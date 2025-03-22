"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США - 22.03.2025 Украина.ру
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"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США - 22.03.2025 Украина.ру
"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперед, передает телеканал "Звезда"
2025-03-22T16:19
2025-03-22T16:19
новости
сша
россия
карасин
юрий ушаков
саудовская аравия
дмитрий песков
совет федерации
фсб
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"Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор.По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.Карасин ранее указывал, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву.Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, карасин, юрий ушаков, саудовская аравия, дмитрий песков, совет федерации, фсб
Новости, США, Россия, Карасин, Юрий Ушаков, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Совет Федерации, ФСБ

"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США

16:19 22.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВсемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом
Всемирная конференция российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперед, передает телеканал "Звезда"
"Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор.
По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".
Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.
Карасин ранее указывал, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву.
Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияКарасинЮрий УшаковСаудовская АравияДмитрий ПесковСовет ФедерацииФСБ
 
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Заголовок открываемого материала
16:19"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
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