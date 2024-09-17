Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье? - 17.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240917/1057504678.html
Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье? - 17.09.2024 Украина.ру
Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
После Курской авантюры Владимира Зеленского вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) увеличилась.
2024-09-17T16:19
2024-09-17T16:19
эксклюзив
приднестровье
молдавия
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
санду майя
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_0:117:3017:1814_1920x0_80_0_0_c8ce78ececb014ff84738f5324d88d22.jpg
Подобные действия киевский режим может предпринять для того, чтобы открыть очередной фронт против России, а также для того, чтобы продемонстрировать западным партнерам, что с боеспособностью Вооруженных сил Украины якобы все в полном порядке, и что война может продолжаться. Ведь для Зеленского понятно, что пока идут боевые действия, он может удержаться у власти.Такую рискованную затею Киева мог бы поддержать Кишинев, так как для него это стало бы шансом расправиться с бывшей автономией, провозгласившей независимость от федерального центра в далеком 1990 году. Молдавия не признает Приднестровскую Молдавскую Республику и считает ее частью своего государства. Поэтому нападение на Приднестровье поставило бы молдавские власти в крайне неудобное положение. Но если на территорию республики ворвутся Вооруженные силы Украины, это уже другое дело.Примерно в таком ключе вероятность атаки на ПМР обсуждал в эфире украинского телевидения в августе этого года бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару. По его словам, Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как своих граждан, против которых она "не может начитать какие-то военные действия". Однако было бы желательно "если Молдавия вместе с Украиной стала решать вопрос присутствия российских войск (миротворцев в ПМР. – Ред.) в Приднестровье", сказал экс-министр обороны."Некоторые горячие головы в Республике Молдова хотят, чтобы ВСУ помогли решить вопрос с Приднестровьем. Сами не могут - армия не может воевать со своим народом. А ВСУ могут! Кстати, наше законодательство тоже запрещает применение армии против народа. Но ни Турчинову, ни Порошенко, ни Зеленскому такая мелочь, как законодательство, не помешала…" – прокомментировал ситуацию популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".При этом предполагается, что вероятность реализации сценария нападения на Приднестровье зависит от хода предстоящих президентских выборов в Молдавии и шансов действующего президента Майи Санду переизбраться на второй президентский срок.По словам доцента Финансового университета при правительстве России, директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игоря Шорникова, жесткая ставка Запада на Майю Санду на предстоящих президентских выборах в Молдавии наряду с абсолютной вседозволенностью правящей команды порождает предположения, что этот режим расставаться с властью не намерен и способен даже на силовые акции, если увидит угрозу себе.В частности, встречаются мнения, что неурегулированный конфликт с Приднестровьем может быть сейчас использован для провокаций с целью отмены выборов в Молдавии и вытеснения из региона российского военного присутствия, рассказал Шорников в интервью Украина.ру.Эксперт напомнил, что в Приднестровье проживают более 220 тысяч граждан Российской Федерации, которые фактически лишены связи с большой землей. Здесь находятся склады с российским вооружением, которые Россия не может ни вывезти, ни утилизировать на месте, добавил он. В регионе располагается российский военный и миротворческий контингент, а также принадлежащие РФ стратегические объекты энергетики, рассказал Шорников."В целом, Приднестровье очень уязвимо для давления извне. Поэтому в Киеве любят намекать, что они вполне могут ударить по нему. Между тем, Москва неоднократно предупреждала, что нападение на ПМР будет расценивать как нападение на Россию, и что она намерена защищать жителей республики всеми доступными ей средствами", - отметил политолог.По его словам, за два с половиной года с начала специальной военной операции бывало, что Приднестровье оказывалось в шаге от агрессии со стороны Украины, но, несмотря ни на что, на Днестре до сих пор сохраняется относительная стабильность.Поэтому любые силовые действия в молдо-приднестровском регионе грозят превратить все пространство от Северных Карпат до Черного моря в кипящий котел, подчеркнул эксперт."Причем все это будет по большей части внутринатовская и внутриевросоюзовская история, прямое воздействие на которую сможет в своих интересах оказывать Россия. Ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Киеву все это сейчас, когда еще непонятен исход президентских выборов в США, не нужно", - предположил он.По мнению Шорникова, президентские выборы в Молдавии действительно крайне важны с точки зрения удержания этой страны в западной орбите, но в текущей ситуации в мире обострение вокруг Приднестровья – это игра, которая не стоит свеч. Поэтому в перспективе ближайших месяцев Приднестровью не нужно опасаться военной агрессии, считает политолог."Реальные проблемы в регионе начнутся, если избиратели в Молдавии не смогут использовать благоприятную международную конъюнктуру для избавления от режима Санду. Если Санду победит, жителям Приднестровья следует готовится к экономической и энергетической блокаде, а жителям Молдавии – к постепенному втягиванию своей страны в украинский кризис. Но это уже перспективы 2025 года", - рассказал Игорь Шорников.А вот проигрыш Санду в октябре этого года не несет никаких рисков военной эскалации, добавил он. Худшее, что может произойти – это попытки "цветных" выступлений на улицах Кишинева наподобие тех, что сотрясали Тбилиси в период принятия закона об иноагентах, подытожил приднестровский политолог.Больше о вероятности нападения ВСУ на Приднестровскую Молдавскую Республику в интервью Михаила Амерберга После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан
https://ukraina.ru/20240808/1056747193.html
приднестровье
молдавия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1d/1052490276_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c50a5dee51469c207f3c032590715278.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, приднестровье, молдавия, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, санду майя, президентские выборы
Эксклюзив, Приднестровье, Молдавия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Санду Майя, президентские выборы

Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?

