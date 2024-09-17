https://ukraina.ru/20240917/1057477948.html

Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан

Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан - 17.09.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан

Скоро выборы в США, которые еще неизвестно чем закончатся. Я не верю, что там разразится гражданская война, но все эти покушения на Трампа – это серьезно. Понятно, что среди республиканцев у нас друзей нет, но они делают жесткие заявления в духе "Пусть Украина сама решает свои вопросы с Россией"

2024-09-17T06:45

2024-09-17T06:45

2024-09-17T06:45

интервью

приднестровье

молдавия

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

владимир зеленский

мчс

курская область

сво

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И если демократы почувствуют, что возвращение Трампа неминуемо, им будет нечего терять. И они попытаются поджечь все, что можно поджечь. В том числе в Приднестровье, считает эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил АмербергОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил, на примере курской авантюры мы можем примерно понять, какими ресурсами и каким способом киевский режим может осуществить фол последней надежды в виде нападения на Приднестровье (восемь бригад, подавление беспилотников, маневренные группы и удары по тыловым коммуникациям). Будет ли противник действовать точно так же? Более хитрее? Или все будет совсем уж примитивно?- Мы прекрасно знаем, для чего киевскому режиму понадобилась авантюра с Курской областью. В больных фантазиях Зеленского возникла идея об обмене территориями в ходе мирных переговоров, которые он якобы где-то хочет провести. Например, захватить Курчатовскую АЭС и шантажировать ей Россию. Но ничего этого не будет. ВСУ будут выбиты и уничтожены. Это уже происходит. Мы освободили более 10 населенных пунктов (по последней информации освобождены села Успеновка и Борки в Суджанском районе) и продолжаем наступление.В связи с этим ситуация вокруг Приднестровья начала развиваться слишком интересно. Украинские околовоенные блогеры опять стали снимать видео о том, что было бы неплохо зачистить наш регион, проведя тут операцию наподобие Курской. Понятно, что это психологическая операция, чтобы вызвать в обществе панику. Но прямо сейчас конкретных военных приготовлений противника не наблюдается.При этом отмечу, что каждый день приднестровские спецслужбы и войска проводят учения. Наконец-то до некоторых товарищей стало доходить, что угроза серьезна. Обо всех деталях я говорить не могу. Скажу только, что наконец-то у нас появились дроны. Все готовы к любым провокациям.- Все эти военные приготовления в Приднестровье, которых ранее не было (мы об этом с вами часто говорили), начались из-за Курской авантюры?- Это было еще до Курска, но сейчас они стали более активными. Учения ОГРВ (оперативная группа российских войск) в Приднестровье сейчас проходят каждый день.- И все-таки. Украина для нападения на Приднестровье может накопить такую же группировку, как это было под Курском?- Может. Но давайте я расскажу, как будут развиваться события в случае нападения на Приднестровье украинской армии при возможной поддержке молдавских вооруженных сил.Во-первых, сразу же взлетит на воздух склад оружия и боеприпасов в Колбасном, который находится в тысяче километров от границы с Украиной. Он заминирован еще с начала СВО. Киевскому режиму этот арсенал не достанется.Во-вторых, если армия Молдавии попытается атаковать нас с другой стороны, то, скажу страшную вещь, будет взорвана Кучурганская (Молдавская) ГРЭС, что приведет к разливу Днестра и лишит противника возможности наводить понтонные переправы.Более того, Республика Молдова в одну секунду на 90% останется без света. Потому что Молдавская ГРЭС принадлежит российскому ПАО "Интер РАО" и передает в Молдову до 90% электроэнергии. От этого как минимум пропадет связь. И Румыния в этом вопросе помочь Кишиневу никак не сможет. Быстро заменить эти объемы не получится.