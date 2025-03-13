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"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии - 13.03.2025 Украина.ру
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
Украина не вступит в Евросоюз раньше стран Западных Балкан. Об этом на Балканском форуме в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2025-03-13T17:10
2025-03-13T17:10
2025-03-13T17:11
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мид венгрии
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"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию", - сказал глава МИД Венгрии.Он поставил вопрос о нынешнем состоянии Украины, её готовности к вступлению в ЕС.Глава венгерского МИД осудил лицемерие Брюсселя и подчеркнул, сообщает РИА Новости, что если процесс основан на заслугах, то это должно в равной степени касаться всех кандидатов. Если же пребывание в состоянии конфликта, по мнению ЕС, является заслугой, то об этом надо заявить открыто, отметил представитель официального Будапешта.На эту же тему высказался глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В ходе брифинга заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, подчеркнул Гуйяш, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии.До этого Сийярто заявлял, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции. Поэтому Евросоюзу следует поспешить принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.Также ранее по вопросу членства Западных Балкан в Евросоюзе высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявлял, что принятие стран является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения.Сийярто ранее неоднократно говорил, напомнило РИА Новости, что Будапешт не поддержит ни один существенный шаг Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. МИД Венгрии упрекал Киев в цинизме и отсутствии результатов решения проблемы прав венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.Экономист и политолог Александр Дудчак рассматривал эту проблему в публикации Украинские мечты о евроинтеграции привели в Африку
https://ukraina.ru/20250307/1061613647.html
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"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
17:10 13.03.2025 (обновлено: 17:11 13.03.2025)
Украина не вступит в Евросоюз раньше стран Западных Балкан. Об этом на Балканском форуме в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию", - сказал глава МИД Венгрии.
Он поставил вопрос о нынешнем состоянии Украины, её готовности к вступлению в ЕС.
"Мы всерьез думаем, что Украина в лучшем состоянии, чем страны Западных Балкан? Что она сможет выполнить критерии раньше? Перестаньте, не будем смешными", - заявил Сийярто.
Глава венгерского МИД осудил лицемерие Брюсселя и подчеркнул, сообщает РИА Новости, что если процесс основан на заслугах, то это должно в равной степени касаться всех кандидатов. Если же пребывание в состоянии конфликта, по мнению ЕС, является заслугой, то об этом надо заявить открыто, отметил представитель официального Будапешта.
На эту же тему высказался глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В ходе брифинга заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, подчеркнул Гуйяш, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии.
До этого Сийярто заявлял, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции. Поэтому Евросоюзу следует поспешить принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Также ранее по вопросу членства Западных Балкан в Евросоюзе высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
. Он заявлял, что принятие стран является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения.
Сийярто ранее неоднократно говорил, напомнило РИА Новости, что Будапешт
не поддержит ни один существенный шаг Украины в сторону НАТО
и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. МИД Венгрии
упрекал Киев
в цинизме и отсутствии результатов решения проблемы прав венгерского меньшинства в украинском Закарпатье
.