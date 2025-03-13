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Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ
Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру
Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ
Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1" назвал предложенное временное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ)
2025-03-13T14:46
2025-03-13T14:46
2025-03-13T14:46
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По его словам, накануне советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в телефонном разговоре проинформировал его об основных итогах переговоров представителей США с украинской делегацией в Джидде."Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.Он напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. А шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны.Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, константин ушаков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Россия, Константин Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ
Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1" назвал предложенное временное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ)
По его словам, накануне советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в телефонном разговоре проинформировал его об основных итогах переговоров представителей США с украинской делегацией в Джидде.
"Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы
.
А шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны.
Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин
в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.
"Президенты (России и Белоруссии - ред.) будут выступать, отвечая на вопросы сегодня на пресс-конференции... Президент (Путин - ред.), наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки", - анонсировал Ушаков.
В начале недели в Саудовской Аравии
прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского
опубликовал совместное заявление Киева
и Вашингтона
, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.
Подробнее о переговорах
в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.