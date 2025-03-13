https://ukraina.ru/20250313/1061779958.html

Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией - 13.03.2025 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалацией

Страны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. У них нет сил бросить им вызов. И они в наших успехах видят свой исторический реванш. Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать.

2025-03-13T16:21

2025-03-13T16:21

2025-03-13T16:21

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.- Дмитрий Олегович, как России следует реагировать предложение США о 30-дневном перемирии?- На паузу в военных действиях можно соглашаться, только если на для нас выгодна. Но это должны решать в Генштабе. Но нам никакое прекращение боевых действий не выгодно, потому что мы владеем инициативой. А в рамках политического процесса 30 дней - это очень короткий срок. Скорее всего, это британская задумка, чтобы выиграть время для британской же дипломатии и влезть в переговорный процесс.И нам соглашаться на то нельзя. Потому что явно это не то, с чем Белый дом сначала хотел бы к нам выходить. Это то, что в Госдепартамент забросили через лоббистов. Потому что с украинской делегацией же не Трамп встречался, а Госдеп. В Госдепе можно лоббировать все, что угодно. Значит, кто-то очень хорошо поработал с господином Рубио. С этой точки зрения нам стоит ответить вежливым отказом на все это предложение.- Все же ранее Трамп говорил, что любая помощь Украине это втягивание США в Третью мировую войну. Теперь же американская сторона возобновляет передачу разведданных и вооружений. Нынешний конфликт на Украине из "войны Байдена" превращается в "войну Трампа"?- Это деятельность лоббистских групп, у Трампа есть свое мнение. Военная помощь, которая шла на Украину, была согласована при Байдене в рамках бюджета. Для чего она была приостановлена? Для давления на Зеленского, чтобы дать ему понять, что США не шутят и не собираются оплачивать весь этот банкет. Для чего она сейчас возобновлена? Для давления на Путина. Стоит ли нам этого бояться? Не стоит, потому что мы под этим давлением живем и воюем.С этой помощью от США нам противника уничтожать сложнее. Но мы в любом случае его уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать. Я бы считал, что Америка втягивается дальше в эскалацию с нами, если бы появились новые статьи расходов и новые программы помощи Украине. Америка втянута в конфликт с нами и несет определенные риски в связи с этим конфликтом. И американская дипломатия использует эти поставки, в том числе, как инструмент переговорного давления.- Получается, что лоббистские группы все-таки определяют внешнюю политику США, а Трамп не имеет рычагов воздействия на них?- Администрация Трампа хочет добиться какого-то результата для себя. Не надо думать, что они хотят добиться какого-то результата для нас. Они находятся с нами в состоянии гибридной войны. И они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы из этой войны выходить, как они вывалились из Афганистана. Хотя в перспективе это может закончиться так. Но из конфликта им надо выходить, потому что Россия для них не приоритет с точки зрения угроз и безопасности.Они уже создали риторический фон для выхода из этого конфликта, но они хотят выйти на максимально комфортных для себя условиях. Поставки вооружения они используют как инструмент переговоров, как инструмент давления. Нам важно от любых половинчатых сценариев отказываться и показывать, что мы этому давлению не поддаемся.И даже с этой точки зрения нам никакого прекращения огня не нужно. Хотите поставлять оружие, поставляйте. С учетом того, что у вас Тайвань, на Ближнем Востоке назревают большие проблемы. В конце концов, вы уже сами достаточно хорошо обескровили себя. И я не вижу, чтобы там бум производства был, который бы быстро смог эти запасы пополнить. Мы живем в условиях американской помощи Украине на максималках. Америка передавала столько оружия, чтобы это не сказывалось на силовом обеспечении политики США в других регионах.И то, какие-то поставки, например, Тайваню откладывались в связи с поставками на Украину. Снаряды забирались со складов в Израиле и в Южной Корее для поставки на Украину. Поэтому Америка такой темп войны не выдержит по логистике. И если она продолжит поставки, это не будет оказать никакого критического влияния на то, что происходит на линии фронта. Передача разведданных хуже, чем поставки оружия. Но этим нас пытаются прогнуть. Мы должны выдвигать встречные условия, что мы не будем вести переговоров до тех пор, пока поставки не будут предназначены. Вот хороший ход. Россия может здесь ответить каким-то встречным давлением, в том числе эскалацией боевых действий.- Где пролегают границы комфорта для сил, которые представляет Трамп, на Украине? Одесса, Николаев, Харьков уже вне этой зоны?- Трамп не мыслит такими категориями. Его электорат, который смотрит Fox News, Украину не найдет на карте мира. С точки зрения белых англосаксов, протестантов и католиков, то, что происходит между Россией и Украиной, это борьба индейцев за границу резервации. Где она пройдет, всем абсолютно плевать. Но Путин для них все-таки лидер, а Зеленский туземный князек.Сколько Украина может потерять, Трампу все равно. Ему важно, как это будет обставлено с учетом действительно важной проблематики: Китай, Иран, Ближний Восток, контроль над вооружениями, рынком нефти. Трамп проявляет интерес к проектам освоения Африки. Задача Трампа продать решение проблемы, которую США сами создали. Создавали ее демократы при Обаме и Байдене.