Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы - 13.03.2025 Украина.ру
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Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы
Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы - 13.03.2025 Украина.ру
Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы
Каунасский окружной суд 13 марта добавил новый срок лишения свободы литовскому политику и журналисту, диссиденту и узнику совести Альгирдасу Палецкису. Об этом сообщила латвийский журналист Алла Березовская.
2025-03-13T15:39
2025-03-13T15:39
новости
литва
ссср
вильнюс
алена березовская
владимир ленин (владимир ульянов)
бывший ссср
прибалтика
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репрессии
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Каунасский окружной суд в апелляционном порядке закончил рассмотрение очередного "дела Палецкиса", отбывающего в тюрьме наказание по сфабрикованному уголовному делу о шпионаже. По версии спецслужб Литвы, Палецкис якобы собирал секретную информацию из открытых источников для неустановленных российских интересантов. В основу обвинения и приговора были положены заявления литовского педофила, давшего показания на Палецкиса в обмен на освобождение от уголовной ответственности.До этого Палецкиса судили за отрицание официальной версии событий января 1991 года около телецентра в Вильнюсе. Его слова "свои стреляли в своих" вызвали возмущение среди литовских националистов, недовольных отрицанием официального мифа о "советской оккупации" прибалтийской республики (Литовской ССР в составе СССР).На этот раз Палецкис получил новый приговор. Поводом стала публикация интервью с ним из тюрьмы. Литовские националисты возмутились недостаточной степенью пиетета в отношении участников незаконных вооружённых формирований, терроризировавших мирное население Литвы после окончания Великой Отечественной войны.Нынешнее решение суда второй инстанции под председательством Лины Лесинскене предписывает признать Альгирдаса Палецкиса виновным в оговоре "лесных братьев", но оправдать по части клеветы на Касчюнаса.„Он сделал заявления, принижающие участников послевоенного вооруженного сопротивления, приписывая им только отрицательные мотивы борьбы и умалчивая цель сопротивления – защиту свободы Литвы. С таким оскорбительным и публичным заявлением он отрицал и грубо принижал ответственность СССР за геноцид, совершенный во время послевоенного вооруженного сопротивления в Литве, перекладывая ответственность на США и замалчивая роль СССР, а также принижал участников вооруженного сопротивления в Литве“, - заявила Лесинскене.В итоге Альгирдас Палецкис проведёт ещё один год 10 месяцев и 18 дней реального лишения свободы. Их добавят к сроку, который литовский диссидент сейчас отбывает в тюрьме, отметила Березовская.Она напомнила, что предыдущему приговору о якобы шпионаже с вычетом полугода по апелляции Палецкисс отбывает наказание 5,5 лет лишения свободы. По нынешнему делу суд первой инстанции приговорил диссидента к одному месяцу и 20 дням тюрьмы.По её мнению, Лесинскене огласила очередной позор литовской ангажированной юстиции."Когда Палецкиса только приговорили по делу о выдуманном шпионаже к 6 годам (после кассации снизили до 5,5), знающие люди сразу сказали: выйти из тюрьмы Палецкису не дадут. Слишком популярен он среди простого народа и слишком опасен для властей, - заметила она. - И эти прогнозы начинают сбываться. В момент, когда Палецкис осталось сидеть полтора года, возник вот этот новый суд и новый приговор".Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему прибалтийских диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена"Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.Также сообщалось, что осенью 2024 года Каунасский окружной суд постановил оштрафовать местную жительницу Эрику Швенчёнене, которая на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Ленина. Подробности в публикации Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
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новости, литва, ссср, вильнюс, алена березовская, владимир ленин (владимир ульянов), бывший ссср, прибалтика, политзаключенные, репрессии, ес, свобода слова, история ссср, исторические мифы, националисты, бандформирование
Новости, Литва, СССР, Вильнюс, Алена Березовская, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), бывший СССР, Прибалтика, политзаключенные, репрессии, ЕС, свобода слова, история СССР, исторические мифы, националисты, бандформирование

