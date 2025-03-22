https://ukraina.ru/20250322/1061972216.html

"Одесское" лобби в ВВС Российской империи. Как оно помогло авиастроению в Новороссии

"Одесское" лобби в ВВС Российской империи. Как оно помогло авиастроению в Новороссии - 22.03.2025 Украина.ру

"Одесское" лобби в ВВС Российской империи. Как оно помогло авиастроению в Новороссии

Одесса являлась одним из центров зарождения российской авиации, чему очень поспособствовало учреждение 21 марта 1908 года "Нового научно-спортивного общества "Одесский аэроклуб". Среди его учредителей были как минимум два первых руководителя российской военной авиации. Их протекция, видимо, очень способствовала развитию одесского авиастроения

2025-03-22T16:00

2025-03-22T16:00

2025-03-22T16:00

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Создание аэроклуба патронировал Александр Каульбарс, занимавший на тот момент должность командующего войсками Одесского военного округа. В Российской империи он был личностью знаменитой: боевой офицер, путешественник, изучавший Тань-Шань и Среднюю Азию. После Русско-турецкой войны 1877-78 годов ему было доверено возглавлять военное министерство, а затем и правительство получившей независимость Болгарии. Его служба в Одесском округе в 1901-09 годах прерывалось участием в войне с Японией, которую он прошёл командармом. Вернувшись с Дальнего Востока, он отметился весьма жёстким подавлением революционных выступлений в Одессе 1905 года.Воздухоплаванием Каульбарс увлёкся уже служа в Причерноморье. На аэростатах, дирижаблях и аэропланах он летал неоднократно. Ведущий историк российской авиации Михаил Никольский отмечает, что именно Каульбарс "первый среди высшего военного руководства страны объективно оценил возможности и перспективы развития в России Воздушного Флота на основе различных типов летательных аппаратов". Данный подход был поддержан великим князем Александром Михайловичем – шефом учреждённого в 1911 году Императорского военно-воздушного флота.Осенью 1910 года в Одессе прошёл Первый Южный съезд воздухоплавателей России – подготовительный этап аналогичного всероссийского форума, состоявшегося в Петербурге через полгода.Одесский аэроклуб был первым подобным учреждением в Российской империи. В его распоряжение военное начальство предоставило мастерские Одесского морского батальона. В них организовали производство и ремонт копий французских самолётов для частных лиц. Важной частью деятельности аэроклуба была подготовка пилотов, организация показательных полётов аэропланов.Крупнейшим меценатом авиационного движения в Одессе был предприниматель итальянского происхождения Артур Анатра. В 1908 году за его счёт на обучение во Францию в лётную школу "Антуанетт" был направлен Василий Хиони – одессит и уроженец Греции. Тремя годами позже он возглавил авиационную школу, а затем стал летчиком-испытателем на Одесском самолётостроительном заводе.В 1912 году Одесский аэроклуб представил собственную разработку на конкурс аэропланов, организованный военным ведомством. Это был моноплан Василия Хиони. Лауреатом конкурса одесский конструктор не стал. Тем не менее Генштаб ходатайствовал перед Военным советом Российской империи о выплате Хиони поощрительной премии в восемь тысяч рублей. Для одесситов эта субсидия являлась значимым подспорьем, поскольку была сопоставима со стоимостью нового самолёта. Полёты в одесской школе пилотов тогда же осуществлялись на стареньком французском аэроплане.Возможно, что это всего лишь совпадение, но барон Каульбарс с 1909 года был членом имперского Военного совета – высшего законосовещательного органа по военно-организационным делам в России. Представление же на выплату премии родилось в недрах Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, которым руководил "одессит" Михаил Шишкевич.Без содействия "одесского" лобби вряд ли обошлось и в выделении первого государственного заказа на строительство военных самолётов предприятием Анатра. В его рамках в 1913 году были изготовлены пять самолётов французской модели "Фарман XVI" при общем объёме оборонного заказа того года в восемь десятков аэропланов.Кроме прочего выполнение первого госзаказа стимулировало юридическое оформление авиастроительного завода в Одессе. Контрагентом военного ведомства могло быть лишь частное предприятие.Вскоре после основания первого российского аэроклуба Каульбарс покинул Южную Пальмиру, оставшись при этом почётным пожизненным руководителем своего детища. Однако его дальнейшая карьера проходила уже исключительно по авиационной стезе. В преддверии Первой мировой войны он вошёл в состав российской делегации на военных манёврах во Франции, где был представлен передовой опыт использования средств военного воздухоплавания.В первый год войны с Германией Каульбарс руководил организацией авиационного дела на Северо-Западном фронте, а до конца 1915 года фактически возглавлял всю авиацию действующей армии.