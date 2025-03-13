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Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ

Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ - 13.03.2025 Украина.ру

Ушаков назвал предложение о временном перемирии на Украине передышкой для ВСУ

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1" назвал предложенное временное перемирие на Украине временной передышкой для Вооруженных сил страны (ВСУ)

2025-03-13T14:46

2025-03-13T14:46

2025-03-13T14:46

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По его словам, накануне советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в телефонном разговоре проинформировал его об основных итогах переговоров представителей США с украинской делегацией в Джидде."Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.Он напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. А шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны.Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин в четверг выскажет более конкретные и содержательные оценки предложения по временному перемирию на Украине.В начале недели в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Подробнее о переговорах в Саудовской Аравии - в материале Алексея Туманова Переговоры завершены. Зеленский согласился на перемирие, Штаты ждут ответа Москвы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, константин ушаков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины