Военный эксперт: Чтобы физически уничтожить БПЛА нужна турель с картечью и патроны с мини-сетками
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он подлетает. Бойцам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие средства. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.
Конечно, от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.
Единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он близко подлетает, отметил Клинцевич.
"Нам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие к тебе средства. Сейчас уже эффективно начинают применяться различные гладкоствольные вооружения", — сказал эксперт.
Для уничтожения дронов есть специальные патроны, которые стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты БПЛА наматываются. Эта борьба будет продолжаться, резюмировал собеседник издания.
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