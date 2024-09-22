https://ukraina.ru/20240922/1057589558.html

Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой

Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой - 22.09.2024 Украина.ру

Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой

Если зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей Украине. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо.

2024-09-22T09:00

2024-09-22T09:00

2024-09-22T09:00

интервью

украина

россия

китай

игорь юшков

росатом

магатэ

газпром

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.- Игорь Валерьевич, все ТЭЦ, питавшие Харьков, уничтожены. Второй по величине город Украины будут обслуживать мобильные котельные. Каким будет этот отопительный сезон для Украины?- Массовые удары в этом году начались после окончания отопительного сезона 1 апреля. Только после этого начались волны ударов по объектам энергетики Украины. Поэтому в таком состоянии Украина еще никогда не проходила отопительный сезон. Уже операторы энергетических сетей вводят графики подачи электроэнергии.Есть болевые точки, тот же Харьков, то есть энергоснабжение города осуществляется из внешних источников. В целом энергосистема Украины имеет вид колосса на трех ногах. Это три атомные электростанции, которые связаны между собой. И через подстанции они выдают электроэнергию потребителям.То есть это три АЭС плюс каскад ГЭС, которые формируют Киевский энергоузел, и импорт электроэнергии через инфраструктуру АЭС. Поэтому Украина сильно боится, что Россия выбьет подстанции на 750 КВТ, через которые с АЭС в общую энергосистему поступает электричество.Не зря Украина попросила МАГАТЭ разместить на этих подстанциях своих представителей, ожидая, что Россия будет опасаться бить по энергоообъектам, где находятся представители МАГАТЭ.В Харькове есть проблемы и с теплоснабжением, а мощности мобильных котельных не хватит, чтобы подать тепло всем потребителям. Если зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей стране. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо.- В разных частях России собираются построить 11 АЭС. С чем это связано?- Преимущественно, речь здесь идет о малых АЭС. Росатом активно продвигает эти проекты в последнее время. У него есть опыт, он построил плавучую АЭС и будет делать еще одну. Реакторы малой мощности, которые он хочет размещать на суше, это те реакторы, которые он ставит на атомные ледоколы. Это Ритм-200. Это проверенный вариант для атомного ледокола. На суше это будет привязано к промышленному объекту.На ВЭФ обсуждалось строительство такой АЭС на Дальнем Востоке возле промышленного объекта. Такой реактор полностью обеспечит его нужды. Малая АЭС может обеспечить и потребности небольшого города на годы вперед даже без замены топлива. Потребность в дополнительных источниках энергии будет возрастать на Дальнем Востоке и на юге, где развивается туризм и аграрный сектор.Поэтому Росатому есть, чем заняться на внутреннем рынке. Либо надо обсуждать тарифы, чтобы Росатом мог вернуть свои инвестиции. Или должна быть помощь от государства. Когда Росатом реализует проекты за рубежом, например, в Турции, он приходит с государственными кредитами. Было бы логично, если бы эта схема реализовалась на внутреннем рынке.- Утверждают, что в российский бюджет заложена тридцатипроцентная скидка на газ для Китая. Убытки составляют порядка 11 млрд долларов. Действительно ли это так?- Нет. Этот непонимание того, как выстраиваются контракты и что такое доходы бюджета от этих контрактов. Есть прогноз Минэкономразвития, который предполагает, как мы будем подавать газ. И СМИ, которые распространяют эту информацию, взяли предположительную цену на газ для Европы, и цену на газ для Китая. И увидев разницу в 30% стали заявлять, что это скидка, мы все потеряли… На самом деле, это не так.Когда Газпром поставляет газ в западном направлении, там контракты определяют стоимость с привязкой к спотовому рынку. Газ на спотовом рынке это краткосрочные контракты, баланс спроса и предложения. В Китай по газопроводу "Сила Сибири" мы продаем с привязкой к стоимости нефти. Здесь есть свои плюсы и минусы. И цены на газовых и нефтяных рынках лишь отдаленно коррелируют друг с другом.Поэтому Минэкономразвития взяло за основу, сколько будет стоить нефть в 2025 году и далее. И отсюда посчитало стоимость газа, который мы будем продавать в Китай.То есть в прогнозе предположили, что цены на спотовых рынках будут все-таки выше. Думаю, что в 2025 году такое еще возможно, а в 2026-27 годах ситуация развернется, и стоимость газа в контрактах с нефтяной индексацией будет выше, потому что на мировой рынок выходят все новые заводы по сжижению газа. Будет дополнительный объем предложений и цены на споте, скорее, снизятся. Это 2026-28 годы. А нефть будет жить своей жизнью, поэтому потом мы сможем говорить, что в Китай мы продаем с надбавкой. Но на самом деле, это не так. Не мы хотим сделать скидку или надбавку, а так цена складывается из формулы.В 2014 году Газпром и Китай подписали контракт, где определялась формула ценооборазования, которая меняет ценообразование на газ каждые полгода. В целом, все эти прогнозы условны. Мы даже на завтра не можем спрогнозировать, какой будет цена на нефть на мировом рынке. Например, сейчас бушует ураган у берегов США, и 170 платформ в Мексиканском заливе закрыты, цена поползла вверх. Прогнозировать цены сложно, но они определяются исключительно рыночными условиями.О том, нужна ли Россия новая мобилизация Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию

https://ukraina.ru/20240919/1057549008.html

https://ukraina.ru/20240920/1057572121.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, китай, игорь юшков, росатом, магатэ, газпром