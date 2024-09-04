https://ukraina.ru/20240904/1057212062.html

Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв

Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв - 04.09.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв

Пока в Курской области чаша весов колеблется в вверх=вниз. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:15

2024-09-04T05:15

интервью

украина

сша

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

пентагон

f-16

зрк patriot

пво

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Более того, противник своей этой авантюрой позволил нам в Курской области сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Петрович, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали историю с гибелью F-16, из-за которой был отправлен в отставку командующий ВВС Украины. Как вы считаете, самолет был сбит в результате "дружественного" огня ПВО? Мы накрыли его во время попадания по украинским аэродромам? Или никакого F-16 там вообще не было, а противник просто пытается ввести нас в заблуждение, чтобы усыпить бдительность и нанести массированный удар этими истребителями?- Версий по поводу гибели F-16 было много. Самое интересное, что никаких официальных комментариев по этому поводу ни от Украины, ни от США так и не последовало. Более того, когда это произошло, представители Пентагона сказали, что не участвуют в расследовании и ничего не знают. Потом были сообщения, что выехали специалисты, которые будут расследовать инцидент, а потом появилась информация об отставке командующего ВВС Украины.По совокупности таких обрывчатых сведений, можно предположить, что F-16 действительно был сбит в результате "дружественного" огня. Я объясню почему.Первое. Все это произошло на территории западной Украины. Именно там должен был базироваться F-16, поскольку там порядка 20 аэродромов, которые могут их принять.Второе. Когда только-только появилась информация о передаче киевскому режиму этих истребителей, говорилось, что они будут оснащены оружием класса "воздух-воздух" и будут использоваться только как воздушная компонента ПВО, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами и самолетами.Третье. Было понятно, что F-16 будут прикрывать ЗРК Patriot. Я уже отмечал, что когда Зеленский требовал поставить эти системы ПВО для прикрытия Харькова, на самом деле они поедут на западную Украину. Так оно и получилось.Четвертое. США давно отрабатывают различные тактические приемы. В данном случае они отрабатывали совместные действия F-16 и Patriot по отражению массированной атаки средствами воздушного нападения. И, видимо, в этот момент у них что-то пошло не так.Причин, по которым ракета от Patriot попала в F-16, может быть несколько.Первое. Сбой опознавательной системы "свой-чужой", когда ракета от "Патриота" посчитала истребитель законной целью.Второе. F-16 по сравнению с нашими крылатыми ракетами Х-101 и "Геранями", которыми мы утюжим украинские аэродромы, гораздо более контрастная цель.Есть еще одна догадка. Один из западных специалистов отмечал, что у переданных киевскому режиму F-16 очень слабый комплекс РЭБ, поэтому они не могут противостоять российским ЗРК. Возможно, что пилот включил систему РЭБ, чтобы отвести ракету от самолета, но она не сработала.Все это в совокупности дает устойчивую версию, что F-16 сбил именно Partiot. И на этом фоне отставка командующего ВВС Украины выглядит вполне логично, потому что он должен был проконтролировать, чтобы такие учения, близкие к боевой обстановке, прошли без жертв, но с этой задачей не справился. Погиб один из лучших украинских пилотов, которого два года готовили в Америке. Было шесть летчиков, осталось пять.С другой стороны, США извлекли для себя выгоду из этой ситуации. Они поняли, что возможны и такие случаи, когда своя же ракета может сбить свой же самолет. Значит, надо что-то поменять в тактике или в оборудовании. Они провели опыт на украинском пилоте как на лабораторной крысе. Этот опыт закончился с отрицательным результатом, но даже этот отрицательный результат можно учесть в будущих военных операциях.До этого F-16 в связке с Patriot применялся только в 2015 году в Сирии, когда Patriot наводил F-16 на наш Су-24. А на Украине они оба участвовали в боевой работе, но произошел системный сбой. Да, погиб пилот, но это же не американский пилот. США в любой момент могут сказать: "Техника у нас хорошая. Просто украинские пилоты и зенитчики криворукие. Учитесь лучше, и все у вас получится".