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"Зеленскому точно конец". Украинские эксперты и политики с тревогой о безвыходной ситуации в стране

"Зеленскому точно конец". Украинские эксперты и политики с тревогой о безвыходной ситуации в стране - 13.03.2025 Украина.ру

"Зеленскому точно конец". Украинские эксперты и политики с тревогой о безвыходной ситуации в стране

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают возможные последствия массированной атаки дронов ВСУ на Москву, думают, чем ответят русские и гадают, долго ли продержится Зеленский.

2025-03-13T06:10

2025-03-13T06:10

2025-03-13T06:10

эксклюзив

владимир зеленский

россия

украина

саудовская аравия

дональд трамп

александр дубинский

вооруженные силы украины

сизо

верховная рада

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Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, но ведущий, тем не менее, активную деятельность депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что последствия "фортелей" Зеленского, желающего всех обмануть и еще попить крови, могут быть очень серьезные - "например, заход русских в Сумскую область, прорыв к Запорожью или в Днепропетровскую область"."Клоуну все равно, он проигрался в пух и прах. Но пока рулетка крутится, и зеро еще не выпало, он формально сидит в казино. А как только все выпадет - его выкинут", - написал нардеп в своем телеграм-канале.По мнению опального политика, в этих переговорах есть только две субъектные стороны, это РФ и США. И для Трампа "уже вопрос принципа добиться от обнаглевшего прокси (Зеленского — Ред.) выполнения его команд".И потому "у Зеленского есть шанс еще чуть-чуть пропетлять, но нет шанса не подписать то, что ему скажут подписать", полагает Дубинский."Пропетлять" Зеленский пытается, стравив Трампа и Путина, считает покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. Так он расценил массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье перед началом переговоров в Саудовской Аравии.По его словам, Зеленский надеется на резкую реакцию РФ, что позволит ему сказать, что, мол, "Путин не хочет того, чего хочет Трамп"."Но сейчас даже по тупорылым западным телеканалам эта атака на дома показана, как акт террора. Поверьте, им показать ее так - это очень необычно для ТВ ЕС.Зеленский еще не понял, что из таких провокаций ничего не выйдет. Он пока ещё только доезжает, что мир в любом случае будет, а ему точно КОНЕЦ", - написал Шарий.Отметим, что в связи с террористическим налетом украинских БПЛА на московский регион некоторые эксперты в России заявляют, что разговоры о приостановке Штатами обмена разведданными с киевским режимом — это только разговоры.Телеграм-канал "Военная хроника" отмечает, что украинские дроны в основном врезались в верхние этажи зданий. Таким образом, "практический смысл в этом налете для врага только один - отвлечь внимание от Курской области". Кроме того, авторы канала связывают атаку с переговорами Киева и США в Саудовской Аравии.Ранее украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире ютуб-канала Александра Шелеста* рассказал, что главная проблема Зеленского и его команды заключается в том, что им не гарантируют сохранения во власти после завершения конфликта, более того, дают понять, что в будущем не видят их.Но кто, если не Зеленский? Отвечая на этот вопрос, политолог сказал, что сейчас действительно выбор не велик, но оживление политической жизни многое изменит."Это сейчас выбирать не из кого. Но если наступит период перемирия и откроют шлюзы информационных, политических свобод, ситуация изменится. Я скептик в отношении качественного состава следующей власти, но несомненно – выбор будет", - считает политолог.Он добавил, что внутри страны предстоит решать сложную задачу, нужно будет формировать команду и выставлять несколько лидеров - "как договороспособных без команды Зеленского". И это сейчас сложно себе представить, продолжил политолог, пояснив, что этих политических сил на Украине не так много, "а их лидеры… на гектар друг к другу не подходят по сложившимся уже историческим причинам".По мнению Ермолаева, сейчас есть пат Зеленского, но есть и пат в украинской политике – "кто-то первым должен начать процесс какого-то внутреннего контакта, подать сигнал, что он берет на себя роль консолидатора".Консолидировать политиков можно. Но как консолидировать общество, как примирить людей с теми же политиками и с их оборзевшими подручными? Один пример: местные паблики сообщают, что в Харькове ТЦКшники (сотрудники военкоматов — Ред.) ездят по городу на бусе с надписью "Мясокомбинат". То есть, прямо информируют сограждан, что отлавливают их с тем, чтобы тут же отправить прямиком в мясорубку. Сами же идти на мясо не хотят. Похоже, что процесс консолидации будет трудным…* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее - в материале Владимира Скачко "Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины"

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, россия, украина, саудовская аравия, дональд трамп, александр дубинский, вооруженные силы украины, сизо, верховная рада, эксперты