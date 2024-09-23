https://ukraina.ru/20240923/1057623464.html

Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины

Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины - 23.09.2024 Украина.ру

Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины

Кому хуже всего в сложившейся в мире ситуации, так это "просроченному и жалкому" Владимиру Зеленскому (так теперь называют узурпатора и президента Украины с истекшим сроком годности) − его посещают разочарования за разочарованиями. Даже в США, куда он ломанулся как за манной небесной.

2024-09-23T14:56

2024-09-23T14:56

2024-09-23T14:56

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финансы

война

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Он уже прилетел за Атлантику и даже посетил военный завод в Пенсильвании, где ему прямо сказали: снарядов, которые принесут Украине немедленную победу над Россией, не будет. Как бы Зеленский их ни выпрашивал "ради демократии". И это конечно, разочаровывает. Потому что, как минимум, страшно за будущее. И свое, и всего режима.Но еще горше Зеленскому оттого, что наличие у него мощных и как бы щедрых кураторов и спонсоров, именуемых в простонародье "крышей", никого не пугает. И в первую очередь Россию, которая-то и должна задрожать.Зеленский, по его словам, привез в Америку свой план "победы над Путиным и Мордором" и готовится ознакомить с ним как американцев, так и всех остальных, кто должен прислушаться к справедливому "рыку демократии с Потомака и Гудзона", сбиться в послушную стаю и коллективно надавить на Россию, чтобы та стала ласковой и покладистой. Он даже похвастался, что в ближайшие дни пройдут встречи с лидерами стран Глобального Юга, "Большой семерки", Европы и руководителями международных организаций, а также "очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов".Проведение же некоего "второго саммита мира", на котором Москве должны были явить свою коллективную волю Запад вкупе с Глобальным Югом и таким же Востоком, − это один из главных пунктов "плана победы". "Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров — тех, кто в самых высоких кабинетах", — сказал Зеленский.Однако напугать никого не получается. Прилетев в США, Зеленский честно заявил, что страшно разочаровался, потому что русские "не прибежали" на саммит по зову Запада.В итоге не совсем понятно, чем закончится американское турне Зеленского, но уже точно известно, что может пострадать Украина. С Зеленским или без него − уже не так и важно: страна может оказаться под ответными ракетно-бомбовыми ударами и без денег, чтобы хоть как-то жить в таком непростом и безрадостном будущем. А удары без денег чреваты крахом государственности как таковой.Во-первых, самой главной просьбой Зеленского к американцам станет разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь "материковой" России. Более того, как стало известно перед визитом, для ударов по России Зеленскому уже мало ракет ATACMS. Он хочет получить высокоточные ракеты JASSM с дальностью в 370 км и другую их разновидность − JASSM-ER, малозаметные крылатые ракеты с двухконтурным турбореактивным двигателем и возможностью уничтожать цели на расстоянии 900+ км.Причем английская газета The Times сообщает также, что и уже поставляемые ей англо-французские ракеты Storm Shadow/SCALP Украина хочет получать с дальность не 300 км, а 550, то есть без экспортных ограничений по дальности.Британские журналисты так и пишут, что если желание Зеленского будет американцами удовлетворено, и JASSM в версии увеличенной дальности передадут ВСУ, то практически гарантированно стоит ждать попыток атаковать ими объекты в глубине России. Ибо другого смысла у такой передачи "дальнобоя" нет и быть не может − не солить же эти ракеты впрок собираются неонацисты.А поскольку Россия уже вывела свои военные объекты за пределы этой дальности, а Украина все равно будет бить, то получается, что наносить удары она будет по мирным объектам. С одной целью – вызвать нестабильность и спровоцировать смену власти в России. Ну, такая у них задумка.Облом может ждать Зеленского уже в этом вопросе. Как уже сообщала та же The Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден вряд ли объявит о своем решении относительно применения западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории по итогам встречи с Зеленским 26 сентября 2024 года в Вашингтоне. К тому же, уже отвечая на вопросы журналистов о решении разрешить ВСУ атаковать Россию с помощью дальнобойных американских ракет, Байден ответил кратко: "Нет".Остается только негласное разрешение: на словах нет, но на деле неонацистам в борьбе с Россией разрешат все. Ссылаясь на западных дипломатов, журналисты утверждают, что в ближайшие недели Британия и США планируют разрешить Украине наносить удары ракетами Storm Shadow/SCALP вглубь России в частном порядке.Во-вторых, уже известны и контуры новой уловки, которую режим Зеленского готов использовать для ударов по российской территории с целью сковырнуть ее власть и вызвать политическую турбулентность. А ведь именно смещение Путина и будет воспринято Западом как искомое и вожделенное им "стратегическое поражение России", ради чего Запад и натравил Украину на Россию.Уловка проста: Украина-де сама насобачилась производить ракеты нужной дальности и будет бить ими по целям вдалеке от российской границы. И министр обороны Украины Рустем Умеров, и многие западные политики, эксперты и журналисты уже сообщают, что Киев представил западным партнерам программу "массового производства ракет на Украине". И, по словам Умерова, хозяева уже дали устное согласие ее профинансировать. "Мы ожидаем, что наши партнеры скажут, какую часть из наших возможностей по производству ракет они готовы поддерживать", – заявил Умеров.Сообщено также, что финальное решение по этому вопросу будет принято и легализовано в ближайшее время. Возможно, тоже во время визита Зеленского в США.Зачем это нужно укронеонацистам? Очень просто: как пишут журналисты, "чтобы, когда… ракеты полетят по целям на российской территории, на Западе могли бы откреститься от происходящего, заявив, что это собственные украинские ракеты. Даже если от "Укропрома" там будет один шильдик (щиток, информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию. – Авт.) и название какое-нибудь типа "Нептун-М4".Другими словами, классическая обманка, к которым в исполнении Запада все уже привыкли. Но удары-то по России будут вполне реальными и смертоносными. И неонацисты Зеленского сегодня ждут расширения производства таких ракет и их легализации.Зачем нужны удары по России? Кроме смены власти, Москву еще и надо обвинить в том, что она – агрессор. Особенно если получится спровоцировать и потом нарваться на российскую ответку. А это вполне возможно. Президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил, что применение западного дальнобойного оружия означает вступление НАТО в прямой конфликт с Россией. И что Россия готова достойно ответить -- уже непосредственно по натовским объектам. Иного средства в этом случае продемонстрировать, что у России таки есть "красные линии", переходить которые никому не повадно, просто нет.А любые ответные удары, как вы понимаете, это урон Украине и ее населению. И если Зеленскому и его клике на это наплевать, то людям под этими ударами жить. И умирать, увы, – это война, самый страшный риск для украинской государственности, который Зеленский не хочет понимать и все время увеличивает. И ничего принципиально не меняется, если ему не дают это понимать – он сам себя загнал в такую ситуацию…И наконец, в-третьих, и без войны Украина уже страшно рискует по вине Зеленского. Если даже ничего не получится с ударами, если ситуация начнет склоняться к замирению на взаимовыгодных условиях, все равно ничего хорошего эта война Украине не принесла. Она уже разорена и загнана в долговую яму, и выход из нее, увы, не просматривается.Российская газета "Ведомости", проанализировав украинскую финансовую статистику и материалы Минфина Украины за последние месяцы, установила, что "Запад сокращает финансирование Украины. Внешние вливания в бюджет страны снизились в два раза".В частности, за первое полугодие этого года западные страны профинансировали только 27% расходов госбюджета Украины, в то время как в первой половине прошлого года финансирование было на уровне 50%.А Киев, напоминают "Ведомости", планировал в 2024 году привлечь извне 37 млрд долл займов, чтобы покрыть почти весь дефицит бюджета. Однако за первую половину 2024 года Украина получила только четверть этой суммы. То есть если ничего не улучшится, то в нынешнем году Украина получит лишь половину того, что ей нужно для нормальной жизнедеятельности. А если ничего не улучшится и Украина получит шиш?Вот то-то же: Украину ждут либо удары без денег, либо просто безденежье, которое тоже банально и жестко добьет ее.Такой вот смертельный выбор, когда у страны не спрашивают, чего она хочет. Она сегодня воюет. Не за свои интересы.О ситуации в Украине, сложившейся по вине Зеленского, читайте в статье Владимира Скачко "Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США" (https://ukraina.ru/20240922/1057607680.html)

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, визит, ракеты, перемирие, финансы, война, мнения