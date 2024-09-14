https://ukraina.ru/20240914/1057422395.html

Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области

Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру

Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области

Во время контртеррористической операции в Курской области изначально всё зависело от мастерства командиров и навыков бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-14T08:15

2024-09-14T08:15

2024-09-14T08:15

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"Нужно понимать, что в Курской области у нас нет сплошной линии фронта. Когда ВСУ напали на регион, они использовали тактику диверсионных отрядов, которые просачивались мимо наших подразделений. Но там, где мы оказывали сопротивление, они останавливались", - сказал военкор.В качестве примера он привёл несколько атак ВСУ на КПП в Белгородской области – там российские пограничники дали отпор и не пустили интервентов на территорию России. Однако ВСУ прошли там, где им противостояли менее подготовленные войска.По словам Линина, живая сила и техника ВСУ вводились в Курскую область постепенно. Рассосредоточение интервентов позволило им снизить заметность вторжения на территорию России."Серьезные прорывы со стратегическими задачами требуют большого количества людей и техники. Даже если эти силы сосредотачиваются в лесополосах, их все равно заметно. Но такие диверсионные отряды заметить очень сложно, - сказал Линин. - Почему в начале вторжения Минобороны сообщило о том, что это была украинская ДРГ? Потому что противник заходил небольшими группами. Одна бронемашина, один танк, несколько единиц колесной техники. Там, где им удавалось прорваться на больших скоростях, они прорывались и закреплялись"."Наши войска действительно в какой-то степени были дезориентированы. Ты находишься здесь, а у тебя за спиной уже захвачен населенный пункт. Либо ты оттягиваешься, либо ты занимаешь круговую оборону. Тут уже все зависело от мастерства командиров и навыков бойцов на местах, - добавил Линин. - Там, где у нас были подготовленные солдаты, большого ущерба ВСУ не нанесли. Там, где были менее подготовленные – мы оттягивались и попадали в засаду".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

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новости, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, потери всу, дрг, диверсанты, кто