https://ukraina.ru/20240912/1057404504.html

Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск

Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск - 12.09.2024 Украина.ру

Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск

Российское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. У нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением

2024-09-12T14:29

2024-09-12T14:29

2024-09-12T17:32

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Хотелось бы, чтобы наш радиолокационный контур полностью покрывал все воздушное пространство даже на низких высотах. А для этого надо насыщать линию соприкосновения дополнительными средствами: радарами и звуковыми датчиками. Эту работу надо проводить и совершенствовать, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары Украины дальнобойным оружием по российской территории. Он также назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев инсценировкой, чтобы поизящнее оформить это разрешение в публичном пространстве.— Владимир Петрович, сколько ракет и какого класса нужно Украине, чтобы она осуществила массированный удар по нашей территории?— Киевский режим обладает ракетами среднего радиуса действия для одного-двух таких ударов. У него есть больше 20 ракет StormShadow, больше 20 ракет ATACMS, а также энное количество ударных беспилотников. Другое дело, что вряд ли этот удар будет эффективным.Как показывает практика, у украинских БПЛА эффективность низкая, StormShadow мы перехватываем, с ATACMS мы тоже научились бороться.Так что этот удар будет носить больше пропагандистский характер. "Смотрите, мы можем бить по России". Понятно, что какие-то ракеты и беспилотники прорвутся. Но даже в этом случае мы можем констатировать, что эффективность нашей ПВО достаточно высока.— С каких носителей может быть осуществлен этот запуск?— Запуск тех же StormShadow можно производить с любого носителя: как с F-16, так и с МиГ-29. Они прошли модернизацию и пригодны для запуска любых натовских ракет.— А у нас хватит ракет, чтобы накрыть украинские аэродромы и уничтожить как можно больше вражеских пусковых установок?— Большинство самолетов киевского режима не дислоцируются на аэродромах. Противник прекрасно понимает, что все их аэродромы так или иначе находятся по нашим спутниковым наблюдением. Если мы засечем там какие-то поползновения, мы нанесем туда удар. Украина прячет их по магистралям, где можно организовать временные пункты посадки и взлета. Это все нам досконально известно. Наша разведка работает по выявлению скрытых мест базирования.— Вы сказали, что атаки украинских беспилотников не очень эффективны. Но говорят, что такие полеты ставят целью не поразить что-либо, а проложить дорогу для ракет.— Не в этом дело. Чтобы эффективно проложить дорогу для ракет, нужно значительно больше беспилотников (больше 100), чем сегодня летит в сторону России. Если Украина запустит больше 100 беспилотников по одному направлению, то они будут быстро выявлены (это же массовая цель), а наши перехватчики окажут на них сильное воздействие.Залог эффективного ракетного удара заключается в его скрытности. А если перед ним произойдет массовый запуск БПЛА, эффективность его будет крайне низка.— Существует ли угроза перегрузки нашей ПВО?— На каких-то этапах перегрузка ПВО возможна, поскольку у каждого зенитного комплекса ограниченный боекомплект. У "Бука" — четыре ракеты. У модернизированного "Бука" — восемь. У "Панцирей" и "Торов" они тоже ограничены. Но мы же говорим только об одной машине. А наши ЗРК стоят дивизионами. Там есть заряжающие машины. Все это работает в комплексе.Потому мы и говорим, что у нас эшелонированная система ПВО. Мы обеспечиваем определенные этапы защиты нашего воздушного пространства. Пробить ее не так уж и просто.— Мы когда-то с вами говорили, что нашей системе ПВО нужна более эффективная система оповещения. Есть ли подвижки в этом вопросе?— Как раз с системой оповещения у нас есть некоторые проблемы.Мы прекрасно понимаем, что Российское государство расположено на очень большой территории, и США за счет своей спутниковой разведки находят у нас какие-то дырки. Понятное дело, что у нас есть подвижные системы ПВО, которые перемещаются и устраивают засады. Но ВСУ запускают беспилотники очень низко, скрывая их в складках местности, чтобы ПВО не смогли их обнаружить своим дальним обнаружением. Но даже в этом случае мы их перехватываем.Хотелось бы, чтобы наш радиолокационный контур полностью покрывал все воздушное пространство даже на низких высотах. А для этого надо насыщать линию соприкосновения дополнительными средствами: радарами и звуковыми датчиками. Эту работу надо проводить и совершенствовать.— Сейчас Россия проводит масштабные учения флота "Океан-2024" в различных частях нашей акватории. Может ли это служить неким политическим сигналом: "Если вы будете бить по нашей территории, мы тоже вас всех перестреляем"?— Нет. Учения — это рутинная вещь, которая проводится в рамках текущей боевой подготовки. А насчет политических сигналов я могу высказать одну мою фантазию.Мне бы хотелось, чтобы после того, как очередной беспилотник со стороны Финляндии при радиолокационной поддержке Швеции пролетел над аэродромом Мурманска, пару эскадрилий наших ракетных бомбардировщиков загрузили бы не муляжами ядерных бомб, а подвесили бы к ним реальное ядерное оружие и выдвинулись в сторону Финляндии.Да, на подлете в 50 километров они бы развернулись и полетели обратно. Но пока они бы летели, Финляндии и всем остальным было бы очень страшно.О других аспектах СВО — в материале Сергея Зуева: Решение об ударах вглубь РФ, взрывы, путь к Третьей мировой. Главное на Украине на утро 12 сентября

https://ukraina.ru/20240625/1055827193.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, финляндия, украина, сергей лавров, энтони блинкен, вооруженные силы украины, мид, миг-29, f-16, ракеты, беспилотники, сво, пво, зрк бук, мурманск