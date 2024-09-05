https://ukraina.ru/20240905/1057246706.html

История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня

История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня - 05.09.2024 Украина.ру

История с гибелью F-16: Леонков объяснил, почему самолет могли сбить в результате "дружественного" огня

Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму истребителей F-16, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-09-05T05:00

2024-09-05T05:00

2024-09-05T05:00

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По совокупности различных обрывчатых сведений, можно предположить, что переданный Украине F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. У этой версии есть несколько объяснений, отметил аналитик.Первое. Все это произошло на территории западной Украины. Именно там должен был базироваться F-16, поскольку там порядка 20 аэродромов, которые могут принять эти самолеты, указал Леонков.Третье. Было понятно, что F-16 будут прикрывать ЗРК Patriot. Когда Зеленский требовал поставить эти системы ПВО для прикрытия Харькова я уже отмечал, что на самом деле они поедут на западную Украину. Так и получилось, сообщил эксперт."Четвертое. США давно отрабатывают различные тактические приемы. В данном случае они отрабатывали совместные действия F-16 и Patriot по отражению массированной атаки средствами воздушного нападения. И, видимо, в этот момент у них что-то пошло не так", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057242944.html

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новости, украина, сша, харьков, f-16, авиация, зрк patriot, самолет, сво, западная украина, аэродромы