"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16 - 17.09.2024 Украина.ру
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"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16 - 17.09.2024 Украина.ру
"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16
Большинство украинских самолетов не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-09-17T03:00
2024-09-17T03:00
новости
украина
россия
запад
f-16
миг-29
мид
самолет
аэродромы
ракеты
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.По словам эксперта, запуск ракет Storm Shadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию на Украине и пригодны для запуска любых натовских ракет, рассказал эксперт.Большинство самолетов киевского режима не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением, отметил Орлов.Эффективного ракетного удара во многом зависит от его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.руО различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, f-16, миг-29, мид, самолет, аэродромы, ракеты, storm shadow
Новости, Украина, Россия, Запад, F-16, МиГ-29, МИД, самолет, аэродромы, ракеты, Storm Shadow

"Все досконально известно": военный эксперт рассказал, где на самом деле Украина прячет самолеты F-16

03:00 17.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Большинство украинских самолетов не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по территории РФ. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.
По словам эксперта, запуск ракет Storm Shadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию на Украине и пригодны для запуска любых натовских ракет, рассказал эксперт.
Большинство самолетов киевского режима не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все авиабазы так или иначе находятся под российским спутниковым наблюдением, отметил Орлов.
"Если мы засечем там какие-то поползновения, мы нанесем туда удар. Украина прячет их по магистралям, где можно организовать временные пункты посадки и взлета. Это все нам досконально известно. Наша разведка работает по выявлению скрытых мест базирования", — указал специалист.
Эффективного ракетного удара во многом зависит от его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск читайте на сайте Украина.ру
О различных сценариях украинского кризиса — в интервью Вадима Трухачева: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу на сайте Украина.ру
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Вчера, 17:14
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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