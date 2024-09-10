https://ukraina.ru/20240910/1057336112.html

Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу - 10.09.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая.

2024-09-10T06:20

2024-09-10T06:20

2024-09-10T06:20

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марин ле пен

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украина.ру

госдума

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На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.- Вадим Вадимович, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Шольц изучает настроения в России на предмет переговоров?- Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный.Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней.- Поговорим о новом премьер-министра Франции. Действительно ли Мишель Барнье ставленник Марин Ле Пен?- Нет, Барнье не евроскептик. Это консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией. Это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон.Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона.- Некоторые считают, что Барнье – угроза помощи Киеву?- Он не представляет угрозу для помощи Киеву. Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России.- В своем ТГ-канале вы опубликовали статью о том, что история становится инструментом войны. А что делать с теми, кто заражен украинской пропагандой после окончания СВО?- На того, кто способен воспринимать большие тексты, надо работать большими текстами. Но я бы эти большие тексты подразделил бы на маленькие ролики. И построил бы контрпропаганду таким образом: тезис – два опровержения. Нужно подчеркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Даже среди русских националистов начала 20 века, монархистов, Союза русского народа было много выходцев с Украины.Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая. В Донбассе уже проблем нет, настроения там как в среднем регионе России. Но проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска. И эту работу уже надо начинать.Скажу парадоксальную вещь. На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу. Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине.О новом премьер-министре Франции Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно

https://ukraina.ru/20240909/1057327704.html

https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, россия, франция, олаф шольц, мишель барнье, марин ле пен, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума