https://ukraina.ru/20240904/1057228331.html

Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг

Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг - 04.09.2024 Украина.ру

Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг

Самый главный вопрос сегодня в Украине: может ли гальванизация политического трупа, которую затеял просроченный президент Украины Владимир Зеленский, помочь ему сохранить и даже укрепить режим? Ответ: может, но это начало агонии.

2024-09-04T12:44

2024-09-04T12:44

2024-09-04T12:44

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Режим либо рухнет немедленно, либо еще кроваво и жестоко покувыркается по Украине и ее народу какое-то время. Но со стороны власти это однозначно бегство крыс с тонущего корабля. Зеленский -- как капитан -- думает, что он на судне знает всё, но крысы, как известно, знают больше. Отставка нескольких министров и вице-премьеров, которую увенчало бегство внешнеполитического пацюка (по-русски - крысы) Дмитрия Кулебы, говорит именно об этом. И не так и важно, убрали ли оборзевшего Кулебу непосредственно сами внешние кураторы Украины, или же они сделали это руками Зеленского, который как бы по оплеванной им же Конституции имеет право это делать (президент в Украине отвечает за внешнюю политику, а глава МИД – его креатура).Кулеба давно нарывался на отставку. Видимо, он сам не решался сдрыснуть в кусты и потому провоцировал скандалы, чтобы его убрали, как чрезмерного патриота, который готов ради Украины на все. Он хамил кормильцам и хозяевам, задирался с теми, от кого зависит помощь его стране и спокойствие на ее границах. Последние озвученные им территориальные претензии к Польше или ультимативное выбивание помощи на заседании глав МИД ЕС ("не дадите Украине, что ей нужно, на себя пеняйте за то, что она не победила") говорит о том, что Кулеба уже не просил, а требовал. Не протягивал руку за вспомоществованием, а сам нагло шарил по карманам дающих и гневался, когда его били по рукам. Ну кому на Западе это понравится?Однако таким поведением Кулеба еще и навредил только Украине: вслед за Венгрией о том, что не пустят Украину в ЕС с их нацистскими выбриками, заявили поляки. А Польша – это адвокат Украины в Европе. Не говоря уже о том, что интеграция в Европу – это главное и закрепленное в Конституции задание, которые должен был бы выполнять Кулеба. Он его загнал в ступор – все, фенита ля комедиа. Место Кулебы – на свалке истории, хотя он, судя по всему, время мерил себе на века.В итоге режим Зеленского на время действительно может стать крепче из-за того, что эрзац-фюрер окружит себя только своим людьми. Так в поисках причины объясняют кадровую чехарду в неонацистском гадюшнике на Печерских холмах некоторые обозреватели.Да, гальванизированный труп или зомби действительно на время становится сильнее и мощнее. Но проблема как раз в том, что – на время. Короткое и беспощадное. К явно просроченному Зеленскому в виде опоры придут даже не временщики, а именно эрзац-временщики.Если просто временщики до этого жили по излюбленному украинскому принципу "нацаревал сто рублей и убежал", то новые придут еще более наглые, циничные и жадные. Им по сто рублей уже "нацаревать" будут негде, и они будут рвать все, что плохо лежит, везде, по живому, чтобы урвать хотя бы по двадцатке-тридцатке. Они же, как вы понимаете, тоже без пропитания не согласны, а кормовая база сузилась до предела. Так что скамейка запасных у Зеленского есть, но она насквозь и сплошняком трэшевая и отстойная, хейтовая в отношении людей.Что же могло спровоцировать такой щедрый "министропад" в террариуме? Понятно же что, во-первых, плачевное положение дел неонацистской Украины на фронтах спецвоенной операции (СВО), и в тылу. Уже виден бесславный и кровавый конец не только курской авантюры, которая сожгла едва ли не последние боеспособные части и резерв ВСУ, но всей операции – фронт медленно, но уверенно сыплется по всем направлениям. А ответки российских военных наконец-то становятся такими достойными и разительными, что режим не успевает даже хоронить потери и восстанавливать, например, энерго и инфраструктуру.Но и в тылу все пошло под откос: жизненный уровень населения снижается на фоне общей разрухи, развала и деградации всех систем жизнеобеспечения. Более-менее работают и приносят средства к существованию или война, где платят, но убивают, или предприятия, связанные с войной, по которым бьет российская армия и тоже запросто можно умереть.