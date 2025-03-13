https://ukraina.ru/20250313/1061777253.html
Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова
Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова - 13.03.2025 Украина.ру
Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова
Враги России приложили большие усилия для наказания крымчан за свободный выбор – возвращения в российскую родную гавань. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-13T14:56
2025-03-13T14:56
2025-03-13T14:57
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Накануне отмечаемого 16 марта очередной, 11-й годовщины проведения общекрымского референдума о воссоединении с Российской Федерацией, Захарова рассказала о значении знакового исторического события.Она напомнила, что 18 марта исполняется 11 лет подписанию договора о принятии Республики Крым и г.Севастополя в состав России.В тот день жители Крыма самостоятельно, осознанно и свободно сделали выбор в пользу будущего для себя и своих детей. За вхождение в состав России в Республике Крым проголосовало 96,77% принявших участие в голосовании, а в Севастополе – 96,5%.Она также указала на созданные врагами России логистические проблемы, учитывая, что жителям Крыма не предоставляли возможности получения соответствующих документов для перемещения по ряду стран. Дискриминационные меры вводились по этнокультурному, географическому, гражданскому признакам принадлежности жителей российского региона.Захарова отметила, что в период нахождения полуострова под украинским правлением практически не развивалась экономика Крыма, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации с признаками полной дискриминации и низвержения культуры жителей полуострова.Русское и русскоязычное население подвергалось дискриминации, констатировала официальный представитель МИД РФ.Крымский мост Захарова назвала ярким символом нового периода истории Крыма. Она привела ряд примеров развития региона, отметив новые объекты инфраструктуры и отраслей экономики региона."Именно это вызывает чудовищную злобу, которая выражается в бесконечной агрессии со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит", - констатировала Захарова.Она также отметила, что 31 января 2024 года главный судебный орган ООН – Международный Суд – в своём постановлении отклонил практически все требования Украины и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел историю вопроса в публикации Когда вместо слова "Здравствуйте" произнесли: "Слава Украине!", или Монстр, которого создал Майдан
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Враги России за 11 лет совершили немало попыток наказать крымчан и Россию за свободный выбор— Захарова
14:56 13.03.2025 (обновлено: 14:57 13.03.2025)
Враги России приложили большие усилия для наказания крымчан за свободный выбор – возвращения в российскую родную гавань. Об этом 13 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне отмечаемого 16 марта очередной, 11-й годовщины проведения общекрымского референдума о воссоединении с Российской Федерацией, Захарова рассказала о значении знакового исторического события.
Она напомнила, что 18 марта исполняется 11 лет подписанию договора о принятии Республики Крым и г.Севастополя
в состав России.В тот день жители Крыма
самостоятельно, осознанно и свободно сделали выбор в пользу будущего для себя и своих детей. За вхождение в состав России в Республике Крым проголосовало 96,77% принявших участие в голосовании, а в Севастополе – 96,5%.
"За 11 лет наши враги осуществили немало попыток наказать крымчан и всех граждан России за тот свободный выбор в пользу возвращения в родную гавань. Жители Крыма стойко перенесли не только водную, энергетическую, продовольственную и транспортную блокаду", - констатировала Захарова.
Она также указала на созданные врагами России логистические проблемы, учитывая, что жителям Крыма не предоставляли возможности получения соответствующих документов для перемещения по ряду стран. Дискриминационные меры вводились по этнокультурному, географическому, гражданскому признакам принадлежности жителей российского региона.
"Они перенесли развязанную киевским режимом при поддержке натовских стран настоящую юридическую агрессию. С треском провалилась и западная пропагандистская кампания в СМИ и международных структурах, когда Крым называли "полуостровом страха", где якобы ведётся "дискриминация" людей по каким-то признакам", - сказала дипломат.
Захарова отметила, что в период нахождения полуострова под украинским правлением практически не развивалась экономика Крыма, приходила в упадок инфраструктура, гуманитарная сфера подвергалась тотальной украинизации с признаками полной дискриминации и низвержения культуры жителей полуострова.
Русское и русскоязычное население подвергалось дискриминации, констатировала официальный представитель МИД РФ.
"Россия во всех смыслах, историческом и культурном, последовательно буквально "вымарывалась", выдавливалась не просто с полуострова, а из памяти и сознания людей, которые искренне себя поколениями причисляли к культуре России. После воссоединения Крыма с Российской Федерацией ситуация кардинально изменилась", - напомнила дипломат.
Крымский мост Захарова назвала ярким символом нового периода истории Крыма. Она привела ряд примеров развития региона, отметив новые объекты инфраструктуры и отраслей экономики региона.
"Именно это вызывает чудовищную злобу, которая выражается в бесконечной агрессии со стороны киевского режима и тех, кто за ним стоит", - констатировала Захарова.
Она также отметила, что 31 января 2024 года главный судебный орган ООН
– Международный Суд – в своём постановлении отклонил практически все требования Украины
и признал, что политика России соответствует обязательствам в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.