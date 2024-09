https://ukraina.ru/20240923/1057628959.html

"Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать

Владимир Зеленский прибыл в Соединённые Штаты, где у него запланирована насыщенная программа. И он, не теряя ни минуты, сразу же с головой погрузился в дела.

Первым делом он посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ, подписал там несколько снарядов и заявил, что предприятие будет сотрудничать с Запорожьем. Любопытно месторасположение завода: во-первых, это город, где родился президент США Джо Байден - Скрэнтон, во-вторых, это Пенсильвания, за которую идёт крайне активная борьба кандидатов в президенты. В этом колеблющемся штате симпатии электората меняются буквально день ото дня то в сторону вице-президента Камалы Харрис, то в сторону бывшего президента Дональда Трампа. А ещё там проживает крупная польская диаспора, симпатии которой пытаются завоевать оба предвыборных штаба.Зеленский впадает в ужас от мысли, что Байден может сказать "нет"И как раз в день начала визита в США американский журнал The New Yorker опубликовал интервью Зеленского, записанное накануне. Большая часть беседы с корреспондентом Джошуа Яффа посвящена новому плану украинского лидера, который он собирается представить в ходе визита Байдену и обоим кандидатам в президенты.В детали Зеленский вдаваться не стал, обозначил лишь суть: это план, который быстро усилит Украину, что якобы должно заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров (хотя он никогда и не отказывался от диалога), и который предполагает предоставление западной военной помощи с меньшими ограничениями, а также ускоренное вступление Украины в НАТО.И признал, что этот план разработан, прежде всего, с учётом поддержки Байдена. "Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить, если он откажется — ну, тогда нам придётся продолжать жить в рамках плана Б. И это прискорбно", - добавил украинский лидер.А что, если президент США всё же скажет "нет", спросил корреспондент."Это ужасная мысль. Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну каким-либо образом, который лишит Россию победы. И мы бы в итоге получили очень долгую войну — невозможную, изнурительную ситуацию, которая унесёт жизни огромного количества людей. Сказав это, я не могу винить Байдена ни в чём. В конце концов, он сделал мощный, исторический шаг, когда решил поддержать нас в начале войны, действие, которое подтолкнуло наших других партнёров сделать то же самое", - ответил Зеленский.Выглядит это как попытка переложить ответственность за неудачи ВСУ на американского президента, приправленная щепоткой лести и благодарности за былую помощь, которой сейчас уже недостаточно. И не только на Байдена."Мы годами жили по плану Б. План А был предложен до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами оружия. Я сказал нашим партнёрам: если Украина будет очень сильной, ничего не произойдёт. Они не послушали", - посетовал Зеленский.Эти просьбы он озвучивал за несколько дней до начала СВО Харрис на встрече в Европе, но она сказала "нет" и введению санкций против РФ, и вооружению Украины. С тех пор, как писал журнал The Time, отношения между политиками не заладились.Но Зеленскому придётся работать с Харрис и её командой в случае победы демократов на ноябрьских выборах. Либо – с Трампом и его второй администрацией, если выиграют республиканцы. И тут непонятно, чего украинскому лидеру хочется меньше.В интервью The New Yorker он выразил мнение, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает. Его напарника, сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, Зеленский считает слишком радикальным, а озвученным им план по урегулированию украинского конфликта, который предусматривает, что нынешняя линия фронта станет сильно укреплённой демилитаризованной зоной между двумя странами – не более чем лозунгами."Его послание, похоже, заключается в том, что Украина должна принести жертву. <…> Это была бы ужасная идея, если бы кто-то действительно собирался её осуществить, заставить Украину взять на себя расходы по прекращению войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не могло бы произойти. Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента", - заявил Зеленский.Период, когда США поддерживали Зеленского, подходит к концуНо ближайшие четыре месяца украинским властям придётся работать всё ещё с нынешней администрацией Белого дома, и задача номер один для Зеленского на этот визит – добиться от Байдена разрешения на применение западного вооружения для атак вглубь территории РФ. Спустя десять дней после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Страмером президент США по-прежнему говорит, что пока не принял решение.И, как пишет британская газета The Times со ссылкой на источник, вряд ли объявит о разрешении, которое должны принять совместно Вашингтон и Лондон, по итогам встречи с Зеленским, которая запланирована на 26 сентября."Уровень угрозы со стороны русских и Путина никогда не был таким высоким. Главная проблема в том, что мы не знаем, где на самом деле проходят красные линии", - пояснил собеседник издания.По информации The Times, ключевое место в "плане победы" занимает пункт о предоставлении Украине гарантиях безопасности, аналогичных пятой статье Устава НАТО, и Зеленский намерен оказывать давление на Байдена для получения таких гарантий, чтобы следующая американская администрация не смогла отменить, Трамп прежде всего.Ещё один пункт плана, о котором не сообщалось ранее, – поддержка дальнейшего проведения операций ВСУ на территории России, в частности в Курской области, добавляет британская газета.О ситуации на этом направлении корреспондент The New Yorker Зеленского тоже спросил. Тот сказал, что вторжение украинских войск показало партнёрам Киева, на что он способен, но признал, что не может назвать эту операцию ВСУ оглушительным успехом. Конечно, если бы всё складывалось успешно, украинские бойцы не дезертировали бы, как рассказывают РИА Новости представители российского силового ведомства.Удержать позиции ВСУ в Курской области на период визита в США (а соответственно, выступление на Генеральной Ассамблее ООН и переговоры с Байденом) для Зеленского сейчас критически важно, отмечает британский эксперт по международным отношениям Александр Меркурис.Каким поступком в ходе визита в США Зеленский проявил пренебрежительное отношение к Байдену, читайте в статье Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины

