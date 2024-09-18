Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР
Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР
Президенту Молдавии с паспортом другого государства безразличны жизни молдавских солдат, от которых на самом деле зависит, придёт ли война на их землю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T03:00
2024-09-18T03:00
новости
молдавия
приднестровье
украина
вооруженные силы украины
всу
бывший ссср
восточное партнерство
восточная европа
курская область
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По мнению, вероятность втягивания Молдавии и военный конфликт с Приднестровской Молдавской Республикой существует. Нынешнее руководство Украины вполне может спланировать военную операцию с интервенцией в Приднестровье по образцу вторжения в российскую Курскую область.Амерберг уверен, что возобновление вооружённого конфликта в Приднестровье не отвечает национальным интересам Молдавии. Как бывший офицер молдавской армии он в интервью Украина.ру обратился к молдавским военнослужащим."Ребята, мы как военные люди, знаем лучше гражданского населения, чем страшна война. Мы должны сделать все, чтобы не допустить ее на нашей территории. Санду плевать на жизни собственных солдат. Если преступное молдавское руководство даст разрешение на проведение силовых операций, оно сбежит при первом же выстреле, а мы останемся здесь с выжженной землей. Я знаю, что в Национальной Армии Молдовы есть много здравых ребят, которые любят свою страну. Они прекрасно знают, кто их настоящий враг. Для Запада не составит никакого труда собрать еще какое-то количество пушечного мяса и разжечь войну. Не дайте втянуть себя в эту авантюру. Русским, молдаванам, гагаузам, болгарам и евреям нужно дать им отпор", - сказал Амерберг.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
https://ukraina.ru/20240916/1057472468.html
молдавия
приднестровье
украина
бывший ссср
восточная европа
курская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдавия, приднестровье, украина, вооруженные силы украины, всу, бывший ссср, восточное партнерство, восточная европа, курская область, кто, сво, приднестровская молдавская республика, пмр, постсоветское пространство
Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, бывший СССР, Восточное партнерство, Восточная Европа, Курская область, КТО, СВО, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР, постсоветское пространство

Эксперт рассказал, что ждёт Молдавию при нападении на ПМР

03:00 18.09.2024
 
© РИА Новости . И. Зенин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . И. Зенин
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Президенту Молдавии с паспортом другого государства безразличны жизни молдавских солдат, от которых на самом деле зависит, придёт ли война на их землю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По мнению, вероятность втягивания Молдавии и военный конфликт с Приднестровской Молдавской Республикой существует. Нынешнее руководство Украины вполне может спланировать военную операцию с интервенцией в Приднестровье по образцу вторжения в российскую Курскую область.
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Амерберг уверен, что возобновление вооружённого конфликта в Приднестровье не отвечает национальным интересам Молдавии. Как бывший офицер молдавской армии он в интервью Украина.ру обратился к молдавским военнослужащим.
"Ребята, мы как военные люди, знаем лучше гражданского населения, чем страшна война. Мы должны сделать все, чтобы не допустить ее на нашей территории. Санду плевать на жизни собственных солдат. Если преступное молдавское руководство даст разрешение на проведение силовых операций, оно сбежит при первом же выстреле, а мы останемся здесь с выжженной землей. Я знаю, что в Национальной Армии Молдовы есть много здравых ребят, которые любят свою страну. Они прекрасно знают, кто их настоящий враг. Для Запада не составит никакого труда собрать еще какое-то количество пушечного мяса и разжечь войну. Не дайте втянуть себя в эту авантюру. Русским, молдаванам, гагаузам, болгарам и евреям нужно дать им отпор", - сказал Амерберг.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
 
НовостиМолдавияПриднестровьеУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУбывший СССРВосточное партнерствоВосточная ЕвропаКурская областьКТОСВОПриднестровская Молдавская РеспубликаПМРпостсоветское пространство
 
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