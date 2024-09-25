https://ukraina.ru/20240925/1057657312.html

Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово

Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово - 25.09.2024 Украина.ру

Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово

Цель Зеленского – удержать Угледар за время его нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи.

2024-09-25T06:45

2024-09-25T06:45

2024-09-25T06:45

интервью

украина

запад

угледар

владимир зеленский

рустем умеров

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

брикс

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Ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар уже больше года, становится критической. Не исключено, что противник в ближайшее время попытается сохранить эту бригаду и вывести ее из города, заменив ее менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление.Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Андрей Францевич, сейчас звучит много восторженных комментариев о том, что российские войска захлопнут крышку Угледарского котла и город падет. Что же такого там произошло за последние дни, что дает нам надежду на этот очень важный успех в рамках СВО?- Угледар – это очень удобная точка обороны.Во-первых, это компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах.Во-вторых, Угледар находится на возвышенности, а излучины рек и шахты на окраинах составляют естественные укрепления, что позволяет удерживать противника.В-третьих, у ВСУ долгое время сохранялась налаженная логистика по шоссе из Богоявленки.Наши предыдущие попытки взять этот мощный укрепрайон в лоб успехом не увенчались, а теперь мы довольно эффективно начинаем брать его в клещи.Первое. От Пречистовки (где есть мост) наша 40-я бригада морской пехоты рванула к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает снабжение Угледара, но мы начинаем серьезно нависать над дорогой от Богоявленки.Второе. После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного мы продвигаемся к самой Богоявленке.Третье. Часть наших подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотные дома вдоль трассы Павловка-Константиновка.Так что ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар уже больше года, становится критической. Не исключено, что противник в ближайшее время попытается сохранить эту бригаду и вывести ее из города, заменив ее менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, чтобы хоть как-то замедлить наше наступление.Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи.- Оборона ВСУ под Угледаром строилась на минных полях и артиллерийском огне. Как мы с этим научились справляться?- Во-первых, у нас появились РУКи (разведывательно-ударные комплексы): связка беспилотников, ракет "Искандер", "Ланцетов" и fpv-дронов. Во-вторых, противник в какой-то степени обескровлен в плане артиллерии: что-то мы выбили, что-то поизносилось. Поэтому основной упор Украина делает на fpv-дроны, способные работать на дистанции в 10-15 километров, когда их расчеты могут наносить удары из любой машины и из любого подвала.Это серьезная проблема. И мы, и враг используем эти виды вооружений.На днях министр обороны Украины Умеров заявлял, что они закупают миллион дронов для фронта. А Путин сказал, что в этом году на фронт будет поставлен 1,4 миллиона БПЛА самых разных типов. Бесконтактная война на больших дистанциях, и противодействие РЭБов самых разных уровней и соревнование интеллектуальных возможностей – это суть СВО. В целом преимущество на нашей стороне.- Вы затронули тему количественной гонки дронов (миллион у них, 1,4 миллиона у нас). А в качественном отношении кто лучше?- По дальнобойным ракетам (это тоже турбореактивные дроны) мы лидируем. По каким-то их категориям мы даже превосходим Запад.По дальнобойным дронам вроде "Герани" Украина тоже ничего серьезного не предложила. Хотя она создала приличные БПЛА вроде "Бобра" и "Фурии".По дронам-разведчикам у противника есть неплохие решения, но у нас они более технологичные: "Орланы" и "Суперкамы". В этом отношении у нас паритет.По дронам вроде "Ланцета" Украина пока адекватных вариантов не предложила.По дронам-перехватчикам, способным сбивать высотные дроны, у противника есть комплекс "Пластун", который в Курской области приземлили немалое количество наших высотных медленных птиц. В этой части Украина сделала резкий рывок. Мы такие дроны пока не создали. Надеюсь, они скоро появятся.Что касается fpv-дронов, работающих на короткой дистанции, то здесь у нас паритет. Нельзя сказать, что у Украины появилось что-то, чего нет у нас.Другое дело, что на разных участках везде по-разному. Где-то у нас преимущество, где-то Украина может быстро нарастить силы и средства. Но в глобальном плане мы их превосходим.- А простой русский солдат когда-нибудь избавится от ощущения, что за ним всюду охотятся украинские дроны? Или это будет до конца войны.- Это будет до конца войны, потому что мы имеем дело с новым оружием. Сейчас уже за одним бойцом могут по пять дронов охотиться.Сейчас от них можно прикрыться РЭБом. Сейчас у нас есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров заваливают каналы управления дронами и они падают, но долго это не длится. Мы в какой-то части опередили противника и переходим на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает.У нас уже появляется оптоволокно. Были кадры, как наши дроны с катушками на 10 километров летают низко вдоль земли, чтобы летать ниже радиогоризонта (здесь никакой РЭБ не поможет).Наконец, есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Ты отправляешь дрон в квадрат, а дальше он начинает сам действовать. Это не за горами. Поэтому единственная возможность справиться с вражеским дроном – физически уничтожить его, когда он к тебе подлетает.Нам нужна автоматическая турель с картечью, которая будет в верхней полусфере уничтожать подлетающие к тебе средства.Сейчас уже эффективно начинают применяться различные гладкоствольные вооружения. У нас под это дело есть специальные патроны, которые стреляют мини-сетками, когда дробинки между собой увязаны стропами, сделанными из кевлара: они пауком летят и сразу на винты БПЛА наматываются.Эта борьба будет продолжаться.- Вернемся к Угледару. Есть ли опасность, что противник нанесет нам деблокирующий удар?- Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс.А Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону. Рано или поздно мы его выровняем по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка.Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется.Повторюсь, Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ.- Некоторое время назад вы говорили, что противник отважится на новый контрнаступ в направлении Крыма по мере того, как будет выводить войска из Курской области. Сохраняется ли ваш прогноз в силе?- Сохраняется.Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий. Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки. Понятное дело, что американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому они будут продавать что-то очень яркое.Если противник захочет нанести нам серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Сценариев очень много, вплоть до прямых ракетных атак по объектам нашей атомной энергетики.У меня часто спрашивают: "Ну пытаются они достать дронами до Курской АЭС, так у них ничего не получается. Что такому объекту может сделать ракета?". Но нужно понимать, что те же StormShadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол.Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить нас в невыгодное положение и склонить к переговорам.- США и Европа могут объяснить Украине, что шутить с атомной энергетикой – это перебор?- Могут. Но США всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе. Причем этот сценарий устроит и американцев, и британцев. В этом случае весь европейский бизнес и все европейские деньги окончательно побегут в Америку и в Великобританию.Кто-то говорил, что все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Но в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно.Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией.- Вы в ответ на такие радикальные шаги противника призывали наносить удары по объектам США на территории той же Сирии.- Ответы могут быть разными.Допустим, под Курском мы сбиваем ракету StormShadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это. Отвечать надо. Но, на мой взгляд, следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам.Пару ракет, упавших на взлетно-посадочную полосу аэродрома, не нанесут Западу никакого ущерба. Наоборот, это может сплотить западное общество перед "российской угрозой". Зато экономические удары по ним могут быть крайне болезненными. Приведу простой пример.Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. Мы можем помочь каким-то боевикам захватить французский завод по добыче золота или урана в Африке, который давал им прибыль в миллиарды долларов.Так что наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным.- А сейчас в Африке мы этим не занимаемся?- Пока нет. Хотя мы развернули там "Африканский корпус". Мы приходим в Африку с комплексом предложений. Мы предлагаем странам континента реальную безопасность, а не так, как это делали британцы и французы, которые подпитывали боевиков, которые их терроризировали. Мы предлагаем Африке свои технологии и инвестиции. Мы предлагаем Африке добывать их полезные ископаемые на рыночных условиях (Франция закупала уран в Нигере по ценам в 200 раз ниже рыночных). Именно поэтому русских там ждут.Сейчас мы мягко выдавливаем иностранные контингенты Запада, которые по факту были оккупационной администрацией. Этот процесс будет продолжаться. Мне кажется, рано или поздно мы создадим "Латиноамериканский корпус", чтобы помочь им избавиться от западного доминирования.- Сохраняется ли опасность, что Украина вынудит нас если не объявить о новой мобилизации, то покончить со всей этой внешней военной активностью?- Пока я не вижу таких предпосылок. Мобилизация в России возможна только в том случае, если НАТО напрямую решится на военный конфликт с нами на Украине или в "старых" российских регионах. Хотя Москва говорила, что мы не будем воевать с Западом пулеметами в окопах, поэтому мы рассмотрим вопрос о применении ядерного оружия. Но в рамках СВО у нас пока хватает добровольцев.Сейчас вам не нужны армии на сотни тысяч человек. Сейчас те же беспилотники прорубают оборону противника и заходят для закрепления.- НАТО за последнее время сделал какие-то военные приготовлениях, которые представляют для нас серьезную опасность?- Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность.В частности, под Калининградом мы видим усиление Польши и Прибалтики. Поляки закупают вооружение в кредит на десятки миллиардов долларов. К ним прибывают 250 "Абрамсов" для создания 18-й механизированной дивизии, а тысяча южнокорейских танков К-2 ("Черная пантера") поступают для создания 16-й дивизии на Белорусском направлении.Мы видим, что Прибалтика выстраивает линии обороны вдоль российской границы, понимая, что мы будем пробивать блокаду Калининграда. Литва, Латвия и Эстония прямо сейчас проводят учения по эвакуации населения, отрабатывая проведение операций против российско-белорусских войск.Поляки тренируются проводить десантные операции в Калининградскую область, чтобы заблокировать город.То есть Запад может создать там неприятности России, чтобы вынудить ее к переговорам по Украине.- Вы нарисовали далеко нерадостную картину. Мы не знаем, когда покончим с Украиной. Мы не знаем, что делать с активностью НАТО на западных рубежах. Мы не знаем, к каким последствиям могут привести удары по нашей атомной энергетике. Что же делать?- К сожалению, мы переживаем очень тяжелые перемены. Гегемон не собирается сдаваться. Я имею в виду не политиков, которые читают по суфлеру, а транснациональный бизнес США и Великобритании.Знаете, когда-то был Орден Тамплиеров, который шантажировал целые государства. Его представителей потом в пятницу 13го в разных странах поймали и казнили (теперь это выражение стало нарицательным). Орден был уничтожен. А сейчас таким орденом стали американские и британские фонды, у которых суммарный капитал больше бюджета целых государств. Им важно удержать доллар в качестве мировой валюты.Посмотрите на график эмиссии долларовой массы. Он напоминает небоскреб Бурдж-Халифа, который возвысился и улетел в небо.Но Россия отвечает на это очень грамотно. Мы создаем альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Мы формируем систему расчета без долларов. Пока она происходит в национальных валютах, но мы можем придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар.Западный мир будет сужаться, а все больше и больше стран будет переходить в наш лагерь. Например, замруководителя государственной турецкой партии "Родина" сказал, что "мы должны сорвать оковы НАТО и попасть в нормальную семью БРИКС". Да, этот процесс идет тяжело. Да, не все страны могут договориться. Но, если Запад не сумел просадить нам экономику, то и тут он не сможет нам помешать.О других аспектах украинского кризиса - в интервью Алексея Кузнецова: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет

https://ukraina.ru/20230503/1045911123.html

https://ukraina.ru/20240924/1057628392.html

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