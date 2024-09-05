История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму истребителей F-16, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. У этой версии есть несколько объяснений, отметил аналитик.
Первое. Все это произошло на территории западной Украины. Именно там должен был базироваться F-16, поскольку там порядка 20 аэродромов, которые могут принять эти самолеты, указал Леонков.
"Второе. Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму этих истребителей, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами и самолетами", — подчеркнул он.
"Четвертое. США давно отрабатывают различные тактические приемы. В данном случае они отрабатывали совместные действия F-16 и Patriot по отражению массированной атаки средствами воздушного нападения. И, видимо, в этот момент у них что-то пошло не так", — заключил собеседник издания.
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