Будет американская помощь или нет, Украина эту войну продолжит проигрывать. Да, это потребует, может быть, еще длительного периода времени ведения боевых действий, но эти боевые действия в нашу пользу уже ведутся с прошлого года. И самое главное, что человеческий ресурс прочности самой системы на Украине исчерпывается. И Россия по-настоящему еще не применяла действительно разрушительных методов ведения войны.Россия воюет хирургическими методами. А в индустриальной войне, как бы это жестоко ни звучало, нужно воевать немного по-другому. Потому что в индустриальной войне важно разрушение тыла противника, который снабжает фронт. Это решаемая задача для тех средств поражения, которые есть у России. Кроме "Орешника", есть и другие варианты. Положение ВСУ резко ухудшится, украинскому населению станет менее комфортно жить, но меня это абсолютно не волнует. Будет меньше поддержки войны среди народа. Там еще до сих пор не поняли, что они эту войну проигрывают.Все, на чем мы сосредоточены, это выбивание живой силы врага. А это все сложнее сделать в условиях роста и технической оснащенности. Дроновая революция очень ограничивает возможность наступательных операций. Для того, чтобы через это перешагнуть, нужно разрушать связь и логистику. И Россия может использовать эскалацию как инструмент ведения переговоров.В Москве считается, что гуманизация войны, постоянная готовность к переговорам, которые мы демонстрируем, в выгодном свете нас выставляет в мире. Ничего подобного. В глазах администрации Трампа это точно выглядит как слабость.Страны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. У них нет сил бросить им вызов. А у России есть, поэтому они нам сочувствуют. И они в наших успехах видят свой исторический реванш. Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать.- Участники саммита в Париже считают, что Европа вполне может выдержать военное противостояние с Россией, только она себя недооценивает. Например, об этом говорил министр обороны Нидерландов. Он упомянул о том, что население Евросоюза в три раза превышает население России, 450 миллионов против 150, совокупный ВВП европейских стран превосходит российский в пять раз. Какие проблемы ЕС может нам создать?- Евросоюз может развалиться. Посмотрите на долговую нагрузку этих стран, какие у них бюджетные проблемы. Еврозона — это очень рыхлое образование, где нет единого долгового рынка, где все бюджетные правила нарушаются проблемными странами. Теми же Италией и Ирландией. И если они хотят гонку вооружений, если они попытаются распределить все это между собой в равных долях, они получат бюджетные кризисы в странах, которые не смогут это потянуть.Германия может себе позволить наращивать военные расходы, но у нее кастрированная военная промышленность из-за наложенных после Второй мировой войны ограничений. Чтобы создавать полноценное ВПК, им нужны кадры и капитальные инвестиции.И самое главное. Глядя на карту, мы видим Евросоюз, а внутри Европы все это выглядит по-другому. Поставьте себя на место поляка, который сидит в Варшаве, видит, что Германия наращивает военные расходы. Спустя 10 лет у нее будет самая сильная армия в Европе. У поляков прекрасная историческая память. Немцы — это реваншисты, которые считают, что Гданьск — это Данциг, Силезию и Восточную Померанию у них забрали несправедливо, устроив там геноцид немецкого населения. Его совершали поляки, чехи. В Германии это не забыли. И еще один нюанс. Кто будет лидером процесса по перевооружению Европы?- Если не Германия, то, очевидно, ее исторический соперник – Франция.- Люди, которые поднимают тему милитаризации Европы, играют с очень опасными вещами. Но если в Лондоне склонны к рисковым играм и могут делать ставку на развал Евросоюза, то сами европейцы, если пойдут по этому пути, проявят крайнюю недальновидность.То есть Франция будет лидером, который обеспечит ядерный зонтик. Ядерный зонтик Франции — это несколько сот ракет. Для гарантированного взаимного уничтожения этого категорически недостаточно. Россия может Евросоюз превратить в атомную пустыню. Одним залпом. Евросоюз ничего подобного с Россией сделать не сможет, учитывая возможности наших ПВО и ПРО.Это я еще не говорю о бухгалтерии. Чтобы оценить свои возможности противостоять России, оцените, как вы сможете мобилизовать свои экономики. В ВВП любые цифры можно нарисовать. В Нидерландах продажу наркотиков тоже записывают в ВВП. Какие реально деньги вы можете потратить на оборонные заводы, где вы возьмете кадры? Откуда эти ресурсы изымите? Из рынка труда, из ваших социальных программ? Почему Трамп не хочет платить за безопасность Европы? Потому что европейцы с точки зрения обеспечения социальных гарантий живут лучше, чем американцы. Потому что у европейцев нет таких военных расходов.Трамп заявил и о неравноценном союзе с Японией. Почему в Японии один из самых высоких уровней жизни в мире? Будучи побежденной страной, она живет под американским военным зонтиком, ничего не тратит на оборону.В теории, если найдутся сильные лидеры, Европа может объединиться против нас. Надо относиться к возможности возникновения такой угрозы адекватно, и противодействовать методами международной политики. Содействовать приходу к власти людей, таких, как Орбан, Фицо, которые будут саботировать антироссийскую милитаризацию Европы. Здесь Америка и Россия тактические союзники.Но когда Европа ведет разговоры о необходимости взять на себя ответственность за собственную безопасность, это удар по НАТО. Это признание, что НАТО не дееспособна. А вот НАТО при всей ее бюрократической неэффективности - отлаженная военная машина. Поэтому, если такие люди, как этот товарищ из Нидерландов, своей политической активностью мобилизуют Европу на создание собственной системы безопасности, которая развалит НАТО, мы должны быть им очень благодарны.О переговорах России и США Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, европа, украина, дональд трамп, дмитрий голубовский, джо байден, ес, нато, украина.ру