные патроны, которые стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты БПЛА наматываются. Эта борьба будет продолжаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
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новости, россия, европа, клинцевич, сво, дроны, бпла, беспилотники, оружие, рэб
Новости, Россия, Европа, Клинцевич, СВО, дроны, БПЛА, беспилотники, оружие, РЭБ

Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками

04:15 26.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он подлетает. Бойцам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие средства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.
Конечно, от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.
Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он близко подлетает, отметил Клинцевич.
"Нам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие к тебе средства. Сейчас уже эффективно начинают применяться различные гладкоствольные вооружения", — сказал эксперт.
Для уничтожения дронов есть специальные патроны, которые стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты БПЛА наматываются. Эта борьба будет продолжаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Вчера, 18:39
Военкор Тимофей Ермаков: Россия ворвалась в Угледар и добивает ВСУ, которые пытаются оттуда сбежатьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияЕвропаКлинцевичСВОдроныБПЛАбеспилотникиоружиеРЭБ
 
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