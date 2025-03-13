https://ukraina.ru/20250313/1061774654.html

Полу-мир, полу-война. Уроки ближневосточного перемирия

Полу-мир, полу-война. Уроки ближневосточного перемирия - 13.03.2025 Украина.ру

Полу-мир, полу-война. Уроки ближневосточного перемирия

Согласно сообщениям информационных агентств, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 13 марта прибыл в Россию, чтобы обсудить перспективы соглашения о прекращении огня на Украине

2025-03-13T14:39

2025-03-13T14:39

2025-03-13T14:39

эксклюзив

украина

дональд трамп

стив уиткофф

сша

израиль

газа

хамас

ансар алла

лига арабских государств (лаг)

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По данным СМИ, его самолёт прилетел в Москву из Катара, где продолжаются сложные переговоры об урегулировании конфликта в Газе. Их основными участниками являются Соединённые Штаты Америки, которые фактически представляют интересы Израиля, и государства арабского мира.Спустя два месяца после перемирия между израильским правительством и группировкой ХАМАС, заключенного при активном участии Уиткоффа, ситуация в секторе остаётся нестабильной, а достигнутые договоренности постоянно находятся под угрозой срыва.Главным препятствием к установлению полноценного мира является нерешённый вопрос о политическом будущем Газы.Американцы по-прежнему отталкиваются от первоначальной позиции Трампа, поддержанной Тель-Авивом. Согласно этому плану, палестинское население сектора будет переселено "куда-то в другое место", а управление этой территорией должно перейти к США. Надолго – согласно заявлениям Вашингтона, процесс восстановления этой разрушенной территории займёт не менее пятнадцати лет.Однако Лига арабских государств консолидировано выступает против депортации палестинцев. Она представила альтернативный проект будущего устройства Газы, на реализацию которого уйдёт от трёх до пяти лет. И его вполне можно реализовать без непосредственного участия американцев – за счёт инвестиций стран Персидского залива, Иордании и Египта.Первый этап так называемого общеарабского плана рассчитан на период до 2027 года, а его бюджет составит около 20 миллиардов долларов.Он прежде всего предусматривает масштабное строительство инфраструктуры: около 200 тысяч новых домов, рассчитанных на проживание 1,6 миллиона человек, вместе с объектами общественного обслуживания. А также ремонт автомобильных дорог и коммунальных сетей, потому что на сегодня они приведены в негодность на большей части территории сектора.На втором этапе реконструкции Газы, который предварительно рассчитан до 2030 года и оценивается в 30 миллиардов долларов, запланировано строительство еще 200 тысяч единиц жилья. Кроме того, будет проведено обустройство современного международного аэропорта, морского и рыболовецкого портов и создание промышленных предприятий, способных полноценно поддерживать местную экономику.В период многолетней израильской блокады на территории сектора в принципе не существовало подобных объектов.Согласно плану, деньги доноров разместят в специально созданном трастовом фонде, под международным контролем – чтобы предотвратить коррупцию, нецелевое использование спонсорских средств и повысить эффективность массовых работ по строительству новой Газы.Управление сектором планируется оставить за палестинцами. В течение переходного периода, который займёт примерно полгода, оно будет находится в руках специального комитета, в который войдут независимые и беспартийные технократы. А затем Газу предлагают передать под контроль Палестинской администрации, управляющей в настоящее время территорией на Западном берегу реки Иордан.Безопасность сектора должны обеспечить международные миротворческие силы на основании специального мандата Совета безопасности Организации Объединенных Наций – что в том числе подразумевает необходимость поддержки со стороны России. А палестинские силы безопасности, обученные Египтом и Иорданией, возьмут на себя функцию защиты общественного порядка, которую раньше осуществляли подразделения ХАМАС."Проблему палестинских вооруженных группировок, под которыми подразумевается прежде всего военное крыло ХАМАС, предлагается решить в рамках "заслуживающего доверия политического процесса", то есть путем межпалестинского диалога с участием стран-посредников, который восстановит права палестинцев и предложит ясный путь вперёд", – пишет в своём телеграм-канале эксперт Кирилл Семёнов.Данный план установит "временную шкалу, ведущую к созданию палестинского государства и наращиванию его потенциала".Он представляет для Израиля заметное неудобство – именно потому, что предполагает мирное решение вопроса ХАМАСа. А это автоматически лишает Тель-Авив формального повода для поддержания своего военного присутствия в Газе.Не мир, а неопределённостьПо этой причине израильское правительство настаивает на реализации первоначальных требований Дональда Трампа. Израильская армия по-прежнему находится на территории сектора, а в последние дни она снова начала препятствовать поставкам гуманитарной помощи, настаивая на необходимости ускорить процесс обмена израильских заложников на палестинских политзаключенных.Это может спровоцировать срыв перемирия в Газе, и урегулирование кровопролитного кризиса снова сорвётся в штопор.Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" объявило о готовности возобновить ракетные атаки на нефтеналивные танкеры и другие связанные с Израилем морские суда – если Тель-Авив не разблокирует поставки гуманитарки для палестинцев."Мы подтверждаем возобновление запрета для всех израильских судов на пересечение Красного, Аравийского, Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива. Запрет вступает в силу с момента его оглашения. Нападения продолжатся до открытия контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа, возобновления поставок гуманитарной помощи, необходимого продовольствия и медикаментов", – заявил по этому поводу спикер йеменских хуситов Яхья Сариа.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф принимает попытки сгладить эти противоречия – притом что в то же время он играет заметную роль в переговорах на украинском треке.Однако сложные попытки согласовать договоренности вокруг Газы показывают: в условиях, когда стороны конфликта имеют противоположные цели и интересы, достигнутое прекращение огня не обязательно ведёт к его реальному прекращению.И тогда ситуация надолго зависает в неопредёленном режиме – полу-мира и полу-войны.Интервью на эту тему: Пойдёт ли Иран на ядерную сделку с США, кого обманут на этот раз и чего выжидает Россия - Мендкович

https://ukraina.ru/20250303/1061503378.html

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эксклюзив, украина, дональд трамп, стив уиткофф, сша, израиль, газа, хамас, ансар алла, лига арабских государств (лаг)