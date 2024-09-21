https://ukraina.ru/20240921/1057589810.html

Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября

Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября - 21.09.2024 Украина.ру

Виктор Кутырь: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября

Запад уже не ставит целью капитуляцию России. Западу нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то черного лебедя, чтобы этот финансовый пузырь лопнул. Поэтому я не исключаю, что переговоры начнутся весной-летом 2025 года

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

интервью

россия

сумы

вооруженные силы украины

сво

украина

запад

владимир зеленский

евгений норин

владимир путин

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Договорятся или не договорятся – это уже другой вопрос, считает уроженец Сумской области, ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор КутырьОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руКогда Владимир Путин подписал очередной указ о плановом увеличении численности вооруженных сил, это вызвало в СМИ новые споры о мобилизации в рамках СВО. Одни говорят, что это решение принято как раз для того, чтобы не проводить еще одну мобилизацию. Другие же считают это психологической подготовкой к мобилизации, которая может произойти в 2025 году.- Виктор Борисович, может ли произойти нечто такое, что поставит точку в этих спорах?- Это зависит от того, какие задачи мы будем выполнять.Определенные задачи требуют определенных ресурсов. Это математика. Расстояние, время. место, количество личного состава. Берем калькулятор и вычисляем.Нынешнее увеличение личного состава плановое. Оно нужно для решения сегодняшних задач. Но всегда есть фактор внезапности. Если завтра что-то случится и нам резко понадобятся люди, то мы объявим мобилизацию. Это уже было в 2022 году, когда у нас все пошло не по плану и нам срочно понадобились люди. На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации нет. Что будет завтра – никому неизвестно.Мне кажется, что накал страстей на фронте все равно будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Потому что для начала переговоров нужен человек, который может принимать решения и отвечать за них. А с Зеленским никто договариваться не будет.- То есть ждем января 2025, когда новый президент США непосредственно приступит к выполнению своих обязанностей?- Да. Когда мы будем иметь дело не с предвыборной болтовней, а когда слова президента будут иметь юридическую силу.Мы же знаем, что переговоры просто так не начинаются. Всегда есть подготовительный процесс, который длится месяцами. Если станет очевидно, что в ноябре победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться. Но мы же не знаем, что будет дальше. А вдруг в Америке начнется гражданская война? Кто будет принимать решения и кто будет считаться легитимным президентом? А вдруг начнется прямая война с Европой?Вот тогда мы и посмотрим, понадобится нам мобилизация или нет.- Если в Америке начнется гражданская война, это разве не будет означать, что Украина останется без поддержки Вашингтона и мы с ней сразу же разделаемся?- Это уже как карта ляжет.Вопрос же не в том, сколько у нас техники и боеспособных частей. Ваше издание уже организовало два форума на тему "Какая Украина нам нужна" и "Какая победа нам нужна", но, к сожалению, официальная Москва так и не сказала, какая Украина нам нужна и что конкретно нужно для этого сделать.Пока мы высказываем только свои собственные желания. А насколько они у нас получатся – не знаю.- Прежде чем решать эти вопросы, надо сперва уничтожить вооруженные силы Украины.- Конечно. Но немецко-фашистские войска бились до последнего. Мы 2 мая водрузили знамя над Рейхстагом, но они прекратили активное сопротивление только 9 мая, пока не нашли уполномоченное лицо, которое взяло на себя ответственность подписать акт о капитуляции. То же самое касается Украины. Войска будут стоять друг напротив друга, пока кто-то не сдастся. А Зеленский на этот шаг точно не пойдет, потому что это будет стоить ему жизни.- Что же мы можем увидеть на фронте до президентских выборов в США?