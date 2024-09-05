История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня - 05.09.2024 Украина.ру
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История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня
История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня - 05.09.2024 Украина.ру
История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня
Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму истребителей F-16, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-09-05T05:00
2024-09-05T05:00
новости
украина
сша
харьков
f-16
авиация
зрк patriot
самолет
сво
западная украина
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По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. У этой версии есть несколько объяснений, отметил аналитик.Первое. Все это произошло на территории западной Украины. Именно там должен был базироваться F-16, поскольку там порядка 20 аэродромов, которые могут принять эти самолеты, указал Леонков.Третье. Было понятно, что F-16 будут прикрывать ЗРК Patriot. Когда Зеленский требовал поставить эти системы ПВО для прикрытия Харькова я уже отмечал, что на самом деле они поедут на западную Украину. Так и получилось, сообщил эксперт."Четвертое. США давно отрабатывают различные тактические приемы. В данном случае они отрабатывали совместные действия F-16 и Patriot по отражению массированной атаки средствами воздушного нападения. И, видимо, в этот момент у них что-то пошло не так", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
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сша
харьков
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новости, украина, сша, харьков, f-16, авиация, зрк patriot, самолет, сво, западная украина, аэродромы
Новости, Украина, США, Харьков, F-16, авиация, ЗРК Patriot, самолет, СВО, Западная Украина, аэродромы

История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня

05:00 05.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму истребителей F-16, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. У этой версии есть несколько объяснений, отметил аналитик.
Первое. Все это произошло на территории западной Украины. Именно там должен был базироваться F-16, поскольку там порядка 20 аэродромов, которые могут принять эти самолеты, указал Леонков.
"Второе. Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму этих истребителей, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами и самолетами", — подчеркнул он.
Третье. Было понятно, что F-16 будут прикрывать ЗРК Patriot. Когда Зеленский требовал поставить эти системы ПВО для прикрытия Харькова я уже отмечал, что на самом деле они поедут на западную Украину. Так и получилось, сообщил эксперт.
"Четвертое. США давно отрабатывают различные тактические приемы. В данном случае они отрабатывали совместные действия F-16 и Patriot по отражению массированной атаки средствами воздушного нападения. И, видимо, в этот момент у них что-то пошло не так", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
Андрей Клинцевич интервью
Вчера, 19:30
Андрей Клинцевич: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США Зеленский в рамках предвыборной кампании в США готовит удар в направлении Крыма. Сейчас идет усиление возможностей противника на Запорожском и Херсонском направлениях, поэтому когда там начнутся активные боевые действия , мировое внимание будет переключено туда. А группировка ВСУ в Курской области будет или выдавлена, или уничтожена.
 
НовостиУкраинаСШАХарьковF-16авиацияЗРК PatriotсамолетСВОЗападная Украинааэродромы
 
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