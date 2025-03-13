https://ukraina.ru/20250313/1061757835.html

Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов

Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов - 13.03.2025 Украина.ру

Будет ли Украина соблюдать условия прекращения огня? Мнение украинских экспертов

Украинское экспертное сообщество прохладно встретило новость об итогах встречи в Джиде, а именно о прекращении огня на месяц. Многие считают, что это унижение и давление на Украину, ведь Зеленский неоднократно говорил, что не пойдёт на такой шаг без гарантий безопасности от США.

2025-03-13T07:01

2025-03-13T07:01

2025-03-13T07:01

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580251_3:0:1439:808_1920x0_80_0_0_77f8da36b738203fc7109a29e8ea480c.jpg

Однако информация о возобновлении военной помощи от американского военпрома и обмен разведданными приободрила сторонников продолжения военных действий. Они убеждены, что только победа на линии фронта может решить конфликт с Россией, а дипломатические пляски не только не приведут к миру, но и усилят позиции Москвы. Собственно, из позиции некоторых авторитетных лидеров общественного мнения ясно, что Украина уже сразу не готова выполнять взятые на себя обязательства в Саудовской Аравии. Как и после подписания в своё время обоих документов в Минске. Больше мнений из украинских соцсетей – в обзоре.Политический аналитик Сергей МарченкоКстати, если говорить о сухом остатке переговоров в Джидде, то он в том, что действительно важные решения принимает не Киев и даже не Вашингтон, а Москва. Трамп сделал все для того, чтобы не только легитимизировать … Путина, но и показать всему миру, кто является реальной властью и к кому идет на поклон со своими предложениями президент США. Сейчас многие комментаторы радостно орут, что мяч теперь на стороне России. Забывая, что у кого мяч – тот и ведет игру. А другие бегут за ним в попытке догнать. На России уже целый ряд триумфальных заявлений по типу, "Россия формирует свою политику в России". Дипломатично и США и Украина унижены. Ибо передали свои предложения Путину и сидят в сенях, ждут, пока барин выйдет и скажет свое решение. … он сейчас выставит дополнительные, унизительные для Украины условия. А потом, когда Украина их выполнит, выдвинут дополнительные условия. И ему за это ничего не будет. Ибо Трамп умеет нагибать только слабых. Трампушка не просто оправдывает надежду русских, а превосходит. И здесь можно было бы сильно приуныть. Но вчера я выступал перед рекрутерами сил ТРО и хочу поделиться впечатлениями. Давно не видел столь сильной, мотивированной и заряженной аудитории. Возможно здесь, в фейсбуках, и есть отчаяние и уныние, но не у военных! Военные знают, чего хотят и знают, как этого добиваться.Политик Павел РозенкоПлан капитуляции. Видели каким Ермак был после переговоров подавленным, взбешенным и очень обиженным? Это не удивительно! Ведь мы, в сущности, согласовали план США, который положили на стол Зеленскому еще до скандального визита к Трампу. Он предлагает: Безусловное прекращение огня; Безусловное подписание соглашения о полезных ископаемых; Отсутствие, никаких гарантий безопасности. На это должен был дать согласие Зеленский в Вашингтоне на встрече с Трампом. Но тогда все пошло не туда и не так.Решили "погазовать" на Трампа. Последствия? Украина потеряла военную и финансовую помощь от США. Слава Богу, вмешались "взрослые", наши европейские партнеры и "убедили" конструктивно вести себя в Саудовской Аравии. Согласились, военная помощь будет возобновлена, возможно. Еще неделю назад такой план США многие называли "планом капитуляции". Я бы не торопился с такими выводами. Ответ России на этот план – очевиден. А значит, война продолжается!Политтехнолог Карл ВолохНе могу, хоть убейте, вспомнить ни одного случая, где руководитель страны безоглядно ставил бы на кон свою репутацию в ситуации столь сложной и рискованной, как Трамп с российско-украинским урегулированием. Ведь мяч сегодня на стороне Путина. А это значит, что он либо должен принять предварительные условия Трампа, либо выставить американскому визави абсолютным идиотом и безответственным болтуном. И второе открывает Трампу только две базовые опции. Либо он усиливает санкционное давление на Московию плюс предоставляет Украине новые, более эффективные виды вооружений (как и обещал когда-то), либо выставляет себя не только глупым безответственным болтуном, но и слабаком. Во всяком случае, я считаю маловероятным вариант, когда в таких условиях он может снизить помощь Украине, что уже неплохо. П.С. Я прекрасно понимаю, что главные проблемы ждут нас при обсуждении условий завершения войны (и там нам полная поддержка США далеко не гарантирована). Но уже и прекращение огня является условием, которое до сих пор для Путина было неприемлемым, поэтому сейчас он проходит первый тест на вшивость. А за ним, скорее всего, последует очередь Трампа. Хотя, конечно, я хочу ошибиться, и то, что началось как откровенное безумие (с украинской стороны), приведет к окончанию войны на приемлемых для Украины условиях.