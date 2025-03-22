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"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США - 22.03.2025 Украина.ру
"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперед, передает телеканал "Звезда"
2025-03-22T16:19
2025-03-22T16:19
2025-03-22T16:19
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"Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Прежде всего, там у нас есть вопрос, по которому мы будем прямо (работать — ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса", - сказал сенатор.По словам Карасина, настрой у членов российской делегации "боевой и конструктивный".Экспертная встреча России и США, как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены черноморской инициативе.Карасин ранее указывал, что делегация РФ в воскресенье вылетит в Саудовскую Аравию, во вторник эксперты планируют вернуться в Москву.Подробнее по теме российско-американских переговоров: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, карасин, юрий ушаков, саудовская аравия, дмитрий песков, совет федерации, фсб
Новости, США, Россия, Карасин, Юрий Ушаков, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Совет Федерации, ФСБ
"Едем с настроением побороться": Карасин о переговорах с США
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин рассчитывает, что на переговорах с США в Саудовской Аравии сторонам удастся продвинуться вперед, передает телеканал "Звезда"