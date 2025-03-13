https://ukraina.ru/20250313/1061784696.html

"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии

"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии - 13.03.2025 Украина.ру

"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии

Украина не вступит в Евросоюз раньше стран Западных Балкан. Об этом на Балканском форуме в Будапеште заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2025-03-13T17:10

2025-03-13T17:10

2025-03-13T17:11

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"Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан. Это невозможно. И не потому что мы думаем об Украине или странах Западных Балкан вместе или по отдельности, а потому что европейские политики используют выражение "процесс, основанный на заслугах", тысячу раз за одну дискуссию", - сказал глава МИД Венгрии.Он поставил вопрос о нынешнем состоянии Украины, её готовности к вступлению в ЕС.Глава венгерского МИД осудил лицемерие Брюсселя и подчеркнул, сообщает РИА Новости, что если процесс основан на заслугах, то это должно в равной степени касаться всех кандидатов. Если же пребывание в состоянии конфликта, по мнению ЕС, является заслугой, то об этом надо заявить открыто, отметил представитель официального Будапешта.На эту же тему высказался глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. В ходе брифинга заявил, что в национальной консультации о членстве Украины в ЕС будет один вопрос, о сроках проведения будет сообщено позже. Спросить мнение венгерских граждан о потенциальном вступлении Украины в сообщество необходимо, подчеркнул Гуйяш, потому что это скажется на рынке труда и сельского хозяйства в Венгрии.До этого Сийярто заявлял, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции. Поэтому Евросоюзу следует поспешить принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.Также ранее по вопросу членства Западных Балкан в Евросоюзе высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявлял, что принятие стран является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения.Сийярто ранее неоднократно говорил, напомнило РИА Новости, что Будапешт не поддержит ни один существенный шаг Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. МИД Венгрии упрекал Киев в цинизме и отсутствии результатов решения проблемы прав венгерского меньшинства в украинском Закарпатье.Экономист и политолог Александр Дудчак рассматривал эту проблему в публикации Украинские мечты о евроинтеграции привели в Африку

https://ukraina.ru/20250307/1061613647.html

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