https://ukraina.ru/20240924/1057633999.html
Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь"
Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь" - 24.09.2024 Украина.ру
Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь"
Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T04:15
2024-09-24T04:15
2024-09-24T04:15
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Пока Запад не ставит целью уничтожить Россию, а пытается ограничиться одной Украиной. Дело в том, что за время военного конфликта и Россия, и Европа серьезно исчерпали свои ресурсы, рассказал эксперт.Сейчас Запад уже "со скрипом" передает Украине технику и артиллерийские снаряды, которые остались у них на складах. Россия нарастила военное производство, а у них оно простаивает, отметил офицер.При этом российская сторона, изучив слабые и сильные стороны экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, постарается добиться от них наилучших условий, добавил он.Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул, указал эксперт."Поэтому я не исключаю, что переговоры начнутся весной-летом 2025 года. Договорятся или не договорятся – это уже другой вопрос", — резюмировал собеседник издания."Чёрный лебедь" — это концепция, согласно которой труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями, обладают особыми характеристиками.Автор концепции — Нассим Николас Талеб, в своей книге "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости" он использовал термин "события типа чёрный лебедь".Хотя эта метафора известна в философии очень давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, выборы, сша, экономика, оборона, деньги, ресурсы, поставки
Новости, Запад, Россия, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, выборы, США, экономика, оборона, деньги, ресурсы, поставки
Кутырь: Пока Запад ждет результатов выборов в США, его финансовый пузырь может пробить "черный лебедь"
Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Пока Запад не ставит целью уничтожить Россию, а пытается ограничиться одной Украиной. Дело в том, что за время военного конфликта и Россия, и Европа серьезно исчерпали свои ресурсы, рассказал эксперт.
Сейчас Запад уже "со скрипом" передает Украине технику и артиллерийские снаряды, которые остались у них на складах. Россия нарастила военное производство, а у них оно простаивает, отметил офицер.
"Да, сейчас Запад запускает свой оборонный комплекс, но для этого нужно время. Деньги простаивают. Чтобы деньги начали работать, нужно это все прекращать. Поэтому на Западе дождутся результатов выборов в США и что-то нам предложат", — подчеркнул Кутырь.
При этом российская сторона, изучив слабые и сильные стороны экс-президента США Дональда Трампа
и вице-президента Камалы Харрис,
постарается добиться от них наилучших условий, добавил он.
Запад уже не ставит целью "капитуляцию" России, ему нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то "черного лебедя", чтобы этот финансовый пузырь лопнул, указал эксперт.
"Поэтому я не исключаю, что переговоры начнутся весной-летом 2025 года. Договорятся или не договорятся – это уже другой вопрос", — резюмировал собеседник издания.
"Чёрный лебедь" — это концепция, согласно которой труднопрогнозируемые и редкие события со значительными последствиями, обладают особыми характеристиками.
Автор концепции — Нассим Николас Талеб, в своей книге "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости" он использовал термин "события типа чёрный лебедь".
Хотя эта метафора известна в философии очень давно, именно Талеб стал использовать её для обозначения редких и неожиданных событий со значительными последствиями.
О том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой
на сайте Украина.ру