Литовскому диссиденту Палецкису добавили два года тюрьмы

15:39 13.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Noel St. JohnАльгирдас Палецкис
Альгирдас Палецкис - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© commons.wikimedia.org / Noel St. John
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Каунасский окружной суд 13 марта добавил новый срок лишения свободы литовскому политику и журналисту, диссиденту и узнику совести Альгирдасу Палецкису. Об этом сообщила латвийский журналист Алла Березовская.
Каунасский окружной суд в апелляционном порядке закончил рассмотрение очередного "дела Палецкиса", отбывающего в тюрьме наказание по сфабрикованному уголовному делу о шпионаже. По версии спецслужб Литвы, Палецкис якобы собирал секретную информацию из открытых источников для неустановленных российских интересантов. В основу обвинения и приговора были положены заявления литовского педофила, давшего показания на Палецкиса в обмен на освобождение от уголовной ответственности.
До этого Палецкиса судили за отрицание официальной версии событий января 1991 года около телецентра в Вильнюсе. Его слова "свои стреляли в своих" вызвали возмущение среди литовских националистов, недовольных отрицанием официального мифа о "советской оккупации" прибалтийской республики (Литовской ССР в составе СССР).
На этот раз Палецкис получил новый приговор. Поводом стала публикация интервью с ним из тюрьмы. Литовские националисты возмутились недостаточной степенью пиетета в отношении участников незаконных вооружённых формирований, терроризировавших мирное население Литвы после окончания Великой Отечественной войны.
"Также Палецкиса признали виновным в клевете на тогдашнего депутата Сейма Лауринаса Касчюнаса, позже ставшего министром обороны, - рассказала Березовская. - Журналист рассказал о молодости этого политика, который был неонацистом и не скрывал этого. Но после появления этого интервью с Палецкисом, вдруг заявил, что все это вымысел. Хотя фактов даже в открытых источников было предостаточно".
Нынешнее решение суда второй инстанции под председательством Лины Лесинскене предписывает признать Альгирдаса Палецкиса виновным в оговоре "лесных братьев", но оправдать по части клеветы на Касчюнаса.
„Он сделал заявления, принижающие участников послевоенного вооруженного сопротивления, приписывая им только отрицательные мотивы борьбы и умалчивая цель сопротивления – защиту свободы Литвы. С таким оскорбительным и публичным заявлением он отрицал и грубо принижал ответственность СССР за геноцид, совершенный во время послевоенного вооруженного сопротивления в Литве, перекладывая ответственность на США и замалчивая роль СССР, а также принижал участников вооруженного сопротивления в Литве“, - заявила Лесинскене.
В итоге Альгирдас Палецкис проведёт ещё один год 10 месяцев и 18 дней реального лишения свободы. Их добавят к сроку, который литовский диссидент сейчас отбывает в тюрьме, отметила Березовская.
Она напомнила, что предыдущему приговору о якобы шпионаже с вычетом полугода по апелляции Палецкисс отбывает наказание 5,5 лет лишения свободы. По нынешнему делу суд первой инстанции приговорил диссидента к одному месяцу и 20 дням тюрьмы.
"То есть, несмотря на частичное оправдание, судья срок ужесточила", - констатировала Березовская.
По её мнению, Лесинскене огласила очередной позор литовской ангажированной юстиции.
"Когда Палецкиса только приговорили по делу о выдуманном шпионаже к 6 годам (после кассации снизили до 5,5), знающие люди сразу сказали: выйти из тюрьмы Палецкису не дадут. Слишком популярен он среди простого народа и слишком опасен для властей, - заметила она. - И эти прогнозы начинают сбываться. В момент, когда Палецкис осталось сидеть полтора года, возник вот этот новый суд и новый приговор".
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"Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.
Также сообщалось, что осенью 2024 года Каунасский окружной суд постановил оштрафовать местную жительницу Эрику Швенчёнене, которая на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Ленина. Подробности в публикации Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
 
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