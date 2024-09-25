https://ukraina.ru/20240925/1057656058.html

Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России

Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России - 25.09.2024 Украина.ру

Сергей Ермаков: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков считает, что сейчас между Россией и НАТО не происходит чего-то принципиально нового по сравнению с периодом холодной войны. Зеленский при этом играет "скромную" роль — ведет народ на смертный бой.

2024-09-25T05:25

2024-09-25T05:25

2024-09-25T05:25

интервью

нато

эстония

россия

финский залив

владимир зеленский

украина

сво

вооружения

холодная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052739646_102:37:858:463_1920x0_80_0_0_4fae48840c0bff9a4f6cefdf64a0d856.jpg

Об этом, а также о том, почему военачальники Эстонии и других стран Балтии громко кричат о борьбе с Россией, но опасаются прямого вооруженного конфликта с ней, военный политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эстония и Финляндия должны разработать конкретные планы по запрету движения российского флота в Финском заливе, заявил 18 сентября командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило в интервью газете Helsingin Sanomat. При этом он назвал Россию "противником".— Сергей Михайлович, как считаете, это очередная попытка Эстонии заявить о себе и выслужиться перед НАТО? Или это угроза для нас и за ней могут последовать реальные действия?— Безусловно, такие заявления говорят о том, что идет специализированная подготовка, направленная на то, чтобы противодействовать России в том числе в сфере обороны и безопасности.Лишний раз это доказывает, что НАТО — агрессивная организация, которая постоянно вынашивает военные планы против стран, реализующих независимую политику, ориентированную на защиту своих целей. Эти государства не стремятся идти полностью в фарватере курса, нацеленного на защиту интересов НАТО — то есть, прежде всего, защиты интересов Соединенных Штатов Америки и других ведущих стран и групп Европы.Таким образом мы опять возвращаемся к тем самым гарантиям безопасности, о которых Россия заявила, когда обращалась к НАТО. Сейчас мы видим, что военные планы альянса принимаются, при этом они засекречены.На последних саммитах НАТО, например, согласовали так называемые региональные планы с делением. В Вашингтоне на встрече представителей блока были поставлены конкретные задачи перед странами Балтии и новыми членами НАТО — Финляндией и Швецией.Теперь понятно, почему нужна была такая секретность. Это объяснимо тем, что замыслы НАТО носят откровенно провокационный и антироссийский характер. Собственно, это подтверждают и заявления официальных лиц Запада. То есть это не спам, не фальшивка — это стратегия НАТО.Если обсуждать в целом, что НАТО желает получить на севере Европы, в частности говорить про Финский залив, про Эстонию и заявления генерал-майора — речь идет о том, что силы обороны балтийской республики якобы будут готовиться к некому отражению некой мифической угрозы. То есть — участвовать в блокировании Финского залива от России тем или иным способом.Фактически же это захват вод и попытка заблокировать действия российского флота.— На словах все гладко, а силы есть у Эстонии для этого?— Само собой, что действовать планируется в партнерстве с Финляндией и, естественно, при участии других стран НАТО. Прежде всего, это Соединенные Штаты Америки.Что касается собственных сил Таллина, конечно, смешно, если бы Эстония попыталась в одиночку заблокировать Финский залив. Если ориентироваться на данные ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance, у Эстонии не так много сил и средств. У них флот порядка 400 человек, несколько кораблей береговой охраны и мини-тральщиков — понятно, что это сила несерьезная.У Финляндии мощи побольше. Корабельный состав небольшой, но порядка 3,5 тысяч военнослужащих служат в военно-морских силах страны.Однако речь здесь о другом. Идет подготовка, оперативное оборудование театра военных действий с прицелом на то, что в данной зоне главное для упомянутых стран [Эстонии, Финляндии] — обеспечить доступ для сил так называемого усмирения. То есть предоставить свою территорию другим странам – членам НАТО, в том числе для размещения дальнобойных средств поражения и для развертывания мощной системы разведки и слежения за ситуацией на море, в воздухе и на суше.Планы [агрессии НАТО против России] носят достаточно скоординированный характер, управляется все это Брюсселем (а на самом деле — Вашингтоном).И, да, это представляет определенную угрозу для нас, в том числе в перспективе подрывает безопасность субрегиона, если мы говорим о Финском заливе. Кроме того, говорили о трех региональных планах, а, возможно, их будет уже четыре. Они охватывают фактически весь европейский континент, и, как я упомянул, практически все направлены на подрыв безопасности России.— Нелегитимный глава Украины сейчас находится в США, где планируется обсуждение ситуации на Украине с Трампом, Байденом и Харрис, как пишут западные СМИ. Визит в Америку Владимира Зеленского и заявления Андруса Мерило по эскалации в Финском заливе имеют какую-то связь?— Как я понимаю, идет системное давление [на Россию].НАТО использует имеющиеся у него рычаги, но при одной важной оговорке. В организации, несмотря на громкие и провокационные заявления военачальников Эстонии, Швеции и других стран Балтии, всячески избегают прямого вооруженного конфликта с нашей страной.Во-первых, они к нему не готовы. Во-вторых, согласно их же откровениям, опасаются прямого столкновения с Россией.Зеленский здесь играет свою небольшую неблагодарную роль — вести народ Украины на сдерживание России, как западники говорят, на поле боя. То есть противодействовать Специальной военной операции (СВО), устраивать различные провокации и так далее.Понятно, что в Финском заливе у Киева нет никаких сил и средств, чтобы вмешаться. У них, повторюсь, задача иная — действовать в других регионах. Именно в этом опасность натовских планов — в их делении [задач между странами].Нельзя сказать, что сейчас происходит что-то принципиально новое — по сравнению с периодом холодной войны. Тогда подобные планы у НАТО тоже были, шло массовое, масштабное развертывание вооружений на территории Европы. Сегодня НАТО к этому постепенно приходит, с учетом, может быть, нового этапа развития вооружений.Между тем, на Ближнем Востоке зреет большая война, о чем рассказала востоковед в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане.

https://ukraina.ru/20240924/1057638653.html

эстония

россия

финский залив

украина

балтийское море

запад

сша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, нато, эстония, россия, финский залив, владимир зеленский, украина, сво, вооружения, холодная война, балтийское море, запад, сша, финляндия