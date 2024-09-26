https://ukraina.ru/20240926/1057682939.html

Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками

Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками - 26.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками

Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он подлетает. Бойцам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие средства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-26T04:15

2024-09-26T04:15

2024-09-26T04:15

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Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.Конечно, от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он близко подлетает, отметил Клинцевич.Для уничтожения дронов есть специальные патроны, которые стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты БПЛА наматываются. Эта борьба будет продолжаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру

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новости, россия, европа, клинцевич, сво, дроны, бпла, беспилотники, оружие, рэб