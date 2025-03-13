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Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией

Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией - 13.03.2025 Украина.ру

Захарова назвала планы стран ЕС насчет "миротворцев" провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом

2025-03-13T14:14

2025-03-13T14:14

2025-03-13T14:26

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"Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима", - сказала она.Она также назвала показательным, что США дистанцируются от планов отправки миротворцев на Украину, они понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.Как отметила Захарова, Москве прекрасно известно, что западные военнослужащие присутствуют на Украине, хоть и в ограниченном составе и под прикрытием, по меньшей мере с 2015 года.Подробнее о так называемых миротворцах - в материале Небензя: без мандата ООН "миротворцы" — легитимная цель ВС России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, сергей лавров, василий небензя, ес, мария захарова