16:19 17.09.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
Перейти в фотобанк
Читать в
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
После Курской авантюры Владимира Зеленского вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) увеличилась.
Подобные действия киевский режим может предпринять для того, чтобы открыть очередной фронт против России, а также для того, чтобы продемонстрировать западным партнерам, что с боеспособностью Вооруженных сил Украины якобы все в полном порядке, и что война может продолжаться. Ведь для Зеленского понятно, что пока идут боевые действия, он может удержаться у власти.
Такую рискованную затею Киева мог бы поддержать Кишинев, так как для него это стало бы шансом расправиться с бывшей автономией, провозгласившей независимость от федерального центра в далеком 1990 году. Молдавия не признает Приднестровскую Молдавскую Республику и считает ее частью своего государства. Поэтому нападение на Приднестровье поставило бы молдавские власти в крайне неудобное положение. Но если на территорию республики ворвутся Вооруженные силы Украины, это уже другое дело.
Примерно в таком ключе вероятность атаки на ПМР обсуждал в эфире украинского телевидения в августе этого года бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару. По его словам, Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как своих граждан, против которых она "не может начитать какие-то военные действия". Однако было бы желательно "если Молдавия вместе с Украиной стала решать вопрос присутствия российских войск (миротворцев в ПМР. – Ред.) в Приднестровье", сказал экс-министр обороны.
"Некоторые горячие головы в Республике Молдова хотят, чтобы ВСУ помогли решить вопрос с Приднестровьем. Сами не могут - армия не может воевать со своим народом. А ВСУ могут! Кстати, наше законодательство тоже запрещает применение армии против народа. Но ни Турчинову, ни Порошенко, ни Зеленскому такая мелочь, как законодательство, не помешала…" – прокомментировал ситуацию популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".
При этом предполагается, что вероятность реализации сценария нападения на Приднестровье зависит от хода предстоящих президентских выборов в Молдавии и шансов действующего президента Майи Санду переизбраться на второй президентский срок.
Выборы президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
8 августа, 07:25
Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в МолдавииЦентральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, которые должны пройти в один день — 20 октября этого года
По словам доцента Финансового университета при правительстве России, директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игоря Шорникова, жесткая ставка Запада на Майю Санду на предстоящих президентских выборах в Молдавии наряду с абсолютной вседозволенностью правящей команды порождает предположения, что этот режим расставаться с властью не намерен и способен даже на силовые акции, если увидит угрозу себе.
В частности, встречаются мнения, что неурегулированный конфликт с Приднестровьем может быть сейчас использован для провокаций с целью отмены выборов в Молдавии и вытеснения из региона российского военного присутствия, рассказал Шорников в интервью Украина.ру.
Эксперт напомнил, что в Приднестровье проживают более 220 тысяч граждан Российской Федерации, которые фактически лишены связи с большой землей. Здесь находятся склады с российским вооружением, которые Россия не может ни вывезти, ни утилизировать на месте, добавил он. В регионе располагается российский военный и миротворческий контингент, а также принадлежащие РФ стратегические объекты энергетики, рассказал Шорников.
