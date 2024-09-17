Своими руками нельзя, украинскими − можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
После Курской авантюры Владимира Зеленского вероятность нападения на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) увеличилась.
Подобные действия киевский режим может предпринять для того, чтобы открыть очередной фронт против России, а также для того, чтобы продемонстрировать западным партнерам, что с боеспособностью Вооруженных сил Украины якобы все в полном порядке, и что война может продолжаться. Ведь для Зеленского понятно, что пока идут боевые действия, он может удержаться у власти.
Такую рискованную затею Киева мог бы поддержать Кишинев, так как для него это стало бы шансом расправиться с бывшей автономией, провозгласившей независимость от федерального центра в далеком 1990 году. Молдавия не признает Приднестровскую Молдавскую Республику и считает ее частью своего государства. Поэтому нападение на Приднестровье поставило бы молдавские власти в крайне неудобное положение. Но если на территорию республики ворвутся Вооруженные силы Украины, это уже другое дело.
Примерно в таком ключе вероятность атаки на ПМР обсуждал в эфире украинского телевидения в августе этого года бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару. По его словам, Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как своих граждан, против которых она "не может начитать какие-то военные действия". Однако было бы желательно "если Молдавия вместе с Украиной стала решать вопрос присутствия российских войск (миротворцев в ПМР. – Ред.) в Приднестровье", сказал экс-министр обороны.
"Некоторые горячие головы в Республике Молдова хотят, чтобы ВСУ помогли решить вопрос с Приднестровьем. Сами не могут - армия не может воевать со своим народом. А ВСУ могут! Кстати, наше законодательство тоже запрещает применение армии против народа. Но ни Турчинову, ни Порошенко, ни Зеленскому такая мелочь, как законодательство, не помешала…" – прокомментировал ситуацию популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".
При этом предполагается, что вероятность реализации сценария нападения на Приднестровье зависит от хода предстоящих президентских выборов в Молдавии и шансов действующего президента Майи Санду переизбраться на второй президентский срок.
8 августа, 07:25Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в МолдавииЦентральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, которые должны пройти в один день — 20 октября этого года
По словам доцента Финансового университета при правительстве России, директора Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игоря Шорникова, жесткая ставка Запада на Майю Санду на предстоящих президентских выборах в Молдавии наряду с абсолютной вседозволенностью правящей команды порождает предположения, что этот режим расставаться с властью не намерен и способен даже на силовые акции, если увидит угрозу себе.
В частности, встречаются мнения, что неурегулированный конфликт с Приднестровьем может быть сейчас использован для провокаций с целью отмены выборов в Молдавии и вытеснения из региона российского военного присутствия, рассказал Шорников в интервью Украина.ру.
Эксперт напомнил, что в Приднестровье проживают более 220 тысяч граждан Российской Федерации, которые фактически лишены связи с большой землей. Здесь находятся склады с российским вооружением, которые Россия не может ни вывезти, ни утилизировать на месте, добавил он. В регионе располагается российский военный и миротворческий контингент, а также принадлежащие РФ стратегические объекты энергетики, рассказал Шорников.
"В целом, Приднестровье очень уязвимо для давления извне. Поэтому в Киеве любят намекать, что они вполне могут ударить по нему. Между тем, Москва неоднократно предупреждала, что нападение на ПМР будет расценивать как нападение на Россию, и что она намерена защищать жителей республики всеми доступными ей средствами", - отметил политолог.
По его словам, за два с половиной года с начала специальной военной операции бывало, что Приднестровье оказывалось в шаге от агрессии со стороны Украины, но, несмотря ни на что, на Днестре до сих пор сохраняется относительная стабильность.
"Секрет такой устойчивости в очень сложном переплетении интересов региональных игроков. Любое обострение вокруг Приднестровья способно потянуть за собой неконтролируемый процесс пересмотра границ в регионе, от которого в первую очередь пострадает сама Украина. Киеву неизбежно придется столкнуться с территориальными амбициями Румынии и Венгрии. Однако разделом Украины это не закончится, у Будапешта давние счеты с Бухарестом по поводу территорий в Трансильвании и притеснения там венгерского меньшинства. Будапешт обязательно их предъявит", - сказал Шорников.
Поэтому любые силовые действия в молдо-приднестровском регионе грозят превратить все пространство от Северных Карпат до Черного моря в кипящий котел, подчеркнул эксперт.
"Причем все это будет по большей части внутринатовская и внутриевросоюзовская история, прямое воздействие на которую сможет в своих интересах оказывать Россия. Ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Киеву все это сейчас, когда еще непонятен исход президентских выборов в США, не нужно", - предположил он.
По мнению Шорникова, президентские выборы в Молдавии действительно крайне важны с точки зрения удержания этой страны в западной орбите, но в текущей ситуации в мире обострение вокруг Приднестровья – это игра, которая не стоит свеч. Поэтому в перспективе ближайших месяцев Приднестровью не нужно опасаться военной агрессии, считает политолог.
"Реальные проблемы в регионе начнутся, если избиратели в Молдавии не смогут использовать благоприятную международную конъюнктуру для избавления от режима Санду. Если Санду победит, жителям Приднестровья следует готовится к экономической и энергетической блокаде, а жителям Молдавии – к постепенному втягиванию своей страны в украинский кризис. Но это уже перспективы 2025 года", - рассказал Игорь Шорников.
А вот проигрыш Санду в октябре этого года не несет никаких рисков военной эскалации, добавил он. Худшее, что может произойти – это попытки "цветных" выступлений на улицах Кишинева наподобие тех, что сотрясали Тбилиси в период принятия закона об иноагентах, подытожил приднестровский политолог.
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