А впереди – холодная и голодная зима без света, тепла и даже воды. Под бомбежками и на фоне беспредельной жадности неонацистского режима – Зеленский недавно подписал закон о повышении акцизов на бензин, дизель и автогаз. Это может окончательно положить остатки малого и среднего бизнеса, которые еще шевелятся. И министры, которые все понимают, но у которых у самих рыльце в кровавом пушку, просто бегут от ответственности. За все содеянное.Во-вторых, многие говорят, что таким образом в Украине или легализуется, или приближается (провоцируется) переворот. Либо к власти после отставок придут отморозки во главе с главой Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака и попытаются продлить агонию. Либо же наоборот – отставленные соберутся с силами, соединятся с недовольными региональными элитами и генералами, которые понимают, что их тупой удел – бессмысленная война на убой, и отправят в политический утиль Зеленского и его новую кодлу.Оба эти варианта вполне возможны, но режим Зеленского или после него все равно будут реанимировать, потому что на него есть заказ на Западе, которому нужна война с Россией. Или – как сейчас -- временная передышка, чтобы лучше подготовиться к такой войне в будущем.И потому, в-третьих, министропад в Украине мог спровоцировать Запад. Либо заказав "очищение власти от коррупционеров и несправившихся" (так пытаются оптимисты-певцы режима подать нынешние отставки), либо напугав министров, которые поняли, что Украину могут послать в последний и решительный бой и сожгут на полях сражений в считанные недели-месяцы.Ситуация на коллективном Западе такова, что согласия в товарищах нет от слова "совсем". США хотят перебросить Украину на Европу и заставить европейцев финансировать неонацистский режим. В самих США до края обостряется внутриполитическая борьба, связанная с президентскими выборами, и там вполне возможна холодная или даже горячая гражданская война, когда американцам будет не до Украины. Как, впрочем, и не до Европы. Но и в Европе, как и в США, как минимум, по-разному относятся к мольбам Зеленского разрешить его режиму бить дальнобойным оружием по "материковой" России."Ястребы войны" настаивают, что нужно разрешить. Например, опять подал голос, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который еще в августе нынешнего года написал в колонке для газеты Daily Mail: "Единственный способ остановить (российские – Авт.) планирующие бомбы – это ударить по авиабазам, которые используют самолеты РФ. А единственный способ ударить по этим базам – использовать западное оборудование, которое у них (украинцев – Авт.) уже есть. Украинцы получили системы ATACMS от США и Storm Shadow от Британии. Чего у них нет – так это необходимых разрешений… Почему бы нам не сделать этого? Почему бы нам не дать им свободу бить по военным объектам в России?"И точно так же американские "ястребы"-демократы требуют разрешения на применение ракет AGM-158 JASSM вне зоны боевых действий. То есть дать Украине добро на обстрел территорий за пределами ее "границ 1991 года". А потом вообще осуществить передачу ракет следующей версии — JASSM-ER с дальностью свыше 900 км.Западные же "голуби мира" и в США, и в Европе выступают против эскалации СВО. Они банально все еще боятся Третьей мировой войны в ее ядерном исполнении. Особенно после готовности России пересмотреть свою ядерную доктрину в вопросе применения ядерных боеголовок в зависимости от оперативной ситуации.Но все эти политические споры могли спровоцировать украинских министров либо на все то же бегство от ответственности, либо же на освобождение постов для более решительных и нарванных исполнителей воли западных "ястребов". И министры уходят, чтобы освободить место для гальванизаторов трупа.Повторяю, ненадолго. Хотя агония, если искусственно и безжалостно продлевать жизнедеятельность, может и занять некоторое время.Более подробно о том, какие министры и почему уходят в отставку на Украине - в статье Анастасиии Градинаровой "Не кони, а крысы. Павлив об отставках в украинском кабмине, а в перспективе и премьера Шмыгаля".

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240831/1057159577.html

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей ермак, вооруженные силы украины, ес, мнения, мид, европа