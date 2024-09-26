Дроны с катушками и машинным зрением: Клинцевич о том, как бойцы переходят на нестандартные частоты
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Сейчас от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. Но в какой-то части российские военные уже опередили противника и переходят на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас за одним бойцом на фронте могут охотиться по пять дронов. К сожалению, это будет продолжаться до конца войны, потому что мы имеем дело с совершенно новым оружием, рассказал эксперт.
В какой-то степени от дронов можно прикрыться средствами РЭБ. В войсках есть системы на стандартных и нестандартных частотах, которые за 100-150 метров глушат каналы управления дронами и они падают, но длится это не долго, добавил он.
По словам эксперта, в какой-то части российские военные уже опередили противника и переходят на совсем нестандартные частоты, которые РЭБ не закрывает.
"У нас уже появляется оптоволокно. Были кадры, как наши дроны с катушками на 10 километров летают низко вдоль земли, чтобы летать ниже радиогоризонта (здесь никакой РЭБ не поможет)", — отметил эксперт.
Наконец, сейчас есть искусственный интеллект – машинное зрение на борту, которое может распознавать цели. Когда боец отправляет дрон в квадрат, а дальше он начинает действовать сам. Это не за горами, резюмировал собеседник издания.
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