- На ваш взгляд, Украина в дальнейшем будет использовать F-16 как воздушную компоненту ПВО? Или нам следует ожидать их массированного налета?- Когда Украина попыталась провернуть "курский гамбит", использовав свою группировку в Донбассе в качестве пешки (они думали, что мы дальше не пойдем), F-16 должны были участвовать в этой авантюре. Уже 6 августа Великобритания начала давить на Европу и США, чтобы те дали разрешение на удары по "старой" российской территории. Речь шла именно о ракетах, которые устанавливаются на F-16 как штатные: SCALP, StormShadow, Taurus и даже JASSM.Причем по поводу "Таурусов" была информация, что Германия заключила выгодный контракт на размещение на своей территории 500 пусковых установок "Томагавков" наземного базирования взамен этих ракет. 250 "Таурусов" на 500 "Томагавков" - это хороший размен.Все эти ракеты могут появиться на поле боя. И беспилотники, которые залетают далеко на нашу территорию, прокладывают будущие маршруты для этих крылатых ракет. Противник будет стараться наносить по нам пристрелочные удары. Например, была информация, что в недавнем налете на Жуковский и Раменское участвовали три беспилотника, а следом за ними пролетела ракета красного цвета, которая сделала разворот и попала по НПЗ в Капотне.Ракеты красят в красный цвет для проведения последней стадии их испытания, чтобы лучше отследить их маршрут на земле, с воздуха и с космоса. Ракета была, только непонятно, какая именно. Очевидцы говорят, что она была похожа на толстую сигару, но это ничего не значит. В любом случае такие пристрелочные удары будут продолжаться.Понимаете, главная цель курской авантюры состояла в том, чтобы спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия, а потом дискредитировать ее в глазах стран Глобального Юга. Ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, но именно США довели ситуацию до того, что оно стало фактором агрессии. Именно Вашингтон ввел свою ядерную доктрину термин об "ограниченной ядерной войне" и превентивном ядерном ударе, поводом для которого может послужить даже массированная кибератака на ее финансовые центры.В России пока этого нет. Но наша доктрина будет меняться, чтобы такие провокации были беспочвенными и вообще никогда не случались. Поэтому все находятся в напряжении.Украина явно проигрывает, расходуя свои резервы под Курском и теряя подразделения в Донбассе. Противник остается без дорогостоящей техники, которую Запад мгновенно восстановить не может. Я не говорю, что у ВСУ развалился фронт и они бегут до Днепра, но вся их тактика и стратегия, которую им рекомендовали после провала контрнаступа, начинает крошиться. У них не хватает людей и резервов, которыми можно заткнуть дыры.Под Курском у противника тоже дела идут неважно. Украина там идет на хитрость, чтобы показать, что она еще сильна. Она придумала егерские подразделения с цифрами выше 150, которые, зайдя на нашу территорию, вдруг становятся частями 82-й или 61-й механизированных бригад. Как будто бригады, которые там действуют, просто не убиваемые терминаторы.Но мы уже видели этих "киборгов" в Донецком аэропорту. Тогда Украина просто сохраняла вывеску бригад, которые там работали, а личный состав гнался на убой. Это известный пиар-прием киевского режима.- Вы сказали, что противник продолжит эти пристрелочные выстрелы по нашей территории. Если массированный налет F-16 все же состоится, выдержит ли наша ПВО эту атаку?- К сожалению, мы еще не успели выстроить единую систему радиолокационного оповещения над всей территорией России. Она только создается, и защита Московской области – один из примеров этой обороны.Мы понимаем, что противник использует складки местности и летит на низких высотах, стараясь оставаться в радиолокационной тени. Поэтому надо выстраивать распределенную систему оповещения.Для этого пригодятся те же вышки сотовой связи. На них надо вмонтировать систему оповещения пролетов БПЛА и крылатых ракет. Они должны их засекать и передавать информацию в центры ПВО регионов. Причем даже уничтожение одного такого оповещателя не должно приводить к сбою этой системы.Это будет лучше, чем понатыкать во все углы дорогостоящие ЗРК.- Теперь насчет Курской области. Насколько я понимаю, ВСУ там прекратили массированные атаки, но теперь надо переходить к выдавливанию противника с нашей территории. Когда это может произойти?