"В целом, Приднестровье очень уязвимо для давления извне. Поэтому в Киеве любят намекать, что они вполне могут ударить по нему. Между тем, Москва неоднократно предупреждала, что нападение на ПМР будет расценивать как нападение на Россию, и что она намерена защищать жителей республики всеми доступными ей средствами", - отметил политолог.
По его словам, за два с половиной года с начала специальной военной операции бывало, что Приднестровье оказывалось в шаге от агрессии со стороны Украины, но, несмотря ни на что, на Днестре до сих пор сохраняется относительная стабильность.
"Секрет такой устойчивости в очень сложном переплетении интересов региональных игроков. Любое обострение вокруг Приднестровья способно потянуть за собой неконтролируемый процесс пересмотра границ в регионе, от которого в первую очередь пострадает сама Украина. Киеву неизбежно придется столкнуться с территориальными амбициями Румынии и Венгрии. Однако разделом Украины это не закончится, у Будапешта давние счеты с Бухарестом по поводу территорий в Трансильвании и притеснения там венгерского меньшинства. Будапешт обязательно их предъявит", - сказал Шорников.
Поэтому любые силовые действия в молдо-приднестровском регионе грозят превратить все пространство от Северных Карпат до Черного моря в кипящий котел, подчеркнул эксперт.
"Причем все это будет по большей части внутринатовская и внутриевросоюзовская история, прямое воздействие на которую сможет в своих интересах оказывать Россия. Ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Киеву все это сейчас, когда еще непонятен исход президентских выборов в США, не нужно", - предположил он.
По мнению Шорникова, президентские выборы в Молдавии действительно крайне важны с точки зрения удержания этой страны в западной орбите, но в текущей ситуации в мире обострение вокруг Приднестровья – это игра, которая не стоит свеч. Поэтому в перспективе ближайших месяцев Приднестровью не нужно опасаться военной агрессии, считает политолог.
"Реальные проблемы в регионе начнутся, если избиратели в Молдавии не смогут использовать благоприятную международную конъюнктуру для избавления от режима Санду. Если Санду победит, жителям Приднестровья следует готовится к экономической и энергетической блокаде, а жителям Молдавии – к постепенному втягиванию своей страны в украинский кризис. Но это уже перспективы 2025 года", - рассказал Игорь Шорников.
А вот проигрыш Санду в октябре этого года не несет никаких рисков военной эскалации, добавил он. Худшее, что может произойти – это попытки "цветных" выступлений на улицах Кишинева наподобие тех, что сотрясали Тбилиси в период принятия закона об иноагентах, подытожил приднестровский политолог.
Больше о вероятности нападения ВСУ на Приднестровскую Молдавскую Республику в интервью Михаила Амерберга После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан
 
ЭксклюзивПриднестровьеМолдавияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСанду Майяпрезидентские выборы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
16:09Кустурица снял фильм о притеснениях православных на Украине
16:07Никита Мендкович: РФ пока не одолела фашизм на Украине, но она угомонит США с помощью простого алгоритма
16:00Перемышль: осада австрийской твердыни на русской земле
15:55Заложники в Судже. Гуманитарные коридоры как одна из главных проблем текущего конфликта
15:35Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
15:32Процедура импичмента Макрона вышла на новый уровень
15:13Военный сбор увеличится почти в четыре раза. Рада приняла законопроект о повышении налогов - Железняк
15:10Неудобно получилось: муж активистки, требовавшей вернуть мобилизованных домой, ушел на фронт
14:47"Лыжный спорт обеднел": норвежец Клебо заявил, что скучает по ярким дуэлям с русскими
14:26Российский "Миротворец": все за и против создания списка врагов
14:12Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"
14:01Путин перечислил приоритеты предстоящего бюджета России
13:49"Есть, чем ответить": Володин пригрозил Западу за разрешение бить по России
13:23Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к блокировке аккаунтов "России сегодня" и RT в соцсетях Meta*
13:17Швеция и Финляндия дали разрешение на удары по России: что дальше? Бекман о плане "Барбаросса" 2.0
13:12Превратится в "страну-кладбище". Главное на Украине на 13:00 17 сентября
13:03Панин* назвал условие своего приезда в Россию и удивил всех
12:59Украина взяла кредит на газ в Европе, но зимовать будет своими силами - "Нафтогаз"
12:56Песков объяснил, зачем Путин увеличил численность российской армии
Лента новостейМолния