"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Большинство украинских самолетов не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.
Большинство самолетов киевского режима не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением, отметил Орлов.
"Если мы засечем там какие-то поползновения, мы нанесем туда удар. Украина прячет их по магистралям, где можно организовать временные пункты посадки и взлета. Это все нам досконально известно. Наша разведка работает по выявлению скрытых мест базирования", — указал специалист.
Эффективного ракетного удара во многом зависит от его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.ру
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