Политический аналитик Валерий ПекарМы только в самом начале. Поскольку всем сторонам не хватает времени, частота событий будет высокой. Это утомительно. А истощаться нельзя, потому что мы в самом начале. Зафиксирую здесь только одно. Продвижение к миру стало возможным благодаря: 1. Устойчивости и героизма Сил обороны Украины – благодарим и помогаем каждый день. 2. Устойчивость и сплоченность украинского общества, которое не "поплыло", получив шок от остановки американской помощи, а выразило готовность стоять даже в этих условиях, - спасибо каждому и каждой из вас. 3. Твердый позиции европейского сообщества, немедленно взявшегося разворачивать систему замены Америке, – благодарим и продолжаем объяснять им нашу картину и мотивировать на создание настоящего европейского оборонного союза с участием Украины. 4. Жесткой реакции наших друзей в США, которых очень много, - поэтому не впадаем в антиамериканизм, благодарим, усилим сотрудничество. Как говорил Майк Тайсон, стратегия заканчивается тогда, когда вы пропустили удар в челюсть. Пропустить удар в челюсть (как мы на прошлой неделе), оправиться, подняться и двигаться дальше – это и есть настоящая жизнестойкость. Дальше будет хуже, потом лучше, потом хуже, потом лучше… ну, вы поняли. Пристегнитесь и делайте, что можете, с тем, что у вас есть, там, где вы есть (хороший совет Теодора Рузвельта).Политолог Олеся ЯхноГлавное из достигнутого на встрече в Джидде – это то, что удалось изменить вектор предыдущей американской настроенности. Ну и, конечно, конкретика. Украина стремится к миру.И мы это продемонстрировали конкретными предложениями как о перемирии, так и о движении к миру. Теперь Россия не сможет обходиться общими словами, будто она за мир, а по факту - демонстрировать обратное. Идею 30-дневного перемирия (не только на небе, на море, но и на суше) поддержали Украина, США, Европа. Посмотрим (надеюсь, не только мы, но и США), каким будет ответ России.Военный журналист Юрий БутусовНаступит ли мир после последних заявлений президента США и его команды? Нет. Это означает только одно – что Трамп впервые сформулировал свою позицию для переговоров в виде 30-дневного перемирия по действующей линии фронта. Поскольку одновременно была разблокирована военная помощь Украине от США, то уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у американцев нет. Ранее Россия включила в свою территорию пять регионов Украины, и остановка боевых действий будет означать, что Россия отказывается от идеи захвата всех этих регионов. Без такого решения и отказа РФ от планов захвата Донбасса, Запорожья и Херсона остановка боевых действий невозможна. На мой взгляд, для того чтобы Путин согласился на перемирие, нужно остановить российскую армию на фронте, то есть доказать, что Путин не способен уничтожить Украину военными методами. А чтобы остановить фронт, нужно убивать больше оккупантов, чем Путин способен мобилизовать - то есть уничтожать за месяц примерно 40 тысяч. При таких потерях фронт остановится и какие-либо наступления станут невыгодны для РФ. Это единственная стратегия гарантированного принуждения Путина к миру. Поэтому если Трамп хочет, чтобы Путин одобрил его мирный план, ему нужно показать, что США готовы оказать Украине помощь в значительно большем объеме, чем раньше, чтобы не сдерживать Россию, а чтобы нанести ей серию военных поражений. Если США и ЕС оставят военную помощь на уровне 2024-го года, и увеличат финансовую помощь для вооружения Украины современными дронами, РЭБ, РЭР и связью, Украина создаст в течение года настоящий фронт дронов и антидронов, и российская пехота будет уничтожаться в необходимом для победы количестве, а украинские потери будут из-за меньшего количества российских потерь. У нас есть для этого и обученные люди, и технологии, и организационные структуры, не хватает только ресурсов для масштабирования. Только военные поражения и потеря возможности наступать заставит Путина согласиться на мир.Военный и волонтер Юрий КасьяновГлавное из вчерашних переговоров – американцы возобновляют военную помощь и обмен разведданными. Думаю, что после переговоров с Путиным они эту помощь начнут увеличивать. Потому что предвыборные обещания остановить войну за 24 часа – это одно, а реальность – совсем другое. У нас, кстати, тоже так было: Порошенко обещал закончить войну через две недели, Зеленский - "просто перестать стрелять", а сейчас спешащие на выборы новые "лидеры" кричат, что войну надо остановить любой ценой, и что у них есть волшебная палочка... Ни у кого нет волшебной палочки, но все хотят остановить войну. Только любая цена может оказаться неприемлемо высокой.Политолог Павел НуссСША игнорировали требования Украины о гарантиях безопасности на переговорах в Саудовской Аравии - Die Welt. Издание сообщает, что в итоговом соглашении не учтены ключевые требования Киева. Украине удалось получить только обещания начать переговоры о "гарантиях долгосрочной безопасности" в ближайшее время. На фоне событий, связанных с потерей политических козырей на Курщине, откуда по информации многих осведомлённых источников выходят боеспособные украинские силы, информация об отсутствии каких-либо гарантий безопасности от США указывает, что никаких успешных переговоров не состоялось и нет никаких мощных переговорных позиций. Возобновление обмена разведданными и поставки оружия – не победа. Это был тот же козырь на руках другой стороны.О том, что думают о ситуации эксперты - в статье Сергея Зуева ""Зеленскому точно конец". Украинские эксперты и политики с тревогой о безвыходной ситуации в стране"

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, эксклюзив