Днём основания Военно-воздушных сил России считается 12 августа 1912 года. В этот день в Главном управлении Генерального штаба Российской империи была учреждена Воздухоплавательная часть. Её первым начальником стал генерал-майор Михаил Шишкевич. С 1893 года и почти до самого начала Японской войны его жизнь была связана с Одесским военным округом. Свою службу в нём выпускник Николаевской академии Генштаба начинал начальником строевого отдела штаба Бендерской крепости, затем находился на разных должностях при штабе Одесского военного округа. Там он наверняка тесно взаимодействовал с прибывшим в 1901 году для работы в Одессе генералом от кавалерии Каульбарсом.В 1912 году Шишкевич так же находился на манёврах во Франции, а вскоре после них состоялось его назначение начальником военно-воздушных сил России.Подпись Шишкевича стоит на утверждённой в 1913 году Инструкции о порядке ведения занятий и полётов на аэродромах. В тот же период прошла первая реорганизация военно-воздушного флота: авиация полностью отделялась от воздухоплавания и становилась самостоятельной структурой. К началу Первой мировой войны она включала в себя 39 авиаотрядов (30 корпусных, 8 крепостных и полевой (армейский). Самолётный парк в войсках насчитывал 263 аппарата.С декабря 1913-го и до начала мировой войны Шишкевич вновь служил в Одессе на должности генерал-квартирмейстера штаба военного округа. Ему на смену в воздухоплавательном подразделении Генштаба пришёл ещё один вероятный участник учредительного собрания Одесского аэроклуба Николай Пневский.В 1907-11 годах подполковник Пневский занимал должность старшего адъютанта Одесского военного округа, что означало его близкое сотрудничество Каульбарсом.Основной проблемой отечественного самолётостроения того времени являлось неразвитость собственного производства двигателей. Она очень остро стояла и перед заводом аэропланов Анатра в Одессе. В 1914 году благодаря военным заказам там произошло существенное расширение производственной базы. В 1916 году завод получил ответственейшее задание поставить армии 700 разведывательных самолётов Анатра-Д, 100 истребителей Ньюпор-XVII и 200 учебных самолётов Фарман-VII.Однако сроки передачи изделий заказчику постоянно срывались потому что московский поставщик не мог удовлетворить потребности одесского предприятия в двигателях. В свою очередь моторопроизводители страдали от недопоставок комплектующих из-за рубежа, обострившихся в условиях войны. В этих условиях одесситы даже прибегали к сдаче самолётов, переставляя один мотор с одного аэроплана на другой.Пневский полагал, что силами лишь военных структур эту проблему не решить. Он говорил, что кроме организации аэропланных и моторных производств необходима "правильная постановка производства сырья, т.е. специальных сортов никелевой, хромоникелевой и тому подобной стали, с выработанными марками, определяющими пригодность их в тех или иных целях, с заранее разработанными способами обработок".Для развития собственного авиационного моторостроения в феврале 1916 года царские власти приняли большую программу по созданию пяти крупных заводов – под Ростовом, в Москве, Ярославле и Рыбинске. Однако отдача от их деятельности была получена уже после революции. Рыбинский завод "Сатурн" и сегодня является ведущим производителем двигателей для гражданской авиации.В мае 1916 года управление развитием ВВС Российской империи было передано из ведения Генштаба военному министерству. В составе последнего было создано Управление военного воздушного флота (Увофлот). Военные историки позитивно оценивают эту реформу, поскольку она позволила централизовать управление. В Увофлот было передано ведение дел по соответствующей части военного заказа. К радости руководителей одесского самолётного производства главой авиационного управления министерства стал "земляк" Пневский.К началу 1918 года завод Анатра вышел на пик своего развития. На нём трудились 1900 рабочих и свыше 230 служащих (в 1914 году рабочих было лишь 95). Примечательно, что дирекция предприятия проигнорировала включение Одессы в состав УНР в конце 1917 года, вся переписка продолжалась вестись исключительно с петроградскими властями.Во время гражданской войны и интервенции одесский авиазавод послужил и австро-венграм, и белым, и красным. В 1920 году он был национализирован Советской властью и осуществлял выпуск самолётов вплоть до 1924 года. Затем предприятие стало использоваться исключительно для ремонта авиационной техники.Показательна дальнейшая судьба трёх героев этого повествования. Барон Каульбарс после большевистского переворота примкнул к белым, вернулся в Одессу, где был зачислен в резерв чинов при штабе Главнокомандующего ВСЮР. За тем эмигрировал в Болгарию, а за тем во Францию, стал почётным председателем Союза Русских лётчиков.Шишкевич на исходе Мировой войны возглавлял штаб Румынского фронта. В 1918 году вышел в отставку, за тем вступил в Красную армию, потом перешёл на сторону белых. Его следы теряются во время отступления армии Антона Деникина в 1920 году в Новороссийской области.Пневский поддержал большевиков, был начальником штаба Южного фронта, разгромившего войска Деникина на подступах к Москве. Позднее "первый главком" царской авиации занимал крупные должности в аппарате Красной армии и Научно-техническом комитете ВВС СССР.

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