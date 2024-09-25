Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России - 25.09.2024 Украина.ру
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Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России
Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России - 25.09.2024 Украина.ру
Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков считает, что сейчас между Россией и НАТО не происходит чего-то принципиально нового по сравнению с периодом холодной войны. Зеленский при этом играет "скромную" роль — ведет народ на смертный бой.
2024-09-25T05:25
2024-09-25T05:25
интервью
нато
эстония
россия
финский залив
владимир зеленский
украина
сво
вооружения
холодная война
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Об этом, а также о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии громко кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, военный политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эстония и Финляндия должны разработать конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе, заявил 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat. При этом он назвал Россию "противником".— Сергей Михайлович, как считаете, это очередная попытка Эстонии заявить о себе и выслужиться перед НАТО? Или это угроза для нас и за ней могут последовать реальные действия?— Безусловно, такие заявления говорят о том, что идет специализированная подготовка, направленная на то, чтобы противодействовать России в том числе в сфере обороны и безопасности.Лишний раз это доказывает, что НАТО — агрессивная организация, которая постоянно вынашивает военные планы против стран, реализующих независимую политику, ориентированную на защиту своих целей. Эти государства не стремятся идти полностью в фарватере курса, нацеленного на защиту интересов НАТО — то есть, прежде всего, защиты интересов Соединенных Штатов Америки и других ведущих стран и групп Европы.Таким образом мы опять возвращаемся к тем самым гарантиям безопасности, о которых Россия заявила, когда обращалась к НАТО. Сейчас мы видим, что военные планы альянса принимаются, при этом они засекречены.На последних саммитах НАТО, например, согласовали так называемые региональные планы с делением. В Вашингтоне на встрече представителей блока были поставлены конкретные задачи перед странами Балтии и новыми членами НАТО — Финляндией и Швецией.Теперь понятно, почему нужна была такая секретность. Это объяснимо тем, что замыслы НАТО носят откровенно провокационный и антироссийский характер. Собственно, это подтверждают и заявления официальных лиц Запада. То есть это не спам, не фальшивка — это стратегия НАТО.Если обсуждать в целом, что НАТО желает получить на севере Европы, в частности говорить про Финский залив, про Эстонию и заявления генерал-майора — речь идет о том, что силы обороны балтийской республики якобы будут готовиться к некому отражению некой мифической угрозы. То есть — участвовать в блокировании Финского залива от России тем или иным способом.Фактически же это захват вод и попытка заблокировать действия российского флота.— На словах все гладко, а силы есть у Эстонии для этого?— Само собой, что действовать планируется в партнерстве с Финляндией и, естественно, при участии других стран НАТО. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки.Что касается собственных сил Таллина, конечно, смешно, если бы Эстония попыталась в одиночку заблокировать Финский залив. Если ориентироваться на данные ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance, у Эстонии не так много сил и средств. У них флот порядка 400 человек, несколько кораблей береговой охраны и мини-тральщиков — понятно, что это сила несерьезная.У Финляндии мощи побольше. Корабельный состав небольшой, но порядка 3,5 тысяч военнослужащих служат в военно-морских силах страны.Однако речь здесь о другом. Идет подготовка, оперативное оборудование театра военных действий с прицелом на то, что в данной зоне главное для упомянутых стран [Эстонии, Финляндии] — обеспечить доступ для сил так называемого усмирения. То есть предоставить свою территорию другим странам – членам НАТО, в том числе для размещения дальнобойных средств поражения и для развертывания мощной системы разведки и слежения за ситуацией на море, в воздухе и на суше.Планы [агрессии НАТО против России] носят достаточно скоординированный характер, управляется все это Брюсселем (а на самом деле — Вашингтоном).И, да, это представляет определенную угрозу для нас, в том числе в перспективе подрывает безопасность субрегиона, если мы говорим о Финском заливе. Кроме того, говорили о трех региональных планах, а, возможно, их будет уже четыре. Они охватывают фактически весь европейский континент, и, как я упомянул, практически все направлены на подрыв безопасности России.— Нелегитимный глава Украины сейчас находится в США, где планируется обсуждение ситуации на Украине с Трампом, Байденом и Харрис, как пишут западные СМИ. Визит в Америку Владимира Зеленского и заявления Андруса Мерило по эскалации в Финском заливе имеют какую-то связь?— Как я понимаю, идет системное давление [на Россию].НАТО использует имеющиеся у него рычаги, но при одной важной оговорке. В организации, несмотря на громкие и провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, всячески избегают прямого вооруженного конфликта с нашей страной.Во-первых, они к нему не готовы. Во-вторых, согласно их же откровениям, опасаются прямого столкновения с Россией.Зеленский здесь играет свою небольшую неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание России, как западники говорят, на поле боя. То есть противодействовать Специальной военной операции (СВО), устраивать различные провокации и так далее.Понятно, что в Финском заливе у Киева нет никаких сил и средств, чтобы вмешаться. У них, повторюсь, задача иная — действовать в других регионах. Именно в этом опасность натовских планов — в их делении [задач между странами].Нельзя сказать, что сейчас происходит что-то принципиально новое — по сравнению с периодом холодной войны. Тогда подобные планы у НАТО тоже были, шло массовое, масштабное развертывание вооружений на территории Европы. Сегодня НАТО к этому постепенно приходит, с учетом, может быть, нового этапа развития вооружений.Между тем, на Ближнем Востоке зреет большая война, о чем рассказала востоковед в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане.
https://ukraina.ru/20240924/1057638653.html
эстония
россия
финский залив
украина
балтийское море
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, нато, эстония, россия, финский залив, владимир зеленский, украина, сво, вооружения, холодная война, балтийское море, запад, сша, финляндия
Интервью, НАТО, Эстония, Россия, Финский залив, Владимир Зеленский, Украина, СВО, вооружения, холодная война, Балтийское море, Запад, США, Финляндия

Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России

05:25 25.09.2024
 
© riss.ruСергей Ермаков интервью
Сергей Ермаков интервью
© riss.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков считает, что сейчас между Россией и НАТО не происходит чего-то принципиально нового по сравнению с периодом холодной войны. Зеленский при этом играет "скромную" роль — ведет народ на смертный бой.
Об этом, а также о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии громко кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, военный политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эстония и Финляндия должны разработать конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе, заявил 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat. При этом он назвал Россию "противником".
— Сергей Михайлович, как считаете, это очередная попытка Эстонии заявить о себе и выслужиться перед НАТО? Или это угроза для нас и за ней могут последовать реальные действия?
— Безусловно, такие заявления говорят о том, что идет специализированная подготовка, направленная на то, чтобы противодействовать России в том числе в сфере обороны и безопасности.
Лишний раз это доказывает, что НАТО — агрессивная организация, которая постоянно вынашивает военные планы против стран, реализующих независимую политику, ориентированную на защиту своих целей. Эти государства не стремятся идти полностью в фарватере курса, нацеленного на защиту интересов НАТО — то есть, прежде всего, защиты интересов Соединенных Штатов Америки и других ведущих стран и групп Европы.
Таким образом мы опять возвращаемся к тем самым гарантиям безопасности, о которых Россия заявила, когда обращалась к НАТО. Сейчас мы видим, что военные планы альянса принимаются, при этом они засекречены.
На последних саммитах НАТО, например, согласовали так называемые региональные планы с делением. В Вашингтоне на встрече представителей блока были поставлены конкретные задачи перед странами Балтии и новыми членами НАТО — Финляндией и Швецией.
Теперь понятно, почему нужна была такая секретность. Это объяснимо тем, что замыслы НАТО носят откровенно провокационный и антироссийский характер. Собственно, это подтверждают и заявления официальных лиц Запада. То есть это не спам, не фальшивка — это стратегия НАТО.
© Сгенерировано ИИКорабль НАТО в финском заливе
Корабль НАТО в финском заливе
© Сгенерировано ИИ
Корабль НАТО в финском заливе
Если обсуждать в целом, что НАТО желает получить на севере Европы, в частности говорить про Финский залив, про Эстонию и заявления генерал-майора — речь идет о том, что силы обороны балтийской республики якобы будут готовиться к некому отражению некой мифической угрозы. То есть — участвовать в блокировании Финского залива от России тем или иным способом.
Фактически же это захват вод и попытка заблокировать действия российского флота.
— На словах все гладко, а силы есть у Эстонии для этого?
— Само собой, что действовать планируется в партнерстве с Финляндией и, естественно, при участии других стран НАТО. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки.