В-третьих, это уже будет объявление войны России, потому что в Приднестровье стоят российские миротворцы и военнослужащие, а также около 200 тысяч граждан РФ. МИД РФ неоднократно заявлял, что провокации и боевые действия на этой территории не останутся без ответа Москвы. Чем ответит Россия? Очень серьезными ракетными ударами, которые Молдова точно отразить не сможет. Это вызовет тотальную панику среди населения, когда сотни тысяч мирных жителей рванут к румынской границе, а многие военнослужащие откажутся выполнять приказы. Это будет просто коллапс.Есть еще важный политический момент.Пока Молдова не дает Украине политическое разрешение на проведение такой операции. Но в Молдове идут регулярные военные приготовления (поставки западного оружия и визиты натовских инструкторов). Молдова давно нацеливается на Бендеры, которые находятся на правом берегу Днестра. Но тут уже надо понять украинцам, за что они готовы воевать в Приднестровье?Формально Приднестровье является неотъемлемой частью Республики Молдова. Допустим, вы оккупируете эту территорию. Вы ее потом отдадите Кишиневу или заберете себе? Если заберете себе, то по какому праву? А если отдадите Молдове, то зачем вам погибать ради другого государства?Мы видим, что киевский режим в агонии. У них очень тяжелая внутриполитическая ситуация (ряд отставок в правительстве) и обрушение фронта в Донбассе (а будет еще хуже). И, конечно, они могут сделать подлянку в виде нападения на Приднестровье.Украинская пропаганда любит порассуждать, что они таким образом смогут пополнить обменный фонд, захватив в плен российских миротворцев и военнослужащих. Но они должны понимать, что здесь у нас тыла нет. Мы со всех окружены. Драться мы будем страшно. Мы вас будем убивать. Никакой легкой прогулки у вас не будет.Да, Приднестровье – узкая полоска земли, куда легко зайти. Но оттуда будет тяжело выйти. У нас есть крупные города вроде Тирасполя и Рыбницы. Мы будем их оборонять до последнего. Все, кому надо, уже к этому готовы.К украинским солдатам я обратился. Теперь я как бывший офицер хотел бы сказать несколько слов молдавским военнослужащим:"Ребята, мы как военные люди, знаем лучше гражданского населения, чем страшна война. Мы должны сделать все, чтобы не допустить ее на нашей территории. Санду плевать на жизни собственных солдат. Если преступное молдавское руководство даст разрешение на проведение силовых операций, оно сбежит при первом же выстреле, а мы останемся здесь с выжженной землей. Я знаю, что в Национальной Армии Молдовы есть много здравых ребят, которые любят свою страну. Они прекрасно знают, кто их настоящий враг. Для Запада не составит никакого труда собрать еще какое-то количества пушечного мяса и разжечь войну. Не дайте втянуть себя в эту авантюру. Русским, молдаванам, гагаузам, болгарам и евреям нужно дать им отпор".- Вы сказали, что Приднестровье окружено, поэтому будет драться до последнего. А что делать с мирным населением, которому будет некуда бежать? У вас хотя бы есть бомбоубежища?- В Приднестровье есть сеть бомбоубежищ. Но вы правильно отметили, что если начнутся боевые действия, то здесь начнется очень тяжелая ситуация. Когда в 1992 году был вооруженный конфликт с Молдовой, население бежало в Одесскую область, а сейчас такой возможности не будет. Допустим, будут какие-то зеленые коридоры. А куда? Мы знаем, что противник делает, когда объявляются гуманитарные коридоры. Наносит по ним удары, обвиняя в этом Россию. Будет страшно.Хотя у нас есть МЧС, которые разрабатывают планы и проводят учения по этому вопросу. Проверяются подвалы и бомбоубежища, которые различные контрагенты завалили своими товарами (оттуда все убирают). Проверяются системы оповещения населения на мобильные телефоны. Людям сообщают о проведении учений, регулярно включаются сирены. Все отрабатывается.Понятно, что если начнутся боевые действия, то всего этого будет недостаточно. Мирного населения очень много. Но другого выхода у нас все равно нет. Нам придется воевать среди мирного населения.- Вы еще сказали, что в случае боевых действий арсенал в Колбасном сразу же взлетит на воздух. Хотя до этого мы с вами обсуждали, что одномоментно все склады взорвать нет технической возможности и что запасы вооружений там по меркам СВО не такие уж и большие.- Сколько бы там ни было вооружений, Украине из этих запасов не должен достаться ни один патрон и ни один снаряд. Он будет уничтожен.Повторюсь, нападение на Приднестровье нужна киевскому режиму как пиар акция. А как он будет потом объяснять собственным военнослужащим и собственному населению, почему украинцам нужно умирать за другую страну?