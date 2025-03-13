Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией - 13.03.2025 Украина.ру
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Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией - 13.03.2025 Украина.ру
Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом
2025-03-13T14:14
2025-03-13T14:26
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"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она.Она также назвала показательным, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.Подробнее о так называемых миротворцах - в материале Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, москва, сергей лавров, василий небензя, ес, мария захарова
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Василий Небензя, ЕС, Мария Захарова

Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией

14:14 13.03.2025 (обновлено: 14:26 13.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом
"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она.
Она также назвала показательным, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.
Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.
Подробнее о так называемых миротворцах - в материале Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровВасилий НебензяЕСМария Захарова
 
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