Что касается собственных сил Таллина, конечно, смешно, если бы Эстония попыталась в одиночку заблокировать Финский залив. Если ориентироваться на данные ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance, у Эстонии не так много сил и средств. У них флот порядка 400 человек, несколько кораблей береговой охраны и мини-тральщиков — понятно, что это сила несерьезная.
У Финляндии мощи побольше. Корабельный состав небольшой, но порядка 3,5 тысяч военнослужащих служат в военно-морских силах страны.
Однако речь здесь о другом. Идет подготовка, оперативное оборудование театра военных действий с прицелом на то, что в данной зоне главное для упомянутых стран [Эстонии, Финляндии] — обеспечить доступ для сил так называемого усмирения. То есть предоставить свою территорию другим странам – членам НАТО, в том числе для размещения дальнобойных средств поражения и для развертывания мощной системы разведки и слежения за ситуацией на море, в воздухе и на суше.
Планы [агрессии НАТО против России] носят достаточно скоординированный характер, управляется все это Брюсселем (а на самом деле — Вашингтоном).
И, да, это представляет определенную угрозу для нас, в том числе в перспективе подрывает безопасность субрегиона, если мы говорим о Финском заливе. Кроме того, говорили о трех региональных планах, а, возможно, их будет уже четыре. Они охватывают фактически весь европейский континент, и, как я упомянул, практически все направлены на подрыв безопасности России.
Алексей Кузнецов интервью
Вчера, 08:32
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— Нелегитимный глава Украины сейчас находится в США, где планируется обсуждение ситуации на Украине с Трампом, Байденом и Харрис, как пишут западные СМИ. Визит в Америку Владимира Зеленского и заявления Андруса Мерило по эскалации в Финском заливе имеют какую-то связь?
— Как я понимаю, идет системное давление [на Россию].
НАТО использует имеющиеся у него рычаги, но при одной важной оговорке. В организации, несмотря на громкие и провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, всячески избегают прямого вооруженного конфликта с нашей страной.
Во-первых, они к нему не готовы. Во-вторых, согласно их же откровениям, опасаются прямого столкновения с Россией.
Зеленский здесь играет свою небольшую неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание России, как западники говорят, на поле боя. То есть противодействовать Специальной военной операции (СВО), устраивать различные провокации и так далее.
Понятно, что в Финском заливе у Киева нет никаких сил и средств, чтобы вмешаться. У них, повторюсь, задача иная — действовать в других регионах. Именно в этом опасность натовских планов — в их делении [задач между странами].
Нельзя сказать, что сейчас происходит что-то принципиально новое — по сравнению с периодом холодной войны. Тогда подобные планы у НАТО тоже были, шло массовое, масштабное развертывание вооружений на территории Европы.
Сегодня НАТО к этому постепенно приходит, с учетом, может быть, нового этапа развития вооружений.
© Сгенерировано ИИИзраиль бомбит Ливан.
Израиль бомбит Ливан.
© Сгенерировано ИИ
Между тем, на Ближнем Востоке зреет большая война, о чем рассказала востоковед в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане.
 
ИнтервьюНАТОЭстонияРоссияФинский заливВладимир ЗеленскийУкраинаСВОвооруженияхолодная войнаБалтийское мореЗападСШАФинляндия
 
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