- Там по всей линии соприкосновения идут контактные бои, ВСУ по-прежнему атакуют. Только за прошедшие сутки на конкретных участках противник провел шесть подготовленных атак. Враг бросает туда резервы, пытаясь пробиться любой ценой к объектам, которыми он мечтал нас шантажировать.Повторюсь, идут встречные бои, в рамках которых мы сдерживаем ВСУ. Иногда мы даже освобождаем какие-то населенные пункты. Но противник постоянно бросает туда свежие резервы, в то время как у нас там бои ведут те части, которые сражаются с 6 августа.Это тяжелая работа. Если на других участках фронта бойцы получают в основном минно-взрывные ранения, то в Курской области они получают пулевые и осколочные ранения. Мы ведем бои в застройках, а это один из самых тяжелых видов боя. У нас там работают много штурмовых подразделений с хорошим опытом.Да, противник несет потери, но пытается их восполнять. Украина утверждает, что нагнала туда 30 тысяч человек. Да, эта цифра завышенная, но их там тысячи. Кто-то атакует, а кто-то копает окопы, чтобы закрепиться. А с нашей стороны работает авиация, которая эти объекты уничтожает.Пока чаша весов колеблется в разные стороны. Но в какой-то момент у противника может все закончиться. Украине придется выводить эти части, а сделать это будет сложно: потому что они все выжгли на местности, по которой они шли. Они будут как на ладони. Это будет даже не отступление, а тотальный разгром. Даже если кто-то из них панически побежит, он будет уничтожен.Противник своей этой авантюрой позволил нам в Курской области сформировать группировку войск, которая, разгромив ВСУ, может пойти на Сумы и на Киев.Напомню, что после окончания Курской битвы во время Великой Отечественной войны наши войска развили наступление на Сумы и Киев, которые были освобождены даже раньше Крыма. Сейчас эта история может повториться.- В Донбассе наше наступление на Покровск несколько замедлилось, поскольку противник перебросил туда резервы. Зато мы взяли Карловку, и теперь можем взять в котел группировку ВСУ на большом участке от села Желанное Первое до Красногоровки. Это случится?- Есть такое понятие как темп наступления. Наступление движется быстро, если исправно работала ротация и осуществлялся подвоз боеприпасов. Но бесконечно наступать невозможно, потому что нужна передышка, ротация, подтягивание резервов и средств поражения. Но после этой паузы наступление начинается в новом темпе. Причем необязательно на том же направлении, где оно шло ранее: ВСУ закрывают одну брешь, мы прорываем другую.Мы владеем стратегической инициативой, нигде не давая противнику покоя. Он что-то прикрыл под Покровском, зато у нас пошли подвижки под Угледаром и под Купянском. И если ВСУ что-то не перебросят под Купянск и под Угледар, они не удержат там линию соприкосновения.Такой тактикой мы будем сдвигать линию соприкосновения на запад, параллельно уничтожая живую силу и технику противника.- Что нам надо подтянуть в плане "железа", чтобы эта тактика не ослабевала?- Ключевую роль играют огневые средства поражения: артиллерия, авиация и разведка. Мы в этом отношении повысили эффективность. ВСУ еще не успевают развернуть свои "Хаймарсы", а по ним тут же прилетает. Чем больше у нас будет средств разведки и систем огневого поражения, тем быстрее пойдут результаты.Понятное дело, что местность, где мы наступаем, не предназначена для танковых атак. Мы еще не использовали танки по прямому назначению: прорыв, фланговые маневры и заходы в тыл. И когда мы выйдем на простор в "степь да степь широкую", будет совершенно иная картина. Украине придется предпринять титанические усилия, чтобы откатываться на какие-то другие позиции.Мы отрежем их от крупных городов, которые они попытаются превратить в крепости.- А танков и обслуживающего персонала для них у нас хватит? Мы производим 1500 тысячи танков в год. Говорят, что этого недостаточно.- Хватит. Если грамотно спланировать прорыв, хватит 100-400 танков. Они прорвут оборону и зайдут в тыл. Я еще не говорю о нашей "крылатой пехоте", которая будет участвовать в этом прорыве. У нас большой выбор стратегии и тактики. Главное, чтобы она сработала в нужное время и в нужном месте.О других примерах растягивания резервов ВСУ по разным направлениям - в интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240901/1057154138.html

https://ukraina.ru/20240902/1057153646.html

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Кирилл Курбатов

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