- Зеленский сам заявил, что намерен показать "план победы" будущему президенту Америки. У всех есть свои планы. Самое очевидное – прекратить конфликт по линии боевого соприкосновения.Если мы хотим получить как можно больше территорий или занять более выгодные позиции, мы должны идти вперед. У любого плана есть задача минимум и задача максимум, а в реальности получается где-то посередине. Но нам Генштаб свои планы не показывает. Мы только знаем, что в российской конституции записаны конкретные регионы: Донбасс, Херсон и Запорожье.Я не знаю, справимся ли мы с этой задачей за два месяца. Для этого надо знать, сколько у нас есть сил и средств, высчитывать множество других факторов и понять, за сколько времени мы можем ее решить. Для этого и существует Генштаб. А невыполнимых задач не бывает. Есть только непродуманность действий.- Суть последнего плана Зеленского сводится к следующему: "Мы напугаем Россию полноценным вмешательством НАТО, и она согласится на заморозку конфликта".- Мне Зеленский напоминает маленького ребенка: "если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он же постоянно говорит: "Дайте мне "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды"" и я одержу победу над Россией". Сейчас он по той же схеме требует самолеты. Если ему дадут самолеты, он скажет: "Ну вот теперь я точно знаю, что нужно для победы над Россией: дайте мне ядерную бомбу". Бомбу ему никто не даст, и он скажет: "Ну вот, мы не победили потому, что вы не дали мне ядерную бомбу".- Почему вы думаете, что Запад точно не даст Зеленскому ядерную бомбу?- Есть украинская земля. Я бизнесмен. Я вложил в нее миллиарды. И вдруг там происходит ядерный взрыв. Чернобыль был почти 40 лет назад, но там до сих пор нельзя сеять и пахать. Зачем мне территория, с которой я не получу денег? Убрать мины с полей и без того сложно, а делать рекультивацию после ядерного взрыва еще сложнее. Поэтому Зеленскому никто и никогда ядерное оружие не даст.- Получается, что Запад не ставит целью уничтожить Россию, а пытается ограничиться одной Украиной?- Пока да.Дело в том, что за три года войны и Россия, и Европа серьезно исчерпали свои ресурсы. Посмотрите, с каким скрипом Запад передает Украине технику и артиллерийские снаряды, которые остались у них на складах. Мы производство нарастили, а у них оно простаивает. Да, сейчас Запад запускает свой оборонный комплекс, но для этого нужно время.Деньги простаивают. Чтобы деньги начали работать, нужно это все прекращать. Поэтому на Западе дождутся результатов выборов в США и что-то нам предложат. А мы, зная слабые и сильные стороны Трампа и Харрис, постараемся добиться от них наилучших условий.Запад уже не ставит целью капитуляцию России. Западу нужно предотвратить назревший экономический кризис. Достаточно какого-то черного лебедя, чтобы этот финансовый пузырь лопнул. Поэтому я не исключаю, что переговоры начнутся весной-летом 2025 года. Договорятся или не договорятся – это уже другой вопрос.- И наша задача до весны 2025 году - воспользоваться тем, что наши склады с оружием будут чуть более полными и мы сможем добиться максимум успеха на фронте?- Так точно. Самая выгодная позиция для переговоров – когда у твоего оппонента выбиты зубы, сломаны руки и он плохо видит. Он тогда будет более сговорчив.- Тогда обсудим конкретную ситуацию на фронте. Из Курской области поступают сообщения, что наши войска начали штурм населенного пункта Свердликово, который располагается на одной из нескольких шоссе, ведущих в Суджу. Расскажите, пожалуйста, подробнее, обо всех этих нюансах.- Мы не стали сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Мы что-то задумали, и это что-то сейчас реализовывается. Посмотрите, каким сюрпризом для противника стали наши контрудары, несмотря на разведданные американских спутников. Мы их переиграли и готовимся переиграть где-то еще.Мы с вами часто обсуждали гипотетическую операцию наших войск в Сумской области и пришли к выводу, что самое удобное направление для удара – пояс реки Сейм. Так вот ВСУ сейчас тоже контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг нашей наступающей группировке, но у них ничего не получается. Мы продолжаем выдавливать врага с нашей территории.Потом нам надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы. Нам нужен не стремительный бросок. Нам нужно опять обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше.Повторюсь, Украина не прекращает попыток атаковать вдоль реки Сейм. Мы там обороняемся. Киевский режим пытается ослабить нашу группировку, которая идет вперед. Он тоже что-то придумывает, чтобы мы затормозили, не успели, не зашли. Украина минирует местность, принудительно эвакуирует население из Глухова, Шостки и Белополья. Там тотально выселяют всех. Значит, они к чему-то готовятся.Пока же мы планомерно зачищаем территории, которые захватил враг. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Война – это не игра в "крестики-нолики", когда количество ходов ограничено. Есть много мелких нюансов. Например, бензовоз попал под обстрел, и мы не заправили три танка. Но в целом все получается неплохо.- Когда вы говорили о контрударе, который стал сюрпризом для ВСУ, что вы имели в виду?- Когда мы форсировали Сейм.Украина же взрывала там мосты, но мы никуда не убежали. Мы выстояли, накопили силы и начали контратаковать. Противник реально побежал. Это стало для него шоком. Мы же действительно быстро продвинулись в первые дни контрнаступления. Значит, враг был к этому не готов.Нечто подобное мы уже делали в Донбассе, когда прорывали подземные ходы и выходили в тыл крупным укрепрайонам ВСУ. Прорыть подземный ход – это работа не двух-трех дней. Тебе надо накопить ресурсы и тщательно все спланировать.Да, сейчас Украина упирается. Но это нормально. Какой-бы хитрый тактический прием ты не применил, противник рано или поздно к нему адаптируется.В войне всегда побеждает хитрость и логистика. В чем-то мы впереди врага, в чем-то он впереди нас.- Если говорить о заходе в Сумскую область, то наш общий знаковый Евгений Норин сказал, что наша задача максимум – приблизиться к самим Сумам на расстояние артиллерийского огня. Откуда это лучше сделать?- Взять Сумы под артиллерийский огонь – это не проблема. До него от Суджы всего 40 километров. Давайте сперва разберемся, что насколько сегодня значимы Сумы для военно-экономической системы Украины.Сумы – это простой областной центр. До войны там жило 200 тысяч человек. Химические заводы оттуда давно вывезли. Из важных военных объектов там было только артиллерийское училище. Что нам даст бомбардировка окрестностей Сум? Мы получим кучу беженцев, которые начнут разбегаться в разные стороны, а вражеская пропаганда начнет обвинять нас в геноциде.- Так вы же сами говорили, что для победы в СВО нам надо решать вопрос с Харьковом, который нельзя решить без решения вопроса Сум.- Я имею в виду, что надо обойти Сумы и взять их в блокаду. Не надо их штурмовать. Мы лишь напрасно потеряем время и людей. Вспомните, какой ценой мы взяли Бахмут? Да, это был важный тактический успех, но стратегически он ничего не поменял.Если Норин имеет в виду, что надо взять Сумы в кольцо и с помощью артиллерии уничтожать украинскую логистику, чтобы враг сам ее сдал, то он прав. Только это нужна такая блокада, которая бы заблокировала военных ("отдайте город нам или вы все ляжете"), но оставила возможность мирным жителям уйти в сторону Украины.А если мы будем двигаться между Сумами и Харьковом по реке Псел, мы сможем обхватить Харьков – более крупный город. Вопрос лишь в том, готовы ли мы к такой операции и есть ли у нас на это силы и средства.- Вы живете в Питере. А группировка "Север", которая сейчас сражается на приграничье, сформирована на базе Ленинградского военного округа. Вы поддерживаете связь с вашими земляками?- Поддерживаю, но детали боевых действий мы не обсуждаем. "Все хорошо, кормят хорошо, в отпуск отпускают, шапку надеваю". Главное, что люди живы и здоровы.Мы же видим, что на войне бывает всякое. Например, в Курской области солдаты-срочники несколько недель с минимальным запасом еды и патронов вели наблюдение, а потом вышли к своим. А были те, кто в первый день сдались.Такова жизнь.О других аспектах украинского кризиса - в интервью Алексея Кочеткова: ВСУ добивают своих, США готовят удары в тыл России, Польша пытается не убиться об стену

https://ukraina.ru/20230628/1047638412.html

https://ukraina.ru/20240919/1057525372.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, сумы, вооруженные силы украины, сво, украина, запад, владимир зеленский, евгений норин, владимир путин, генштаб, украина.ру