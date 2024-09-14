Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру
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Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области - 14.09.2024 Украина.ру
Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области
Во время контртеррористической операции в Курской области изначально всё зависело от мастерства командиров и навыков бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-14T08:15
2024-09-14T08:15
новости
курская область
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
минобороны рф
всу
потери всу
дрг
диверсанты
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"Нужно понимать, что в Курской области у нас нет сплошной линии фронта. Когда ВСУ напали на регион, они использовали тактику диверсионных отрядов, которые просачивались мимо наших подразделений. Но там, где мы оказывали сопротивление, они останавливались", - сказал военкор.В качестве примера он привёл несколько атак ВСУ на КПП в Белгородской области – там российские пограничники дали отпор и не пустили интервентов на территорию России. Однако ВСУ прошли там, где им противостояли менее подготовленные войска.По словам Линина, живая сила и техника ВСУ вводились в Курскую область постепенно. Рассосредоточение интервентов позволило им снизить заметность вторжения на территорию России."Серьезные прорывы со стратегическими задачами требуют большого количества людей и техники. Даже если эти силы сосредотачиваются в лесополосах, их все равно заметно. Но такие диверсионные отряды заметить очень сложно, - сказал Линин. - Почему в начале вторжения Минобороны сообщило о том, что это была украинская ДРГ? Потому что противник заходил небольшими группами. Одна бронемашина, один танк, несколько единиц колесной техники. Там, где им удавалось прорваться на больших скоростях, они прорывались и закреплялись"."Наши войска действительно в какой-то степени были дезориентированы. Ты находишься здесь, а у тебя за спиной уже захвачен населенный пункт. Либо ты оттягиваешься, либо ты занимаешь круговую оборону. Тут уже все зависело от мастерства командиров и навыков бойцов на местах, - добавил Линин. - Там, где у нас были подготовленные солдаты, большого ущерба ВСУ не нанесли. Там, где были менее подготовленные – мы оттягивались и попадали в засаду".Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
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новости, курская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, потери всу, дрг, диверсанты, кто
Новости, Курская область, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, ДРГ, диверсанты, КТО

Военкор рассказал, кто и как сдержал продвижение ВСУ в Курской области

08:15 14.09.2024
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Украина.ру
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Во время контртеррористической операции в Курской области изначально всё зависело от мастерства командиров и навыков бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Нужно понимать, что в Курской области у нас нет сплошной линии фронта. Когда ВСУ напали на регион, они использовали тактику диверсионных отрядов, которые просачивались мимо наших подразделений. Но там, где мы оказывали сопротивление, они останавливались", - сказал военкор.
В качестве примера он привёл несколько атак ВСУ на КПП в Белгородской области – там российские пограничники дали отпор и не пустили интервентов на территорию России. Однако ВСУ прошли там, где им противостояли менее подготовленные войска.
По словам Линина, живая сила и техника ВСУ вводились в Курскую область постепенно. Рассосредоточение интервентов позволило им снизить заметность вторжения на территорию России.
"Серьезные прорывы со стратегическими задачами требуют большого количества людей и техники. Даже если эти силы сосредотачиваются в лесополосах, их все равно заметно. Но такие диверсионные отряды заметить очень сложно, - сказал Линин. - Почему в начале вторжения Минобороны сообщило о том, что это была украинская ДРГ? Потому что противник заходил небольшими группами. Одна бронемашина, один танк, несколько единиц колесной техники. Там, где им удавалось прорваться на больших скоростях, они прорывались и закреплялись".
12 сентября, 11:31
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"Наши войска действительно в какой-то степени были дезориентированы. Ты находишься здесь, а у тебя за спиной уже захвачен населенный пункт. Либо ты оттягиваешься, либо ты занимаешь круговую оборону. Тут уже все зависело от мастерства командиров и навыков бойцов на местах, - добавил Линин. - Там, где у нас были подготовленные солдаты, большого ущерба ВСУ не нанесли. Там, где были менее подготовленные – мы оттягивались и попадали в засаду".
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар
 
НовостиКурская областьБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинобороны РФВСУпотери ВСУДРГдиверсантыКТО
 
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