Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу - 10.09.2024 Украина.ру
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Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу - 10.09.2024 Украина.ру
Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу
Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая.
2024-09-10T06:20
2024-09-10T06:20
интервью
украина
россия
франция
олаф шольц
мишель барнье
марин ле пен
вооруженные силы украины
украина.ру
госдума
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На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.- Вадим Вадимович, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Шольц изучает настроения в России на предмет переговоров?- Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный.Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней.- Поговорим о новом премьер-министра Франции. Действительно ли Мишель Барнье ставленник Марин Ле Пен?- Нет, Барнье не евроскептик. Это консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией. Это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон.Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона.- Некоторые считают, что Барнье – угроза помощи Киеву?- Он не представляет угрозу для помощи Киеву. Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России.- В своем ТГ-канале вы опубликовали статью о том, что история становится инструментом войны. А что делать с теми, кто заражен украинской пропагандой после окончания СВО?- На того, кто способен воспринимать большие тексты, надо работать большими текстами. Но я бы эти большие тексты подразделил бы на маленькие ролики. И построил бы контрпропаганду таким образом: тезис – два опровержения. Нужно подчеркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Даже среди русских националистов начала 20 века, монархистов, Союза русского народа было много выходцев с Украины.Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая. В Донбассе уже проблем нет, настроения там как в среднем регионе России. Но проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска. И эту работу уже надо начинать.Скажу парадоксальную вещь. На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу. Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине.О новом премьер-министре Франции Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
https://ukraina.ru/20240909/1057327704.html
https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html
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Александр Порунов
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, франция, олаф шольц, мишель барнье, марин ле пен, вооруженные силы украины, украина.ру, госдума
Интервью, Украина, Россия, Франция, Олаф Шольц, Мишель Барнье, Марин Ле Пен, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Госдума

Вадим Трухачев: После освобождения Харькова начнется тяжелейшая работа, но зверства ВСУ облегчают задачу

06:20 10.09.2024
 
© SputnikВадим Трухачев интервью
Вадим Трухачев интервью
© Sputnik
Читать в
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована. Но работа предстоит тяжелейшая.
На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
- Вадим Вадимович, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Шольца очередной уловкой. Шольц изучает настроения в России на предмет переговоров?
- Шольц никто и звать его никак. Это не просто хромая утка, это политический инвалид. Я бы слушал его однопартийца президента Штайнмайера. Он имеет международный вес, международный авторитет. То, что сказал Шольц, относится к тому, чтобы социал-демократы не слили выборы еще и в Бранденбурге через две недели. Их избиратель не пророссийский, но и не столь воинственный.
Поэтому слова Шольца надо не в международном контексте рассматривать, а во внутреннем. Он пытается отыграть назад и избирателю в Бранденбурге показать, что он не такой воинственный и слышит своего избирателя, который Россию недолюбливает, осуждает, но требует переговоров с ней.
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- Поговорим о новом премьер-министра Франции. Действительно ли Мишель Барнье ставленник Марин Ле Пен?
- Нет, Барнье не евроскептик. Это консервативный политики, который выступает за закручивание миграционных гаек, за жесткий разговор с Британией. Это представитель системных консерваторов, с которыми Макрон пошел на вынужденный союз, поскольку с одной стороны есть Ле Пен, с другой Меланшон.
Меланшон меньшее зло, чем Ле Пен, чтобы он слишком много о себе не возомнил, премьера взяли из другого лагеря. Это тактическая игра, чтобы не пустить депутатов от Ле Пен в парламент, он пошел на тактический союз с Меланшоном. А чтобы в парламенте меньше зависеть от Меланшона пошел на союз с республиканцами, с более атлантической частью коалиции Меланшона.
- Некоторые считают, что Барнье – угроза помощи Киеву?
- Он не представляет угрозу для помощи Киеву. Он лишь говорит, что помощь Украине надо соизмерять с возможностями французских граждан. Угрозой Киеву могут называть любого, кто не готов порвать на себе рубашку и снять последние штаны ради Украины. А Барнье вполне системный европейский политик, критически относящийся к России.
- В своем ТГ-канале вы опубликовали статью о том, что история становится инструментом войны. А что делать с теми, кто заражен украинской пропагандой после окончания СВО?
- На того, кто способен воспринимать большие тексты, надо работать большими текстами. Но я бы эти большие тексты подразделил бы на маленькие ролики. И построил бы контрпропаганду таким образом: тезис – два опровержения. Нужно подчеркивать, что выходцы из Малороссии играли огромную роль в жизни Российской Империи и СССР, и они строили свою страну. Даже среди русских националистов начала 20 века, монархистов, Союза русского народа было много выходцев с Украины.
Треть населения бывшей УССР, Украины в границах 2013 года, перепрограммировать нельзя. Но колеблющихся много, особенно среди тех, кого достала мова, льющаяся из всех щелей. Молодежь, кстати, менее политизирована.
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Но работа предстоит тяжелейшая. В Донбассе уже проблем нет, настроения там как в среднем регионе России. Но проблемы будут в Херсонской и Запорожской областях, будут и после освобождения Харькова, Одессы и Днепропетровска. И эту работу уже надо начинать.
Скажу парадоксальную вещь. На наше счастье нам противостоит оголтелая бандеровщина. Если бы нам противостояла идея правильной Украины, где бы не отрицалось родство русских и украинцев, было значительно сложнее. Зверства ВСУ и оголтелая русофобия облегчают нам задачу.
Хорошо, что нам противостоит Украина, а не Польша. Большое монолитное государство, где все пропитано русофобией, но она не имеет столь карикатурной и антигуманной формы, как на Украине.
О новом премьер-министре Франции Новый премьер Франции лишит Украину поддержки? Не всё так однозначно
 
ИнтервьюУкраинаРоссияФранцияОлаф ШольцМишель БарньеМарин Ле ПенВооруженные силы УкраиныУкраина.руГосдума
 
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