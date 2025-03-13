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Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией - 13.03.2025 Украина.ру
Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом
2025-03-13T14:14
2025-03-13T14:14
2025-03-13T14:26
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"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она.Она также назвала показательным, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.Подробнее о так называемых миротворцах - в материале Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Василий Небензя, ЕС, Мария Захарова
Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией
14:14 13.03.2025 (обновлено: 14:26 13.03.2025)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом