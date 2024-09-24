https://ukraina.ru/20240924/1057633999.html

Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь"

Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь" - 24.09.2024 Украина.ру

Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь"

Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-24T04:15

2024-09-24T04:15

2024-09-24T04:15

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Пока Запад не ставит целью уничтожить Россию, а пытается ограничиться одной Украиной. Дело в том, что за время военного конфликта и Россия, и Европа серьезно исчерпали свои ресурсы, рассказал эксперт.Сейчас Запад уже "со скрипом" передает Украине технику и артиллерийские снаряды, которые остались у них на складах. Россия нарастила военное производство, а у них оно простаивает, отметил офицер.При этом российская сторона, изучив слабые и сильные стороны экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, постарается добиться от них наилучших условий, добавил он.Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул, указал эксперт."Поэтому я не исключаю, что переговоры начнутся весной-летом 2025 года. Договорятся или не договорятся – это уже другой вопрос", — резюмировал собеседник издания."Чёрный лебедь" — это концепция, согласно которой труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями, обладают особыми характеристиками.Автор концепции — Нассим Николас Талеб, в своей книге "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости" он использовал термин "события типа чёрный лебедь".Хотя эта метафора известна в философии очень давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, выборы, сша, экономика, оборона, деньги, ресурсы, поставки