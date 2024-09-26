https://ukraina.ru/20240926/1057682555.html

Дроны с катушками и машинным зрением: Клинцевич о том, как бойцы переходят на нестандартные частоты

Дроны с катушками и машинным зрением: Клинцевич о том, как бойцы переходят на нестандартные частоты - 26.09.2024 Украина.ру

Дроны с катушками и машинным зрением: Клинцевич о том, как бойцы переходят на нестандартные частоты

Сейчас от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. Но в какой-то части российские военные уже опередили противника и переходят на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-26T03:30

2024-09-26T03:30

2024-09-26T03:30

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Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.В какой-то степени от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.По словам эксперта, в какой-то части российские военные уже опередили противника и переходят на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает.Наконец, сейчас есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Когда боец отправляет дрон в квадрат, а дальше он начинает действовать сам. Это не за горами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руПодробнее о том, как развивается наступление ВС РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html

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новости, сша, европа, россия, украина, дроны, бпла, технологии, сво, рэб