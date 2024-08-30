Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах" - 30.08.2024 Украина.ру
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Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"
Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах" - 30.08.2024 Украина.ру
Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"
Призыв в ряды ВСУ увеличен в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Минобороны своей страны
2024-08-30T11:56
2024-08-30T11:56
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
олег царев
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
резервы
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Местные журналисты уточнили, что многие трактовали опубликованную Минобороны Украины информацию как то, что резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза. Однако на самом деле кратно этому значению вырос призыв в ряды ВСУ.Между тем, в документе Минобороны Украины уточняется, что эта мера "в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособности и создавать необходимые резервы".Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия.В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что это не что иное, как шантаж со стороны главаря киевского режима."Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - отметил Царев.Военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный прокомментировал слова Зеленского о 14 бригадах. По его мнению, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек."И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. Этот факт заметили не только в Киеве, но и на Западе."За последние три недели российские войска быстро захватили более двух десятков городов и деревень при минимальном сопротивлении, включая долгое время удерживаемый городок Нью-Йорк", - написала британская газета The Financial Times.Британский эксперт Александр Меркурис констатировал, что у ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро."Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском. - Ред.) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.Немецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.Похожую версию изложили журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, олег царев, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру, резервы, призыв
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру, резервы, призыв

Резерв или призыв? Украинское командование запуталось в своих "успехах"

11:56 30.08.2024
 
© Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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Призыв в ряды ВСУ увеличен в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом 2024 года. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Минобороны своей страны
Местные журналисты уточнили, что многие трактовали опубликованную Минобороны Украины информацию как то, что резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза. Однако на самом деле кратно этому значению вырос призыв в ряды ВСУ.
Между тем, в документе Минобороны Украины уточняется, что эта мера "в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстанавливать их боеспособности и создавать необходимые резервы".
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у него есть целых 14 бригад, но они не могут пойти в наступление, потому что Запад не дает оружия.
В интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявил, что это не что иное, как шантаж со стороны главаря киевского режима.
"Это шантаж, потому что не так давно я проанализировал изменения в бюджет, и выяснилось, что расходы на Минобороны не растут. Это значит, что выплаты солдатам на линии фронта не растут. Это значит, что численность не растет", - отметил Царев.
Военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный прокомментировал слова Зеленского о 14 бригадах. По его мнению, Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия, для этого он пугает западных спонсоров. На самом деле, уверен эксперт, у Зеленского есть порядка 25-30 тысяч человек.
"И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания", - сказал Подлесный.
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ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. Этот факт заметили не только в Киеве, но и на Западе.
"За последние три недели российские войска быстро захватили более двух десятков городов и деревень при минимальном сопротивлении, включая долгое время удерживаемый городок Нью-Йорк", - написала британская газета The Financial Times.
Британский эксперт Александр Меркурис констатировал, что у ВСУ большие проблемы на Красноармейском (Покровском) направлении, и ситуация усугубляется очень быстро.
"Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском (Красноармейском. - Ред.) направлении, и это происходит молниеносно", — сказал он.
Немецкий журналист Юлиан Рёпке констатировал, что скорость продвижения российской армии и жалобы со стороны представителей ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны.
"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", – сказал Рёпке.
Похожую версию изложили журналисты американского New York Times. По мнению журналистов, Россия показывает в направлении Красноармейска "несокрушимую военную мощь", и что "российский импульс не ослабевает".
Полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии согласился с этой формулировкой, уточнив лишь, что "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
 
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.рурезервыпризыв
 
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