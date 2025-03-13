https://ukraina.ru/20250313/1061777253.html

Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова

Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова - 13.03.2025 Украина.ру

Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова

Враги России приложили большие усилия для наказания крымчан за свободный выбор – возвращения в российскую родную гавань. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-13T14:56

2025-03-13T14:56

2025-03-13T14:57

новости

россия

крым

севастополь

оон

мария захарова

мид рф

чей крым

референдум о статусе крыма (2014)

референдум 11 мая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101242/04/1012420432_0:281:3125:2039_1920x0_80_0_0_da5d0c41c448df9c24a563362b02b0f5.jpg.webp

Накануне отмечаемого 16 марта очередной, 11-й годовщины проведения общекрымского референдума о воссоединении с Российской Федерацией, Захарова рассказала о значении знакового исторического события.Она напомнила, что 18 марта исполняется 11 лет подписанию договора о принятии Республики Крым и г.Севастополя в состав России.В тот день жители Крыма самостоятельно, осознанно и свободно сделали выбор в пользу будущего для себя и своих детей. За вхождение в состав России в Республике Крым проголосовало 96,77% принявших участие в голосовании, а в Севастополе – 96,5%.Она также указала на созданные врагами России логистические проблемы, учитывая, что жителям Крыма не предоставляли возможности получения соответствующих документов для перемещения по ряду стран. Дискриминационные меры вводились по этнокультурному, географическому, гражданскому признакам принадлежности жителей российского региона.Захарова отметила, что в период нахождения полуострова под украинским правлением практически не развивалась экономика Крыма, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации с признаками полной дискриминации и низвержения культуры жителей полуострова.Русское и русскоязычное население подвергалось дискриминации, констатировала официальный представитель МИД РФ.Крымский мост Захарова назвала ярким символом нового периода истории Крыма. Она привела ряд примеров развития региона, отметив новые объекты инфраструктуры и отраслей экономики региона."Именно это вызывает чудовищную злобу, которая выражается в бесконечной агрессии со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит", - констатировала Захарова.Она также отметила, что 31 января 2024 года главный судебный орган ООН – Международный Суд – в своём постановлении отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан

https://ukraina.ru/20250202/1060755086.html

россия

крым

севастополь

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, севастополь, оон, мария захарова, мид рф, чей крым, референдум о статусе крыма (2014), референдум 11 мая, воссоединение, бывший ссср