- Они это будут объяснять тем, что если покончить с Приднестровьем, то России уже не будет смысла двигаться к Одессе.- Россия будет двигаться к Одессе вне зависимости с ситуацией с Приднестровьем. А если ПМР не дай бог окажется в оккупации, эта мотивация будет двойной. Более того, чтобы по-настоящему оккупировать Приднестровье (а не просто зайти и что-то сделать), нужна 50 тысячная группировка и оккупационная администрация, чтобы контролировать эту территорию. Поэтому Украина рассчитывает на Молдову. Без Молдовы они никуда не пойдут.- При этом позиция Кишинева "буду/не буду" еще какое-то время будет сохраняться.- Внутриполитическая ситуация в Республике Молдова – это момент, который очень серьезно напрягает.Первое. Там 20 октября должны состояться президентские выборы, а у Майи Санду рейтинг просто ниже плинтуса. Да, ее политтехнологи рисуют социологические опросы, по которым она якобы победит в первом туре, но на самом деле она потеряла доверие даже среди молдавской диаспоры на Западе. А Санду наверняка очень понравилась ситуация с выборами на Украине, где Зеленский просто не стал их проводить, сославшись на войну. Это же идеальный план для Санду: устроить крупную провокацию в Приднестровье, объявить чрезвычайное положение и пересажать оппозицию. Западные кураторы могут все это реализовать.Второе. Киевский режим четко заявил, что с 2025 года транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен. Если это будет реализовано, это уже будет фактическое объявление войны, потому что Приднестровье останется без газа.Да, министр энергетики Молдовы Парликов успокаивает население тем, что Кишинев будет покупать газ с другого направления. Но он прекрасно знает, что "Турецкий поток" - это тот же российский газ, только по гораздо более высокой цене. Более того, газотранспортная инфраструктура в республике выстроена с востока на запад, а не с запада на восток. И ситуация в энергетике сейчас имеет ключевое значение.И до того момента, как истечет текущий газовый контракт, наверняка они планируют в Приднестровье что-то развязать. Самый опасный период – это предвыборная кампания в Республике Молдова.Мне кажется, что первый тур они проведут, посмотрят на результаты Майи Григорьевны, а потом уже будут принимать решение. Просто так они власть оппозиции не отдадут.- Напоследок я предлагаю рассмотреть еще один сценарий, при котором война может начаться сама собой. Некоторое время Запад планировал сделать так, чтобы ВСУ запускали F-16 с территории Молдавии, а потом отказался, потому что там якобы нет ни одного подходящего аэродрома. Эта история закончилась? Или она еще продолжает обсуждаться?- Идея о запуске F-16 с территории формально нейтральной Молдавии возникла только по одной причине – чтобы не подставлять Румынию как страну НАТО. Лично я в этом особого смысла не вижу.Сегодня в Молдавии есть только один военный аэродром – Маркулешты. Я там не бывал и не знаю в каком он состоянии. Но в любом случае, чтобы разместить там боевые самолеты, нужны серьезные вложение и много времени. Не говоря уже о том, чтобы настроить всю эту инфраструктуру под F-16. Конкретной информации о таких приготовлениях за последнее время не поступало.Конечно, мы еще увидим применение F-16. Украина держит их как козырь, чтобы нанести массированный ракетный удар по тому же Крымскому мосту. Но это будет иметь политическое, а не военное значение. Вряд ли киевский режим сейчас вообще будет решать серьезные военные задачи. Ему нужен только пиар.Вернемся к политике. Мы должны понимать, что у противника сейчас действительно мало времени. Скоро выборы в США, которые еще неизвестно чем закончатся. Я не верю, что там разразится гражданская война, но все эти покушения на Трампа – это серьезно. Понятно, что среди республиканцев у нас друзей нет, но они делают жесткие заявления в духе "Пусть Украина сама решает свои вопросы с Россией".И если демократы почувствуют, что возвращение Трампа неминуемо, им будет нечего терять. И они попытаются поджечь все, что можно поджечь.О других сценариях украинского кризиса - в интервью Дмитрия Евстафьева: Упырь из Вашингтона может запустить ядерный хаос на Украине, чтобы уйти безнаказанно

https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, приднестровье, молдавия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, мчс, курская область, сво, энергетика, санду майя, украина.ру